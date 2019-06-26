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保證不雷! 日本佐賀「基山休息站」人氣土產TOP3

2019-06-26 23:30聯合新聞網 記者張芳瑜／日本報導

日本旅遊，一定會帶個土產與親友分享，但是琳瑯滿目的口味，總讓人不知從何選起。然而從福岡進入日本旅遊，在高速公路下行，大約30分鐘車程就能到達的「基山休息站」，更是聚集了當地所有知名伴手禮、美食的所在地。另外，除了伴手禮區，休息站最出名的還有烏龍麵，每個月可熱銷8000碗，是九州人經過必吃的家鄉味，不少遊客專程到此用餐，再挑一份土產，為旅行畫下完美句點。

這次，精選3款適合台灣人口味的土產，不但能展現地方美食特色，也讓你在九州地區走到哪，都不怕買到地雷，甚至吃了還會捨不得送人!

「基山休息站」伴手禮專區。記者張芳瑜／攝影
「基山休息站」伴手禮專區。記者張芳瑜／攝影
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1.博多地瓜小蛋糕

喜歡吃地瓜系列的一定會愛上，一口咬下，就是滿口的濃郁地瓜味！除了原味之外，還有紫薯風味，如果拿去冷藏後冰冰的吃，也能享受另一種食感。而這種類似甜點，卻又自然的滋味，想必會是大人、小孩都愛不釋手的口味。

博多地瓜小蛋糕，售價1,728日幣(12入)。記者張芳瑜／攝影
博多地瓜小蛋糕，售價1,728日幣(12入)。記者張芳瑜／攝影
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2.太宰府 梅煎餅

這款與太宰府「梅枝餅」，有異曲同工之妙，一樣使用梅子萃取物製成，呈現淡淡梅子酸味的薄片煎餅，如果要與辦公室同事們一同分享，不但便宜划算CP值高，還能分享當地知名景點「太宰府」的旅遊心情，這將會是最好的伴手禮選項。

太宰府梅煎餅，售價1,080日幣(30入)。記者張芳瑜／攝影
太宰府梅煎餅，售價1,080日幣(30入)。記者張芳瑜／攝影
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3.銀不老豆花林糖

不起眼的小分量包裝，這款加入黑糖甜味，讓花林糖呈現微妙的調和的點心，吃起來酥脆而不膩，口中還會留下黑糖香。其價格偏貴的原因來自使用珍貴稀有的「銀不老豆」。而它同時也曾選入JAL日本國內線機上限定商品，簡約的別緻包裝，很適合送給主管高層們。

銀不老豆花林糖，售價388日幣(包)。記者張芳瑜／攝影
銀不老豆花林糖，售價388日幣(包)。記者張芳瑜／攝影
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日本旅遊伴手禮九州烏龍麵公路

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