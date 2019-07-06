小資族一人旅行首選！日本５處複合式背包客棧

想省荷包又想暢遊日本時，平價的背包客棧、青年旅館成為小資族、一人旅的人氣住宿，不僅房間形式精采多變，亦可與各國旅人交流。

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★BUNKA HOTEL TOKYO

位於繁華淺草區的簡約青旅「BUNKA HOTEL TOKYO」改建自屋齡30年以上的商業大樓，融合日本傳統文化及現代設計美學，風格獨特，深受各國旅客歡迎。入夜後1樓的Check in櫃台還會化身成時尚居酒屋，提供日本各地美酒。客房寬敞乾淨，分為個室、女性專用宿舍、男女混合房等，一個人也能安心入住。

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【店家資訊】

地址：東京都台東区浅草 1-13-5

電話：+81-3-5806-3444

Check in16：00

Check out11：00





★fan!-ABURATSU- Sports Bar & HOSTEL

宮崎縣的日南市每年都會舉辦多場運動比賽，為了讓遠道而來的運動迷能有歇息處而創設的青年旅館，不只歡迎各地的運動迷，也期待不同領域的愛好者也能聚集在此交流。以飫肥杉建成的旅宿，暖色的木頭搭配可愛裝飾，營造有如家一般的溫馨感，晚上則搖身成為熱鬧的運動酒吧，吸引運動愛好者齊聚一堂。

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【店家資訊】

地址：宮崎県日南市岩崎 3-7-26

電話：+81-987-55-5666

Check in17：00

Check out10：00





★GuesthouseTalbot

三条會商店街上的藝術感青旅，以發明拍照技術的義大利人「Talbot」命名，並集結了世界各地知名作家的原創照片與寫真集。1樓設有暗房，可租借使用，2樓為住宿空間，分為男女混合客房和女性專用客房。館內也會定期舉辦攝影工作坊，即使是初學者也能在短短2小時內學會基本的技巧，為旅途增添獨特回憶。

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【店家資訊】

地址：京都府京都市中京区西ノ京池ノ内町 1-2

電話：+81-80-7085-0102

Check in15：00

Check out11：00





★First Cabin御堂筋難波

位於交通便利的難波車站附近，整體設計以飛機為概念的膠囊旅館，下榻空間宛若機艙，房型分為頭等艙、商務艙、經濟艙等，亦有完整保有個人空間的高級艙房，且為了提供優質的住宿空間，謝絕12歲以下兒童入宿。住宿空間兼顧時尚與實用等優點，附設三溫暖，對於四處遊歷的旅人而言，是最貼心的放鬆服務。

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【店家資訊】

地址：大阪府大阪市中央区難波 4-2-1 難波御堂筋ビル 4F

電話：+81-6-6631-8090

Check in15：00

Check out10：00





★Guesthouse toco.

改建屋齡100年歷史古民家的青旅「toco.」，保有日式庭園、緣廊等傳統建築特色，與周邊的商業大樓形成鮮明的對比。整體建築以木造為主，洋溢著古色古香的氛圍，房型分為女性專用宿舍、男女混合宿舍，以及附設陽台的個室。庭園景觀隨著四季更迭，春季櫻花盛開、秋季楓紅遍布，亦可坐在緣廊賞景。

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【店家資訊】

地址：東京都台東区下谷 2-13-21

電話：+81-3-6458-1686

Check in16：00

Check out11：00





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