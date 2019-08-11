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全日本都在瘋珍珠！台灣珍珠奶茶席捲大澀谷

2019-08-11 12:00Japan Walker

日本現在紅什麼？答案就是來自台灣的「珍珠奶茶」！珍奶全面席捲日本，多家台灣人耳熟能詳的手搖品牌都紛紛前往展店，身為流行製造核心的大澀谷區塊，也成為兵家必爭之地，日本的珍奶到底在紅什麼？趕快一探究竟！

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★KOI The 表参道店

台灣手搖國民品牌 50 嵐悄悄進軍海外，並換上了新裝。以新品牌名稱「KOI The」示人，包裝也煥然一新的 50 嵐海外品牌，繼沖繩、廣島後，終於來到日本時尚潮流匯集的東京表參道展店。以台灣產的新鮮茶葉為主，在日本也能品嚐道地台灣珍奶。

ミックスセイロン紅茶ラテ（混珠錫蘭紅茶拿鐵）￥ 530（S）／KOI The特製...
ミックスセイロン紅茶ラテ（混珠錫蘭紅茶拿鐵）￥ 530（S）／KOI The特製的黃金珍珠加上透明的小粒珍珠搭配錫蘭紅茶拿鐵，能一口氣吃到多層次口感。
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【店家資訊】

地址：東京都渋谷区神宮前 4-27-1 ギャラリードジム 1F 　

電話：+81-3-6434-5753


★comma tea 恵比寿店

日本珍奶市場中少數的日本原創品牌之一，期許紅茶能更貼近生活，在 2018 年 5 月於惠比壽開設了 1 號店。嚴選銀座 LEAFULL 的頂級茶葉，利用日本產原料製成珍珠，打造出不過甜的「大人味珍奶」，在日本珍奶界獨樹一格，吸引忠實粉絲光顧。

焦がし黒糖タピオカラテ（香炒黑糖珍珠拿鐵）￥ 702／日本第1家推出黑糖珍奶的店...
焦がし黒糖タピオカラテ（香炒黑糖珍珠拿鐵）￥ 702／日本第1家推出黑糖珍奶的店家，以純沖繩產黑糖熬煮2小時的珍珠Q彈香甜，上層還蓋上烤得酥脆的糖霜。
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【店家資訊】

地址：東京都渋谷区神宮前 4-27-1 ギャラリードジム 1F 　

電話：+81-3-6434-5753


★TEA 18 渋谷マルイ店

珍珠飲品專賣店 Pearl Lady 開設的手搖飲品牌，位於澀谷丸井百貨 1樓。 Menu 上鐵觀音、東方美人、台灣綠茶、奶蓋茶等耳熟能詳的品項一字排開，另有將頂級現泡台灣茶「台茶 18 號」、蜜烏龍茶等製成時尚瓶裝販售，每個品項都充滿家鄉味。

台湾ミルクティー鉄観音（台灣鐵觀音拿鐵）￥ 420／台灣人熟悉的鐵觀音，也能在日...
台湾ミルクティー鉄観音（台灣鐵觀音拿鐵）￥ 420／台灣人熟悉的鐵觀音，也能在日本喝到道地滋味，加珍珠不加價，算是日本的平價珍奶。
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【店家資訊】

地址：東京都渋谷区神南 1-22-6 渋谷マルイ 1F 　

電話：+81-3-6455-1879


★THE ALLEY 鹿角巷 渋谷店

台中起家的「 THE ALLEY 」，除了店內古典的裝潢、大大的鹿角相當吸睛外，不斷推陳出新的創意飲品也屢屢引爆話題。從獨特的盆栽飲品到唯美的光飲系列，一推出就造成打卡熱潮。2017 年來到日本展店後，迅速竄紅，成為珍奶的代名詞，虜獲櫻花妹的心。

黒糖タピオカラテ（黑糖珍珠拿鐵 ）￥ 650（M）／2018年4月在日本全新推出...
黒糖タピオカラテ（黑糖珍珠拿鐵 ）￥ 650（M）／2018年4月在日本全新推出的黑糖系列，以沖繩產黑糖蜜熬煮的珍珠香糖可口，馬上成為日本IG上的寵兒。
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【店家資訊】

地址：東京都渋谷区円山町 1-19 　

電話：+81-3-6455-3735 　


★台湾甜商店 表参道旗艦店

多年前移居日本的台灣人老闆開設的台灣甜品專賣店，帶有台灣懷舊風情的店舖，賣的清一色都是道地台灣味甜品，從雪花冰到芋圓粉圓冰、豆花、愛玉等應有盡有。在大阪設有多家分店，每天都大排長龍， 2019 年終於來到東京展店，引領潮流。

甜黒糖クリームミルク（黑糖厚鮮奶）￥ 724／帶有濃濃懷舊台灣味的「台灣甜商店」...
甜黒糖クリームミルク（黑糖厚鮮奶）￥ 724／帶有濃濃懷舊台灣味的「台灣甜商店」，2019年新推出的人氣品項，黑糖珍珠加上黑糖鮮奶，再蓋上綿密奶油，超滿足！
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【店家資訊】

地址：東京都渋谷区神宮前 6-3-6 　

電話：+81-3-6803-8358


★ゴンチャ（Gong cha） 渋谷スペイン坂店

高雄起家的貢茶，如今在全球已有超過 1500 家分店， 2015 年率先搶攻日本市場，可謂是這一波珍奶熱潮的先趨，「喝珍奶就要去貢茶」的概念深植櫻花妹的心，在日本具有難以動搖的地位。嚴選阿里山產茶葉，在店內細心抽出，多樣客製化攻佔日本饕客的心。

ブラックミルクティー ＋ パール（紅茶拿鐵加珍珠）￥ 490（M）／日本每家店都...
ブラックミルクティー ＋ パール（紅茶拿鐵加珍珠）￥ 490（M）／日本每家店都大排長龍的貢茶，經典珍珠奶茶似乎已不用多加解釋。阿里山產茶葉加上Q彈珍珠，每一環節都能客製化找到自己最愛的口味。
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【店家資訊】

地址：東京都渋谷区宇田川町16-13 井上ビル 1F 　

電話：+81-3-6427-0484


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