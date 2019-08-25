「夏日の旅行」日本中部散記

【作者:莉莉張】

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說到夏日，你心中的旅行回憶是什麼呢？

我想起校園時代的畢業旅行，去墾丁、去花東，營火晚會哭哭啼啼、白天跳早操卻又蹦蹦跳跳，青春好像注定伴隨著不可理喻，又可愛又可恨又可惜又可惡。

但進入了職場，說起夏日的旅行，畫面似乎瞬間泡沫化了。天氣太熱，不出門；白天太曬，不方便；工作太忙，不好說；機票太貴，不安排。於是夏日漸漸與去哪吹冷氣做連結，畢竟不是人人都能說走就走來去南半球。

就在即將以此消極句號為夏末作結時，突然看到廉價機票在促銷，目的地：日本中部機場。名古屋、白川鄉、高山市。岐阜縣，久仰大名了。

(本文純粹想分享一些日本中部旅行回憶，對於旅遊資訊提供甚少，還請擇食。)

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★名古屋城

日本中部的夏日與台北同樣炎熱，赤辣的陽光普照，海市蜃樓在眼底載沉，名古屋城外的綠意大道成為消暑的表徵，灰白色牆面穩重、大門則高踞隆輝，一進門就獲得一把宣傳「女城主：井伊直虎」的展覽扁扇，還巧遇了散步談天的小青年，一臉憂心忡忡，真較人忍不住多看幾眼。

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名古屋城建於德川家族，歷經軍事空襲，1945年被部分燒毀，天守閣於1959年開始重建，2009年則開始本丸御殿復原工程，2018年本丸御殿已開放參觀，天守閣則預計2022年竣工。

本丸御殿的屏風極美，二之丸庭園景觀雅致，走過正門與表二之門，雖然對相關歷史不求甚解，卻也為名古屋城的寧靜致遠而動容。

我想起去紐約大都會博物館時，旁邊的父母對畫作前小孩說的話：「怎麼看那麼久？你又看不懂。」這話其實很有意思，因為我始終認為在藝術面前，觀者永遠都是局外人。欣賞與理解在任何方面，其實都是兩種層次，無關優劣、甚至也無關喜惡，值得停下腳步去用心感受的，就是對自己而言好的作品。書籍小王子裡提到的：

「真正重要的事物，用肉眼是看不見的。只有用心，才能看得清楚。」

如果因為不了解就不去理會，那永遠看不見事物的真實；如果因為不懂就不去欣賞，那或許將永遠錯過了世界之美。沒在打信長電動對歷史一知半解又如何呢？網友常說日本中部很無聊又如何呢？聽聽就好，因為沒有什麼比自己感受更重要。

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與名古屋城內超萌兔兔告別後，吃了有名的備長鰻魚飯，果然是名不虛傳的極度美味，讓人至今想起都口水狂嚥。傍晚在名古屋市區逛逛街，隨處走走、隨心看看，夏夜的微風總是搖曳輕柔。在名古屋夜晚漫步，腦中不斷想起伍佰經典歌曲「夏夜晚風」：

「夏夜裡的晚風吹拂著妳在我懷中

妳的秀髮蓬鬆纏繞著我隨風擺動

月亮掛在星空牽絆著妳訴情衷

有妳味道的風就是我還在等待的愛

/

燈火閃著餘波隨著妳的呼吸移動

妳說妳想入夢我的臂窩有妳的夢

將妳輕輕捧起讓妳在我耳邊細語

夏夜的風有妳就是我還在等待的愛」

關於夏日的回憶，有些永遠被遺留在青春的一角，有些則成為一生的嚮往，而最悲傷的莫過於是閉上雙眼、仰望星空，卻發現夏日的一切已成空，只剩眼角還垂著淚，與夏夜的晚風一起，低沉的訴說。

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★白川鄉合掌村

昇龍道巴士將我們準時運抵白川鄉，合掌造非常特別，讓整個村落如傳說般與眾不同。夏季的白川鄉遊客不多，部分店家也因為天氣而調整營業時間，我喜歡安靜地走在鄉野小路，遠方的山木蓊鬱、腳邊的水稻青青，木造建築原色迷人，掩蓋在樹蔭後方的神社則顯得格外莊嚴，舉起相機，畫面無一不較人心醉。...

原文出處：夏日の旅行 | 日本中部散記

延伸閱讀：大人的旅行 | 越南會安

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