全日本都在瘋珍珠！台灣珍珠奶茶席捲大澀谷
日本現在紅什麼？答案就是來自台灣的「珍珠奶茶」！珍奶全面席捲日本，多家台灣人耳熟能詳的手搖品牌都紛紛前往展店，身為流行製造核心的大澀谷區塊，也成為兵家必爭之地，日本的珍奶到底在紅什麼？趕快一探究竟！
★KOI The 表参道店
台灣手搖國民品牌 50 嵐悄悄進軍海外，並換上了新裝。以新品牌名稱「KOI The」示人，包裝也煥然一新的 50 嵐海外品牌，繼沖繩、廣島後，終於來到日本時尚潮流匯集的東京表參道展店。以台灣產的新鮮茶葉為主，在日本也能品嚐道地台灣珍奶。
【店家資訊】
地址：東京都渋谷区神宮前 4-27-1 ギャラリードジム 1F
電話：+81-3-6434-5753
★comma tea 恵比寿店
日本珍奶市場中少數的日本原創品牌之一，期許紅茶能更貼近生活，在 2018 年 5 月於惠比壽開設了 1 號店。嚴選銀座 LEAFULL 的頂級茶葉，利用日本產原料製成珍珠，打造出不過甜的「大人味珍奶」，在日本珍奶界獨樹一格，吸引忠實粉絲光顧。
【店家資訊】
地址：東京都渋谷区神宮前 4-27-1 ギャラリードジム 1F
電話：+81-3-6434-5753
★TEA 18 渋谷マルイ店
珍珠飲品專賣店 Pearl Lady 開設的手搖飲品牌，位於澀谷丸井百貨 1樓。 Menu 上鐵觀音、東方美人、台灣綠茶、奶蓋茶等耳熟能詳的品項一字排開，另有將頂級現泡台灣茶「台茶 18 號」、蜜烏龍茶等製成時尚瓶裝販售，每個品項都充滿家鄉味。
【店家資訊】
地址：東京都渋谷区神南 1-22-6 渋谷マルイ 1F
電話：+81-3-6455-1879
★THE ALLEY 鹿角巷 渋谷店
台中起家的「 THE ALLEY 」，除了店內古典的裝潢、大大的鹿角相當吸睛外，不斷推陳出新的創意飲品也屢屢引爆話題。從獨特的盆栽飲品到唯美的光飲系列，一推出就造成打卡熱潮。2017 年來到日本展店後，迅速竄紅，成為珍奶的代名詞，虜獲櫻花妹的心。
【店家資訊】
地址：東京都渋谷区円山町 1-19
電話：+81-3-6455-3735
★台湾甜商店 表参道旗艦店
多年前移居日本的台灣人老闆開設的台灣甜品專賣店，帶有台灣懷舊風情的店舖，賣的清一色都是道地台灣味甜品，從雪花冰到芋圓粉圓冰、豆花、愛玉等應有盡有。在大阪設有多家分店，每天都大排長龍， 2019 年終於來到東京展店，引領潮流。
【店家資訊】
地址：東京都渋谷区神宮前 6-3-6
電話：+81-3-6803-8358
★ゴンチャ（Gong cha） 渋谷スペイン坂店
高雄起家的貢茶，如今在全球已有超過 1500 家分店， 2015 年率先搶攻日本市場，可謂是這一波珍奶熱潮的先趨，「喝珍奶就要去貢茶」的概念深植櫻花妹的心，在日本具有難以動搖的地位。嚴選阿里山產茶葉，在店內細心抽出，多樣客製化攻佔日本饕客的心。
【店家資訊】
地址：東京都渋谷区宇田川町16-13 井上ビル 1F
電話：+81-3-6427-0484
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