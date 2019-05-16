親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遊日情報誌
北海道+東北
東京／關東
中部
京阪神／近畿
中國+四國+九州
沖繩
韓國
關西地區
關東地區

不平和的天安門：生而為人的選擇

中華郵政案 賀陳旦：胡扯一個名義，骨子裡是護航廠商

「令和」發威 富邦J卡旅日省錢這樣刷

2019-05-16 15:39文／ 黎允之

2019上半年度全台最大、年度指標性旅展，將在5/17（五)~05/20(一)於世貿一館全區超強規模展出。狹帶日本自5/1剛啟用新年號「令和」的劃時代新氣象，各家旅行社紛紛推出旅日超值行程，勢必將引爆一波遊日熱潮，且這波熱潮可望延續至端午連假。

國人向來喜歡到日本旅遊，據統計，台灣2018年旅日人次多達483萬，規模相當可觀。不僅台灣赴日旅遊人次年年攀升，「赴日超過10次」的「重度旅客」也非常多，人數在全球排名第二。

圖／報系資料
圖／報系資料
分享

日本好吃、好買，景色優美，具有文化特色，吸引遊客們一去再去。但是，哈日族應該已經有所耳聞，觀光客在日本消費即將變貴了！自今年10月起，日本消費稅將從8%調漲至10%。儘管觀光客購物有免稅額度，但是面對沒有免稅的商品、住宿費、飲食費、景區門票……，多了2%的消費稅，很可能會增加旅費的負擔。

此時，最好善用信用卡回饋，輕鬆守荷包。台北富邦銀行與JCB獨家合作，推出專為日本旅遊客群設計的富邦J卡，主打日本消費3%回饋，超好康的「4大驚奇」讓消費者大呼不可思議！

圖／富邦 提供
圖／富邦 提供
分享

這「4大驚奇 」分別是：
˙1級棒抽Lexus汽車：首刷及消費滿額即可抽Lexus UX200乙台。
˙2大網路漫遊優惠：月月刷、月月享預付卡日本漫遊通2日上網吃到飽。
˙3%消費回饋無上限：日本地區一般消費享3%，近鐵百貨、藍瓶咖啡等特約店家更享10%獨家優惠。
˙4次日本爆品伴手禮：至Line官方帳號綁定好友，最高可收到四張「日本伴手禮兌換券」，即可於指定地點免費兌換超夯伴手禮。

除了好評連連的「4大驚奇 」外，新戶申辦J卡正卡，核卡後30天內消費滿額，還可享「台日好禮2選1」：日本旅遊必備交通卡 Suica(西瓜卡) / ICOCA，或Omiyage專屬圖案行李箱套及行動電源，每樣都是非常實用的旅途良伴！

此外，富邦J卡也針對國內及其他地區消費的民眾，提供一般消費1%回饋，全台大眾運輸交通2%回饋，並且可享寒舍艾美、喜來登、老爺、漢來、大倉久和……等五星級飯店平日下午茶「2人同行1人免費」之優惠。適逢報稅季，自108年5/1至6/2，持富邦J卡繳綜所稅，免手續費，還獨享12期0利率優惠。

