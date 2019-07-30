入住日本典雅設計旅宿 體驗４間別具巧思的主題房

近年日本的住宿型態越來越多元，結合不同元素，帶來與眾不同的住宿體驗。與好友、親子同遊時，不妨入住精巧的設計旅宿，共享精采住宿時光。

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★箱根本箱

2018年8月在箱根開設了一間具書店機能的旅宿，以每日都能與書本相伴為概念，大廳兩側設有滿滿的書牆，書本主題涵蓋「衣．食．住．遊．休．知」，客房、餐廳等空間也設有書架，隨時都可沉浸在書香世界，附設書店，可將喜愛的書本帶回家。館內亦有溫泉浴池、義式料理餐廳等設施，帶給旅客優質的享受。

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【店家資訊】

地址：神奈川県足柄下郡箱根町強羅 1320-491

電話：+81-460-83-8025

Check in15：00

Check out11：00





★鎌倉 古今

距離東京不到1小時車程的鎌倉，散發出的悠哉氛圍與自然美景，令人著迷，近年來旅客絡繹不絕。改建屋齡164年古民家的旅宿就位在鎌倉，外觀保有古雅的氣息，內部則融入嶄新的設備，附設高級餐廳、個人浴池，在懷舊的建築中也能享有完善的生活機能。一次僅接待2組旅客，可盡享不受打擾的住宿時光。

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【店家資訊】

地址：神奈川県鎌倉市二階堂 836

電話：+81-467-81-4435

Check in15：00

Check out11：30





★PARK HOTEL TOKYO

為了向訪日旅客傳遞「日本美意識」，實施了「Artist in Room」企劃，邀請不同的藝術家以日本文化為主題，將飯店31樓的31間客房繪製成「Artist Room」，透過不同藝術家的筆觸將傳統美學融入現代客房。其中「櫻花」房為大竹寬子繪製，藉由櫻花散落之際，體現人生無常及日本獨特的美意識。

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【店家資訊】

地址：東京都港区東新橋 1-7-1 汐留メディアタワー

電話：+81-3-6252-111

Check in14：00

Check out12：00





★ENSO ANGO FUYAⅡ

標榜宛如自家般舒適的「ENSO ANGO」系列旅宿，在京都市中心共有5家分館，依主題規劃出不同和風特色的住宿空間。其中ENSO ANGO FUYAⅡ貫徹了日本精神文化，設置了茶室及TATAMI SALON，將日本禪學之美融入其中。此外，只要入住ENSO ANGO其中1家，另外4家的公共空間可自由參訪或使用。

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【店家資訊】

地址：京都府京都市下京区麸屋町通高辻上る鍋屋町 241-1

電話：+81-75-585-5790（預約專線）

Check in15：00

Check out11：00





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