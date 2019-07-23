日本限定怪奇美食？ 來日本必吃一次的神奇料理們

在當地吃才夠味的日本美食 ​每個國家都有自己的特色料理，雖然說不一定人見人愛，但是沒吃過就想你沒去過當地一樣？！現在JAPANKURU要介紹六種日本特色美食，也許你已經聽過了！如果還沒吃過的話，下回來日本的時候一定要試試呀～

療癒山葵綠 與蜂蜜檸檬是絕配？！

① 山葵丼飯＆山葵果汁

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第一道了裡就讓你有吃又有喝！在日本佔地最大的山葵農場「大王山葵農場（大王わさび農場）」，一定要點的「本山葵丼飯（本わさび丼）／980日圓」，熱騰騰的白飯上有鮮味的柴魚和自己親手現磨的新鮮山葵，吃起來一點都不會痛哭流涕，反倒是通體舒暢神清氣爽呢～

吻仔魚創新吃法？！做成PIZZA也美味

② 吻仔魚PIZZA

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在江之島必吃的「吻仔魚」，除了生和熟的丼飯之外，還有做成西式口味的PIZZA！加上蕃茄醬料和起司讓吻仔魚的味道完全不一樣，下次去江之島玩的時候，除了丼飯也可以吃吃看不一樣的料理喔！

史上最粗烏冬麵？！一根吃到飽

③ 一條烏龍麵

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等等，碗裡這一條是什麼？（用「條」好像怪怪的XD）這其實是烏龍麵唷！跟我們一般印象中的烏龍麵是不是也差太多？一整碗居然只有一根耶！雖然這碗烏龍麵只有一根，不過咱們要特別推薦給喜歡小麥香的麵食控們，來日本可千萬不要放棄這千載難逢的好機會呀～（感覺吃完下巴和拿筷子都手都會很痠XDD）

小管新吃法 火鍋川燙你試過？

④ 小管火鍋

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來日本吃過和牛涮涮鍋、海鮮火鍋、壽喜燒等等，那你吃過小管火鍋嗎？新鮮小管在鍋中煮到恰恰好的熟度，Q彈的口感加上鮮甜滋味，必吃必吃！

用大蔥吃蕎麥麵？！老闆太愛神奇寶貝？

⑤ 大蔥蕎麥麵

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一根蔥＋一碗麵＝這樣怎麼吃？你沒看錯，拿起那根蔥當作你的筷子來吃麵吧！別忘了蔥最後也要吃掉唷～什麼？你不知道要怎麼用大蔥夾麵？看來得讓大蔥鴨出場教教大家了（誤）。

牛舌與山藥 經典不敗之選

⑥ 碳烤牛舌

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好啦，牛舌一點都不稀奇。但是日本的牛舌真的彈牙又好入口，完全不會因為厚實的份量而影響到口感，搭配滑溜溜的山藥蓋飯，一口牛舌扒一口飯，寫著寫著都餓了～

日本的獨特飲食文化

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不管是普通的日本料理，或是奇妙的日本料理，都有不同風采～

你來到日本最喜歡吃哪種料理呢？

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