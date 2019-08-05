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「一柱擎天」成神物？日本人氣奇妙祭典：金山神社男根祭

2019-08-05 11:31JAPANKURU日本酷樂

圖、文／myQueen97 編譯／路邊的露編

如果在日本的路上看到這「一柱擎天」的神轎時，你的反應是⋯⋯？

也許你正「黃人問號」地想著「為什麼祭典神轎上會出現男性生殖器」、「難道這也是神嗎」、「祭拜它的人腦袋裡在想什麼」等等複雜心思排山倒海而來。的確，這是真實存在日本神奈川縣川崎市的祭典，而舉辦祭典的神社「金山神社」確實供奉著被稱為「金魔羅」的金色巨根，當地居民親切稱之為「金魔羅大人」。究竟為什麼在川崎會誕生這樣的神祗與祭典呢？且讓小編說下去。

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為什麼要拜「男根」？

其實川崎金山神社的「男根祭」已行之有年，最早可追溯到江戶時代。當時作為宿場驛道的川崎，情色行業發展也有一定規模。當時當地的煙花女子們，為了祈求免患性病以及事業昌榮，而舉行的祭典。而金山神社本身祭祀的兩尊神祗「金山比古神」和「金山比賣神」本是坐鎮礦山及鍛造的神明，一方面因為神名的日文「諧音」與傳說的關係，讓他們也被尊奉為「性神」，御神體則以金屬製的男性生殖器來呈現。也因此在金山神社中，能見到各式各樣被供奉的男根。金山神社除了原來的能保佑財運外，更有不少夫婦求子、望子孫興旺、安產等利益上特別靈驗。

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沉寂之後再復出 50年不減風潮

儘管金山神社在明治時代之後有些落沒，不過到了昭和時代，由於外國民俗學家發現日本性神這一有趣的傳統，使其再次受到矚目，並促成了「男根祭」的復甦，並透過一名加拿大翻譯的介紹，讓「男根祭」在海外名聲大噪，開始吸引來自世界各地的觀光客以及店家，前來獵奇並共襄盛舉。延續至今，金山男根祭已舉辦逾50年，成了日本眾多傳統文化中奇特且具有強烈特色的一部分。每年四月的第一個星期日祭典開催時，依然總能吸引來自世界各地的外國觀光客齊聚於此。

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在「男根祭」上，可以看到造型特別的「男根神輿」出行，也可見到參與群眾中有好多外國人。據說，2016年「男根祭」吸引了約3萬人參與，其中有6成全是外國客，可見這個祭典在日本海外多麼具有人氣。而與會的大家，不少還會自己製作男根主題的「周邊」裝扮在身上，宛如參加嘉年華一般地熱鬧有趣。

各式「男根」神輿好稀奇 周邊花樣玩更大

來參加「男根祭」的樂趣，不僅可有前面看到的各種外國遊客的創意周邊DIY，祭典出店的店家、周邊的餐廳商店等，都會配合祭典推出特色商品或餐點。（編按：是不是會讓XX盟的家長們崩潰？）當然，大家也非常樂在與這些造型特殊的餐點和商品「互動」，留下逗趣的照片打卡囉。

不過要說該祭典的最大看點，當然還屬不同造型材質，且大小不同的「男根神輿」了。隨著神輿出動，大家嘴裡還會高喊著「dekaimara、dekaimara」（大男根、大男根），聽起來是不是讓人覺得既害羞又有趣呢？

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關於粉紅巨根「伊莉莎白神輿」為什麼是這個名字呢？據說是因為這座神輿是老牌男性女裝俱樂部「伊莉莎白會館」所贈，因而以此命名。

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看到這裡的你，現在是什麼表情呢？（笑）這麼奇妙的祭典，有生之年若能參加一次，感覺也是非常特別的經驗呢！即便不在祭典之時到訪，也可到金山神社這一特別的神社走走～

金山男根祭

日期：4月第一個星期天

地址：神奈川縣川崎市川崎區大師站前2-13-16

大眾交通：京急大師線「川崎大師」站

延伸閱讀：夏日橫濱JOINUS吃美食！內有江之電一日券免費取得撇步　

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