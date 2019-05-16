「令和」發威 富邦J卡旅日省錢這樣刷

2019-05-16 15:39 文／ 黎允之



2019上半年度全台最大、年度指標性旅展，將在5/17（五)~05/20(一)於世貿一館全區超強規模展出。狹帶日本自5/1剛啟用新年號「令和」的劃時代新氣象，各家旅行社紛紛推出旅日超值行程，勢必將引爆一波遊日熱潮，且這波熱潮可望延續至端午連假。

國人向來喜歡到日本旅遊，據統計，台灣2018年旅日人次多達483萬，規模相當可觀。不僅台灣赴日旅遊人次年年攀升，「赴日超過10次」的「重度旅客」也非常多，人數在全球排名第二。

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日本好吃、好買，景色優美，具有文化特色，吸引遊客們一去再去。但是，哈日族應該已經有所耳聞，觀光客在日本消費即將變貴了！自今年10月起，日本消費稅將從8%調漲至10%。儘管觀光客購物有免稅額度，但是面對沒有免稅的商品、住宿費、飲食費、景區門票……，多了2%的消費稅，很可能會增加旅費的負擔。

此時，最好善用信用卡回饋，輕鬆守荷包。台北富邦銀行與JCB獨家合作，推出專為日本旅遊客群設計的富邦J卡，主打日本消費3%回饋，超好康的「4大驚奇」讓消費者大呼不可思議！

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這「4大驚奇 」分別是：˙1級棒抽Lexus汽車：首刷及消費滿額即可抽Lexus UX200乙台。˙2大網路漫遊優惠：月月刷、月月享預付卡日本漫遊通2日上網吃到飽。˙3%消費回饋無上限：日本地區一般消費享3%，近鐵百貨、藍瓶咖啡等特約店家更享10%獨家優惠。˙4次日本爆品伴手禮：至Line官方帳號綁定好友，最高可收到四張「日本伴手禮兌換券」，即可於指定地點免費兌換超夯伴手禮。

除了好評連連的「4大驚奇 」外，新戶申辦J卡正卡，核卡後30天內消費滿額，還可享「台日好禮2選1」：日本旅遊必備交通卡 Suica(西瓜卡) / ICOCA，或Omiyage專屬圖案行李箱套及行動電源，每樣都是非常實用的旅途良伴！

此外，富邦J卡也針對國內及其他地區消費的民眾，提供一般消費1%回饋，全台大眾運輸交通2%回饋，並且可享寒舍艾美、喜來登、老爺、漢來、大倉久和……等五星級飯店平日下午茶「2人同行1人免費」之優惠。適逢報稅季，自108年5/1至6/2，持富邦J卡繳綜所稅，免手續費，還獨享12期0利率優惠。