更多資訊請參閱富邦J卡官網》

相關新聞

端午連假來去日本打卡景點！一生必去日本景點Top6

2019-05-11 16:57

超高CP值推薦「日本著名溫泉鄉」輕量型溫泉旅青年旅宿！

2019-05-04 11:05

萬隻螢火蟲飛舞好像外太空！日本5處「夢幻賞螢名所」6月登場

2019-04-25 17:35

佛系旅遊深入日本！讓你來趟「朝5晚9」的宿坊體驗

2019-04-21 09:00

啤酒也能止咳化痰？！　日本龍角散聯名TAZAWAKO 推出草藥啤酒

2019-04-17 12:49

戶外體驗新提案！日本人也忍不住跟風的「豪華露營」

2019-04-14 09:00

櫻花妹票選TOP.1燒肉店「惠比壽Kintan」東京高CP值美食！

2019-04-07 10:00

5月啟用！日本公布新年號「令和」 出自古籍萬葉集

2019-04-01 10:43

絕景花見！ 日本「賞櫻名所」絢爛而短暫的美學

2019-03-29 08:00

圖解／日本賞櫻最佳地點、時間大公開

2019-03-20 12:55

日本富士山登山新手包／富士山登山路線、住宿、溫泉整理

2019-03-20 11:29

日本樂遊５處賞花景點　粉櫻映襯的春日浪漫

2019-03-17 09:00

2019日本賞櫻最新招！這7家飯店的「空氣賞櫻」 旅人必追

2019-03-14 12:10

LAWSON推出爆萌甜點 哆啦A夢和菓子赴日記得搶一波

2019-03-06 13:23

日本文學家們傾心旅宿　療癒溫泉、靜謐懷舊風情

2019-03-03 22:20

櫻花、紫藤花、油菜花.. 2019日本花季巡禮 四季花卉推薦景點

2019-03-01 09:02

2019全日本櫻花「開花 & 滿開」總預測

2019-02-28 10:03

來日本外帶一杯咖啡很時尚，美美的外帶杯打卡照必拍

2019-02-26 10:58

【日本新稅制整理】日本旅遊注意了！2019年提高及新增三大稅收

2019-02-17 10:00

日本掃貨１０大必搬電器！最高還可省萬元

2019-02-16 22:00

2019日本賞櫻預測出爐！3月18日東京搶先開

2019-02-15 13:04

必敗商品！暢玩東京迪士尼、大阪環球影城別錯過這些

2019-02-15 10:00

森林系咖啡館正夯！坐擁山林喝杯咖啡真愜意

2019-02-09 16:30

2019日本賞櫻必備－日本三大櫻花名所＋櫻花百選全攻略

2019-02-07 15:30

2019櫻花前線出爐 東京最早3月18日就開花

2019-01-28 14:50

日本過年吃的「七草粥」是什麼？

2019-01-28 08:00

2019沖繩琉球海炎祭：平成最後花火大會！沖繩海炎祭懶人包

2019-01-26 22:00

日本旅遊地人氣提升排行榜 大阪竟只拿第五名！

2019-01-17 17:40

喚起少女心！可愛爆棚「愛麗絲、大耳狗與史努比」主題房

2019-01-13 09:00

春節連假計畫訪日？盤點5大超人氣隱居旅館

2019-01-08 15:45

櫻花櫻花幾月開！　2019「日本櫻花」花期與賞櫻景點搶先看

2019-01-08 10:54

旅日省錢懶人包！　日本最佳免費景點TOP 10

2018-12-21 11:56

迪士尼豬年限定　維尼戴彭彭頭套萌爆、米奇達摩讓荷包失守

2018-12-12 13:00

不一樣的旅行點！日本８大絕美秘境大公開

2018-12-11 10:00

到日本泡湯看花火！冬日必訪五大浪漫煙火饗宴

2018-12-09 16:10

日本Softbank大故障 連航班都受影響

2018-12-06 18:10

名額秒殺！北海道團費補助省上萬 逾7000人候補

2018-11-30 14:21

北海道旅遊補助真的來了！五日團費最低2萬有找

2018-11-29 22:22

赴日旅遊更方便！「日本交通 IC卡」台幣加值大丈夫

2018-11-25 16:30
看更多

熱門文章

台灣客沖繩自駕撞傷男童 他分析日本法律：沒保險會賠慘

2019-05-14 13:07

影／被K也不放棄！功夫黑熊耍棍萌樣爆紅 網笑：工讀生快出來

2019-05-13 10:40

38歲台灣男沖繩駕車意外 日本8歲男童被撞成重傷

2019-05-13 16:45

赴日旅遊注意！鎌倉新規定「旅客不能邊走邊吃」、勿危險攝影

2019-05-13 21:25

端午連假來去日本打卡景點！一生必去日本景點Top6

2019-05-11 16:57

南韓儒家書院上榜世界遺產預備清單 6月底可能過

2019-05-14 16:00

樂桃限時特價機票！ 飛日本最低780元起

2019-05-07 14:02

星野集團打造日本首間「農遊度假村」！在森林裡面種菜當農夫　

2019-05-09 00:49

【京都景點Top20】推薦京都哪裡好玩這裡看！(上)

