日本名城巡禮！制霸5座日本「最」強名城

日本歷史文化的精髓「日本城」，除了其特殊的建築構造之外，每座城背後的歷史更是令人刻骨銘心。深度探訪5座各有特色、擁有日本之「最」的名城，並到周邊與古城有歷史淵的店舖及景點，來趟完整的名城散策。

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★最早列入世界遺產之城－姫路城

3大名城之一的國寶姬路城在1993年列入日本首批世界文化遺產，因白牆聞名，又稱白鷺城。前身為1346年建造的姬山城，1580年原小寺家臣黑田孝高改投效織田一方，並獻城給豐臣秀吉以便日後遠征中國地區，之後大規模增建城池、建蓋天守閣等並正名為姬路城。爾後經德川家康女婿池田輝政、孫女婿本多忠刻修建後，完成城全貌並保存至今。

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【景點資訊】

地址：兵庫県姫路市本町 68

電話：+81-79-285-1146（姬路城管理事務所）

營業時間：09：00∼16：00（ 最後入場時間17：00）、夏季 09：00∼17：00（最後入場時間 18：00）

公休日：無

門票：¥1000／人





★最難攻之城－鶴ヶ城

大河劇《八重之櫻》舞台的鶴之城（又名會津若松城）歷史悠久，原為蘆名一族居所的黑川城在1590年起由織田信長女婿、會津藩主蒲生氏鄉進行大規模擴建並稱之為「鶴之城」。在歷代藩主接連擴建、修繕下成為難攻不落名城，於砲火猛烈的戊辰戰爭中堅守長達1個月。爾後城遭破壞，天守在1965年重建，並在2011年將黑瓦屋頂全面改為赤瓦。

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【景點資訊】

地址：福島県会津若松市追手町 1-1

電話：+81-242-27-4005（鶴之城管理事務所）

營業時間：08：30∼17：00（最後入場 16：30）

公休日：無

門票：¥410／人





★最美水影之城－今治城

與大分縣中津城、香川縣高松城並列日本3大水城的今治城，是戰國建城名人、也是伊予半國領主藤堂高虎為發展城市而建，1604年完工後成為今治藩的政治中心。昔日今治是海上交通要道，有效利用了地理位置將海水引入成為天然屏障，是屈指可數的海上之城。後因廢城令頒布加上火災，1873年時大部分建築已毀，僅剩水堀及石垣，現在所見多為1980年重建建築。

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【景點資訊】

地址：愛媛県今治市通町 3-1-3

電話：+81-898-31-9233

營業時間：09：00∼17：00

公休日：無

門票：¥500／人





★最夢幻天空之城－備中松山城

大河劇《真田丸》片頭拍攝地備中松山城建於海拔430公尺高的臥牛山上，是12天守中唯一的山城，也是現存天守中海拔最高的。建城於1240年，天守為1683年時水谷勝宗花費3年所蓋，由於城址連接山陰山陽、是主要幹道的交會地，因此城主不斷更迭，在戰國時代更是兵家必爭之城。2018年城收養的貓咪三十郎出任「貓城主」，還推出貓城主周邊商品，更添話題。

©岡山県観光連盟 分享 facebook

【景點資訊】

地址：岡山県高梁市内山下 1

電話：+81-866-22-1487

營業時間：4∼9 月 09：00∼17：30、10∼3 月09：00∼16：30

公休日：無

門票：¥300／ 人





★最古老天守之城－犬山城

現存12天守、國寶5城之一的犬山城是1537年由織田信長的叔父織田信康所建，3重4階及地下2階的望樓型天守，是現存最古老的天守樣式。豐臣秀吉曾率大軍以此為據點和德川家康交戰。1617年成瀨家擔任城主，明治時期曾一時為愛知縣所有，但因濃尾地震，1895年以修復為條件再度成為前城主成瀨家所有，於2004年才移交給財團法人進行管理。

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【景點資訊】

地址：愛知県犬山市犬山北古券 65-2

電話：+81-568-61-1711

營業時間：09：00∼17：00（LO 16：30）

公休日：無

門票：¥500／人





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