這真的是日本嗎？ “打卡恐會被誤會”的日本旅遊景點５選

你印象中的日本風景，是什麼畫面？是白頭雄偉的富士山，是絢爛夢幻的櫻花雨，是滿山滿谷的紅黃橙色楓葉，還是一望無際的白雪丘陵？JAPANKURU在給自由行新手的旅遊月曆攻略文中，已經帶大家看過不少日本四季的美景。然而你知道，其實在日本，也存在著一些完全不「日本」的景色，會讓人一度產生「走錯國家」的幻覺。到底有哪些地方呢？跟著JAPANKURU看下去吧！

宮崎縣：日南太陽花園（Sun Messe日南）

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「你是去了智利嗎？」

智利復活島的摩艾巨石像，無論作為觀光景點還是圖像元素，備受世人喜愛。而這又被稱作「復活節島人像」的摩艾像，除了遠赴智利外，其實在日本宮崎縣的Sun Messe日南太陽花園中也能見到。是山寨嘛？不不不，這可是有得到智利復活島長老教會授權複製的摩艾像，也是世界唯一的正版摩艾像分身。

要問為什麼摩艾像會出現在日本，據說是因為之前智利復活島的摩艾像，在經過智利內戰以及智利大地震後，有部分嚴重損毀。當時在日本媒體的報導下，為修復這「世界7大不可思議」之一的人類文化財，日本人組合了修復團隊前往智利，花了3年的時間拯救了這一世界級景點，並成功登入聯合國世界遺產。為感謝日方的貢獻，復活島的長老教會同意日本復刻摩艾像。

如今7座摩艾像立於山丘上，背朝廣闊的太平洋，成為各地遊客來到宮崎時不容錯過的經典景點之一。

Sun Messe 日南太陽花園

地址：宮崎県日南市宮浦2650

大眾交通：宮崎站前巴士站搭乘巴士，到Sun Messe日南下車，車行約1小時20分鐘

開園時間：9:30～17:00

公休日：週三

門票：一般成人700日圓、國中生500日圓、4歲以上350日圓

鳥取縣：鳥取砂丘

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「你確定你飛的不是非洲？」

有著「日本撒哈拉」之稱的鳥取砂丘，是一片東西橫長達16公里，南北縱寬則達2公里的海岸砂丘，為鳥取縣最具代表性的觀光景點之一，更是日本最大的砂丘。難得一見的沙漠景觀和海岸線風景相映，構成了一幅極簡畫作，使之成為攝影師植田正治攝影作品的舞台，也和福山雅治有些關聯。

由於這裡障礙物少，不少飛行傘或滑翔翼的新手玩家，也會在這個場地練習飛翔。

且不說出現在攝影大師的鏡頭之下，鳥取砂丘本身就是出自大自然之手的藝術品。隨著季節和天氣的變換，砂丘一帶的景色也時時變化著，風紋、砂缽（すりばち）、砂丘落日和星空，或是被風吹起來的砂簾，都是不容錯過的景觀。除了欣賞特殊的景觀之外，滑砂也是非常值得體驗的活動之一。也可以選擇直接從坡上滾下來，拍出來的照片一定也很精彩。

鳥取砂丘

地址：鳥取県鳥取市福ベチョ湯山2164-661

交通：JR「新大阪」站 轉乘Super HAKUTO到「鳥取」站 轉公車

山口縣：角島大橋

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「你到底去哪個小島度假了？」

連接日本山口縣下關市豐北町神田地區和角島之間角島大橋，擁有幾乎360度寬闊優美的海天之景，一度被稱作「拼死也要去的世界絕景」。而其所橫跨的海士瀨戶，是一片細碎貝殼形成的砂灘，加上如此湛藍的海水於小島海岸，讓人有種置身於南國小島的錯覺，成為日本廣告、電影與電視劇的熱門取景地。

角島大橋於2000年開通，隸屬日本山口縣北長門海岸國定公園管轄，全長近1780公尺，由於興建當時考量環境與生態維護，除了嚴格控管橋體高度，也沒有穿越中途的旭島，選擇繞島而行。這裡大眾交通運輸並不便利，建議大家自駕前來，在拚死也要去的美景前兜兜風。

角島大橋

地址：山口県下関市豊北町大字神田

沖繩縣：福木林道

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「我還以為你去了東南亞⋯⋯」

說到沖繩，也許大家腦袋裡面最先想到的都會是一大片碧藍的海景與沙灘，或是美麗海水族館。然而看到上面照片中的水牛車與路邊的蕨類植物們，是否讓人有種彷彿到了東南亞鄉間的感覺？其實這是距離美麗海水族館不遠的「備瀨福木林道」。乍看之下也許也有點像台灣不少海岸單車綠色林道，但若出現水牛車，就更沒有台灣的FU了。

福木在沖繩常被用來作為颱風防風林，當地居民常會在自家周圍種植防風。而備瀨地區沿岸種了大量福木，以作為防風林。如今長成了海岸樹蔭林道，其中的福木樹林也幾乎超過300年以上，形成一條通往海灘的「綠色隧道」。除了散步之外，這裡也能租單車遊走或是搭牛車前往。

福木林道

地址：沖縄県国頭郡本部町備瀬

長野縣：白馬山麓

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「這壯闊的雪山⋯⋯真的是在日本？」

喜歡滑雪的同學，想必對於長野並不陌生。作為日本著名的滑雪勝地，長野白馬山麓一帶可是出了名，曾經作為冬季奧運的會場，年年冬季吸引大量海內外滑雪客到訪，夏天時也是著名的登山地。也被稱作「北阿爾卑斯山」的山岳雄壯，境內有特色不同的10個滑雪場，即便是滑雪新手也可以放心體驗滑雪樂趣，其中又以「白馬八方尾根滑雪場」最為出名。

另外在北阿爾卑斯山區的另外一頭，是富山縣的立山黑部，看到上面這張照片大雪谷，一眼就能認出來了吧。每年四月中旬左右開山之後，可以透過「立山黑部登山路線」遊覽這一帶山區，見識大自然之美景。JAPANKURU今年初夏也走訪了富山縣的黑部市黑部水庫一帶，體驗了黑部峽谷小火車，之後會再跟大家分享相關內容，大家可以先期待一下。（笑）

白馬八方尾根滑雪場

地址：長野県北安曇郡白馬村北城

其實東京也有不像日本的景點...？

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你在日本旅行的過程中，還有發現什麼「不像日本」或有「異國感」的地方嗎？像東京台場出現的自由女神像、歐洲風情十足的自由之丘，或是橫濱的中華街？

話又說回來，那什麼樣的風景像是日本的風景呢？（笑）

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