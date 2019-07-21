長知識了！日本400年國寶神社藏玄機 日幣一元銅板圖案從這裡來

2019-07-21 17:12 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 魏妤庭 ╱即時報導



青井阿蘇神社是由有2500年歷史的阿蘇神社分靈而來。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook 熊本阿蘇火山相當有名，位於此處有間2500年歷史的阿蘇神社，更是日本九州相當具有代表性的神社。但其實這座阿蘇神社還有「分身」。相傳，阿蘇神社的神官得到神明啟示，於西元806年將阿蘇神社神靈分靈過去至球磨川青井地區祭祀，成了青井阿蘇神社。中間經過江戶時代人吉城主再建造成今日模樣，目前有400年歷史，為熊本現存文化財中第一個被指定的國寶建築。

日本文部科學省於2008年將人吉市青井阿蘇神社的樓門、拜殿、幣殿、迴廊、本殿指定為國寶，處處皆可看到長年累月下歷史的痕跡。青井阿蘇神社外頭牌樓屋頂用的是稻草編織而成的桃山時代風格建築，類似合掌造民宅形式。

另經過入口處的樓門，一定要仔細看左右有人吉式樣鬼面的人形偶，是日本相當少見的風格。神社從內到外也大有玄機，因應風水「四神相應」布局，如東邊的河川球磨川及山田川，或是北邊的山岳等，象徵青龍、白虎、朱雀、玄武等神獸，以守護神社。

日幣一元銅板上的樹木，就是青井阿蘇神社鳥居旁的招靈木。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook 神社導覽人員解說日幣一元上的樹木由來。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

而神社內的房屋都離地面有一定距離，保留干欄在側，又被稱為高床式建築，可避免蟲害或是雨水進屋。另進到神社內部，可看到一棵神木，神社導覽人員說，可以觸摸神木感受到來自大地的能量，也能改善自身能量。除了神社外，通過青井阿蘇神社鳥居後，往右側望去，可見到一棵巨大招靈木，這時務必拿出日幣1元銅板仔細端詳，據說上頭圖案來自於這棵招靈木。此外，有部分參拜民眾會將一元放在樹下的燈籠祈福。

如果你想去：

地址：熊本縣人吉市上青井町118（距離人吉車站走路約15分鐘）

營業時間：9:00~17:00

電話：0966-22-2274