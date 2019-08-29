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「2020東京奧運」購票、比賽時間、場地全攻略

2019-08-29 09:01FunTime旅遊比價

東京奧運即將在2020年熱烈展開，奧林匹克運動會一直一來都是世界體育競賽的最高殿堂，而即將來到的2020奧運將在距離我們不遠的日本東京舉辦，這對身在台灣的我們來說，前去參與奧運的難度降低不少，而且今年東奧也為台灣配給了一定的門票，今天就來看看，前往東京奧運之前，絕對要知道的詳細攻略拉。

東京奧運舉辦時間

olympic rings。 圖／publicdomainpictures
olympic rings。 圖／publicdomainpictures
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東京奧運將在2020年7月至8月盛大舉辦，為期19天的賽程中，預計會有‎ 324大大小小的賽事，在日本37個體育場激烈競賽，而截至2019年8月，標槍、射擊、女子舉重、體操、射箭等項目中華隊都確定會有選手參賽，接下來就讓我們來看如何購買東京奧運門票，來為中華隊加油！

東京奧運購票攻略

台灣地區總代理

台灣地區總代理。 圖／Wikimedia
台灣地區總代理。 圖／Wikimedia
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2020年東京奧運的台灣地區將由日本本土的JTB旅行社進行代理售票，因此若想要在台灣地區購買門票，都需要透過JTB來購買。而整場東京奧運台灣地區的配票有16個項目，共3159張門票，門票被分為A場(特等)-E場(最一般)5個級距，台灣分配到的以價位較為平價的C、D場較多。

2020年東京奧運。 圖／FunTime
2020年東京奧運。 圖／FunTime
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購票方案

東京奧運台灣區的購票方式主要分為兩種：

單售票券-抽選制（共1700張）

台灣民眾若想要購買單一比賽項目，在2019/08/15可以先到JTB官網申請會員，而官網在8/21日開放網路門票抽選登記，同筆訂單中訂購代表人同1場次最多只能購買4張門票，最多可以購買4個項目。

套裝方案（共1459張）

套裝方案。 圖／FunTime
套裝方案。 圖／FunTime
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東京奧運比賽項目

東京奧運有超過300場以上的比賽，小編這裡整理好了台灣人最有興趣的比賽項目及門票，趕緊來看看吧。

熱門項目

開幕式（7/24）、閉幕式（8/9）

開閉幕票價。 圖／FunTime
開閉幕票價。 圖／FunTime
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棒球（7/29-8/8）

棒球。 圖／FunTime
棒球。 圖／FunTime
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男子籃球（7/26-8/8）

男子籃球。 圖／FunTime
男子籃球。 圖／FunTime
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桌球（7/25-7/31、8/2-8/7）

桌球。 圖／FunTime
桌球。 圖／FunTime
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羽球（7/25-8/4）

羽球。 圖／FunTime
羽球。 圖／FunTime
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舉重（7/25-7/29、8/1-8/5）

舉重。 圖／FunTime
舉重。 圖／FunTime
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完整賽程日期

完整賽程日期。 圖／FunTime
完整賽程日期。 圖／FunTime
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東京奧運比賽場地

這次東京奧運總共有超過30個比賽場館，除了在東京市區內的場館外，也有許多比賽是在東京的近郊舉行，像是台灣人最期待的棒球，就會在橫濱棒球場舉行，因此大家可以依自己想看的比賽，再去決定當天的住宿，可以不用都擠在東京市區內呦。

▶購票注意事項

1.一定要透過官方認證管道購票，日本政府是禁止任何轉賣行為，被發現會取消入場資格喔！

2.購票採實名制，記得攜帶身分證或護照

3.禁止任何其他轉賣、廣告、宣傳，任何違反條約之事，將不歸還已支付費用，並且須將票券返還。

4.不可中途離場再進場（需要工作人員同意）。

5.不可隨意交換位置。

這次的東京奧運，日本官方對台灣相當的友善，保留了許多票給台灣的民眾，真的是非常值得開心的事情，趁現在還有充足的時間，趕緊規劃好2020的假期，早點買好機票及門票，來東京一睹奧運的風采吧。

更多本月熱門活動整理，請看「FunTime八月份旅遊活動月曆」

更多熱門自助攻略，請看「跟著FunTime趣旅行」

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