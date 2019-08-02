最後夏日夢幻！ 不容錯過的2019日本橋金魚展觀後感

賞金魚納涼，是日本傳統的夏日風物詩之一，特別在江戶時代民間越發普及，至今也有幾百年的歷史。而近年夏天，東京超人氣的展覽「日本橋金魚展 藝術水族館」，今年邁入最後一年。水族藝術家「木村英智」將燈光、科技與傳統賞金魚相結合，用全新的方式詮釋江戶傳統賞金魚納涼這一文化，帶來極具和風美感卻有挑戰視覺極限的特別體驗，更是拍照打卡的好地方。

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2019最後一年 金魚幻夢之末夏

去年我們其實就有簡單跟大家介紹過，這場近年在日本非常高人氣的展覽「ECOEDO日本橋2019藝術水族館 江戶金魚之涼與夜間水族館」。相比去年的介紹，我們今年將更側重在看展體驗這部分來跟大家分享。

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在看展前，先來簡單回顧一下這個東京超人氣的金魚展介紹。

這是水族藝術家木村英智自2011年起，推出的以金魚為主題的創作「Art Aquarium（藝術水族館）」，每年夏季都會在東京日本橋開展，將賞金魚納涼的傳統結合藝術及娛樂，不僅可以讓國內外民眾體驗不同的和風傳統之美。去年的文章中主要跟大家介紹了一些展覽中的主打作品，包括巨型水族缸《超‧花魁》及《Earth Aquarium》，以及非常具有標誌性的《天井金魚》等，而今年是展覽最後一屆，除了展出經典代表作外，也推出了新作蓮花造型的《Lotusrium》，還找來人氣女星山本美月站台代言。

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此外，一如往年，晚間7點過後也有Night Aquarium，推出酒吧服務，主打金魚展特調雞尾酒，另外也有瀨祭等其他酒類飲品，讓大家可以一邊小酌一邊看展。而週末夜的Night Aquarium還會邀請當紅DJ、歌舞伎等精彩表演。

金魚亂舞迷人眼 玻璃鏡像萬花筒

不得不說，小編長這麼大看到的金魚數量全加起來，應該都還不及在這次展覽中看到的數量。展覽中主打的幾個巨型作品中，洄游著滿滿種類不同色彩亮麗的金魚。群魚亂舞的彷彿是一個個活動的色塊，在燈光顏色的變幻之下，每秒都呈現出不一樣的視覺感受。因為有的作品中魚的數量實在不少，有密集恐懼症的同學可能要斟酌一下。

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而除了前面跟大家介紹過的那些巨型代表作外，我們特別喜歡幾個結合不同玻璃鏡片，利用特別的光學折射原理，設計出來的造型大魚缸。從不一樣的鏡片視角來觀賞內部的金魚，再加上魚缸內繽紛的裝飾，能製造出萬如萬花筒般的夢幻視覺感。

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玲瓏雅緻 和風味十足的金魚小品

相比前面趣味性十足的大魚缸，其實小編個人更喜歡的是沒那麼多金魚的小魚缸作品，因為它更有古典美感，特別是這次展出的如同日式燈籠造型的魚缸，玻璃上貼有不同顏色的古典花紋，從中觀賞漫遊其中的金魚，彷彿是幅會活動的皮影畫戲。而且，湊近透過不同的花紋切入觀賞，更有種說不出來的朦朧感，總讓人想起老港片中的某些場景和氛圍。

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同樣是小魚缸，這次展示不同品種金魚的魚缸設計，也非常精巧。採用透明圓柱魚缸，內周鋪上顏色亮麗地水草，並以白色為底，正上方的展示燈將魚影投在白底上，襯著不同魚兒本身的顏色，就像是古典畫作中可見到的圓形畫作一樣典雅。魚缸外的展示台上，也標有該類金魚的名稱，讓大家在賞魚之美時，也能增廣見聞。

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天井古風牆 和服水槽染古布

今年的展出，一樣沒有少超人氣的《金魚天井》，以現代藝術的形式，重現古時候有錢人家在宅內製作的金魚天井，一點復古，更多一些夢幻的感覺。除了天井外，這次還有展出和風壁上魚缸，搭配古色古香的鏤空格窗及不同的燈光變化，彷彿鑲上一面會動的彩墨畫，極具東方美感。

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有趣的是，在展覽最後一部分，能見到和服造型的水缸，將金魚水槽結合數位投影，展現京都和服的經典染布工藝「京友禪」，彷彿也是將「傳統」與「現代」融合的展覽精神做出最終的詮釋，也為這幾年下來的金魚展劃下美麗的句點。

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滿滿夏和風 讓人失心瘋的金魚點心和周邊小物

走出展場外，旁邊當然不會少主題咖啡吧和周邊小物販售。其中有超可愛的金魚汽水或果凍，可是一個大概就要700日圓，小編們根本下不了手。除了金魚飲品外，還有可愛的金魚瑞士卷蛋糕，和拉花拿鐵咖啡。

在周邊商品的販售處更陳設了琳瑯滿目，很容易讓人失心瘋的各式周邊。好在，好在小編們夠窮，所以總是下不了手，最後還是就買了漂亮的棒棒糖和同款明信片。（還不是買了XD）

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行前必知！？小編們的友情提醒

日本橋金魚展高人氣，所以週末假日看展的人很多，小編們這次即便在開展前半小時到場，門外也已排了長隊。如果想要儘量避免排隊人潮，可以選擇避開假日，儘管目前日本也正處於學校放暑假的狀態，另外還有一種選擇，就是購買可優先入場的票，比一般門票貴1000日圓。（一般門票1000日圓，優先入場票2000日圓）

搭配金魚展，周邊的百貨公司以及周邊景點，也有連動推出各式各樣金魚相關的商品和活動。例如拿著金魚展的入場券，到指定合作店家消費，可以享受一些優惠折扣，還有IG上公開打卡可免費印照片的服務。而附近的福德神社，也有森之風鈴道可以去走走拍拍。

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如果是喜歡寶可夢的同學，8/1～8/13期間去看金魚展的話，完展後也能走到日本橋站的高島屋，買一杯寶可夢珍珠飲品，湊湊「日本珍奶之亂」的熱鬧囉！

2019江戶金魚之涼與夜之水族館展

展覽期間：2019.7.5（五）～2019.9.23（一）

開展時間：11:00～22:30（週六和國定假日前一晚延後至23:30）

地址：COREDO室町1（東京都中央區日本橋室町2-2-1 4F）

大眾交通：東京Metro 「三越前」站 / JR「新日本橋」站直通

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