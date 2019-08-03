入住日本「豪華住宿」療癒身心的精緻享受

趁著假期到日本的豪華飯店好好放鬆一下！入住著名的溫泉旅館舒緩身心的疲憊，或到絕景度假飯店享受自然美景帶來的舒暢感。

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★箱根．芦ノ湖 はなをり

位於神奈川縣的避暑勝地「蘆之湖」旁，開設了以「大型休閒場所」為主題的溫泉飯店。其最著名的設施為水之露台，露台中央設有圓形沙發座位區，給人宛如漂浮在湖面上的沁涼感。館內還設有賞庭園景觀及蘆之湖的露天溫泉，可同時享有箱根名湯與自然美景的療癒，亦有附溫泉的客房，獨享個人的泡湯時光。

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【店家資訊】

地址：神奈川県足柄下郡箱根町元箱根桃源台 160

電話：+81-460-83-8739

Check in15：00

Check out10：00





★星のや京都

坐落在京都嵐山隱密河岸的豪華和風旅館，以「水邊別邸」為概念打造，結合

現代美感與傳統京風的旅館設計，細節講究，處處令人玩味，入夜後點上燈火的河岸美景更添古雅氛圍。不僅服務無微不至，料理更堪稱一絕，以當季鮮蔬及京都代表食材製作，口感溫潤，有益身體健康，亦可在自然美景中，細品精緻料理。

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【店家資訊】

地址：京都府京都市西京区嵐山元録山町 11-2

電話：+81-50-3786-1144

Check in15：00

Check out12：00





★おやど 二本の葦束

佔地4500坪的秘境溫泉旅館，由本館及11棟移築至由布院林間的古民家組成，開創了與山林共生般的世外桃源。1天僅接待11組客人的獨棟溫泉旅館，每棟客房風格迥異，女將精心挑選古董傢俱裝飾房間。館內溫泉皆採包場形式，可到露天溫泉靜享森林美好，或到個室溫泉與親友共享不受干擾的泡湯樂趣。

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【店家資訊】

地址：大分県由布市湯布院町川北 918-18

電話：+81-977-84-2664

Check in15：00

Check out11：00





★Hotel Monterey Okinawa Spa & Resort

大海環繞的沖繩，美麗的海岸令人流連忘返。正對著沖繩少有的天然海灘「老虎海灘（Tiger Beach）」的沖繩蒙特利水療度假酒店，走入大廳便能看到遼闊的海景在眼前展開，飯店設備完善，設有室內室外泳池、天然溫泉浴場、健身房等，亦可到天然海灘放鬆體驗各式刺激的水上活動，或來場日光浴，放空度假。

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【店家資訊】

地址：沖縄県国頭郡恩納村字冨着 1550-1

電話：+81-98-993-7111

Check in14：00

Check out11：00





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