2019-05-16 09:02

首爾文青都來朝聖的「書牆隧道」！星空圖書館外另一超夢幻景點不要錯過

2019-05-15 12:10

東京法式吐司名店４選　來嚐一嚐香甜鬆軟的黃金磚吧！

2019-05-09 12:30

沖繩海灘玩什麼：賞鯨、透明獨木舟！沖繩海水浴場TOP10

2019-05-10 09:00

淺草超人氣「味噌湯專門店」旅遊中熱騰騰的早餐選擇

2019-05-08 09:00

超可愛潘朵拉食繪／帶你認識４間沖繩在地美食

2019-05-14 10:03

東京自由之丘「UCC拿鐵專賣店」 超過70種客製化拿鐵任意搭配

2019-05-13 13:22

漫步到「三浦半島」吃澎湃海鮮！神奈川南端的海濱度假風情

2019-05-12 11:00

韓劇場景再重現！金秘書、我的維納斯取景地　小夫妻的大邱之旅

2019-05-10 22:00

天婦羅、炸蝦飯糰、鰻魚飯　「名古屋必吃美食」推薦特輯

2019-05-07 10:02

走跳世界／日本佐渡金銀島 圓一個淘金夢

2019-05-14 11:23

一下飛機就能血拼！仁川機場新設「入境區免稅店」　5／31啟用

2019-05-14 19:12

在「400年古蹟」裡開趴！京都未來祭典5／12登場　祭典控必朝聖

2019-05-07 23:39

一次看「6萬株玫瑰」隨風搖曳！韓國蔚山大公園玫瑰節5月22日登場

2019-05-10 23:27

首爾第一座植物公園！「首爾植物園」5月開放　4大區域可看3100種植物

2019-05-09 17:38

坐搖椅看無敵湛藍海景！日本佐渡超人氣咖啡店 甜點、咖啡都美味

2019-05-11 21:56

雜貨控及甜點控別錯過！日本貴婦最愛的東京自由之丘一日散策

2019-05-16 12:02

有女將的溫泉旅館不稀奇　這裡竟有小鮮肉「若旦那」們在門口迎接你

2019-05-07 09:00

超高CP值推薦「日本著名溫泉鄉」輕量型溫泉旅青年旅宿！

2019-05-04 11:05

IG隱藏版手作限量甜點！藏身東京住宅區的文青咖啡廳－NORIZ COFFEE

2019-05-15 11:01

東京近郊小旅行！「江之島、鎌倉」不只有新鮮美食又有遼闊海景

2019-05-01 08:00

韓國大邱「食在東城路」 商圈美食懶人推薦店家大公開

2019-05-07 08:00

萬隻螢火蟲飛舞好像外太空！日本5處「夢幻賞螢名所」6月登場

2019-04-25 17:35

沖繩本島必吃美食！５選特色料理快來征服

2019-04-30 19:24

日本九州的第一城！來到「福岡」一定要體驗的6件事

2019-04-27 09:00

沖繩浮潛&體驗潛水去這裡就對了！沖繩浮潛景點10選推薦

2019-05-02 09:00

啤酒也能止咳化痰？！　日本龍角散聯名TAZAWAKO 推出草藥啤酒

2019-04-17 12:49

佛系旅遊深入日本！讓你來趟「朝5晚9」的宿坊體驗

2019-04-21 09:00

日本石垣島景點大揭密！帶你吃喝玩遍石垣島景點

2019-05-01 11:00

一下飛機就能感受度假風情！沖繩離島宮古島「全新機場航廈」落成！

2019-04-28 09:02

吉卜力展「言葉の魔法展」到東京啦！經典動畫魅力快來朝聖

2019-04-30 22:00

韓國SNS網紅店！釜山旅遊必吃的10家美食推薦

2019-05-04 09:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top