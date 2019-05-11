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端午連假來去日本打卡景點！一生必去日本景點Top6

2019-05-11 16:57Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

日本打卡景點#1

北海道青池

▲日本打卡景點-北海道青池。（圖／©JTA/ ©JNTO）
▲日本打卡景點-北海道青池。（圖／©JTA/ ©JNTO）
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以往聽到北海道美瑛，第一個想到的是薰衣草，但這幾年美瑛青池的觀光人數上漲，一年四季的青池為因為氣候的不同而導致這個人造池有不同的動人風貌。為了火山爆發防災措施所製成的青池，以及池畔上樹立的枯枝，他的由來雖然一點都不優美，枯樹也帶給人一股陰鬱感，不過只要看過一次青池就能懂它的美，大晴天下的青色湖水，自然又優雅，青池絕對是最佳日本打卡景點之一。

日本打卡景點#2

鴨川納涼床

▲日本打卡景點-京都鴨川納涼床。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲日本打卡景點-京都鴨川納涼床。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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京都是全日本最炎熱的地區，當地人為了避暑而將鴨川納入為避暑勝地，平日就極為美麗的鴨川，適合到此散步、騎單車，而因為戰國時代的商業模式，讓鴨川在現今有屬於自己的夏季風情-「納涼床」，坐在兩岸吃美食的同時可以一邊欣賞波光粼粼的鴨川之美，讓人暫時忘卻京都的酷暑氣候。

快來京都鴨川，吃一道日本精緻料理，別忘了將鴨川納涼床一起拍入鏡頭，這是屬於京都當地人的日本打卡景點！

日本打卡景點#3

花火節

▲日本打卡景點-琉球海炎祭。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲日本打卡景點-琉球海炎祭。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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夏季穿著浴衣、踩著木屐鞋，走在日本的街頭上吃吃小攤販（屋台）再和大家一起欣賞夜空中閃耀的煙火，無論在漫畫或日劇都一定會有這種場景出現。端午連假到日本別忘了查看日本花火節大會官方網站，若時間剛好，可以將它納入此次的日本打卡景點喔！穿著充滿夏日風情的浴衣，加上手中的章魚燒、鯛魚燒等日本平民美食、天空上又有不同風貌圖案的花火，整個打卡照片堪稱完美。

打卡景點#4

冰川神社

▲日本打卡景點-冰川神社。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲日本打卡景點-冰川神社。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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▲日本打卡景點-冰川神社。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲日本打卡景點-冰川神社。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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擁有小江戶之稱的川越，街道上的商店都充滿著古色古香的建築色彩，來到川越的人若想要求個好姻緣，記得要到冰川神社，用釣魚的方式釣隻鯛魚，鯛魚中會有屬於你的戀愛籤詩，連日本人也覺得很靈驗喔！

家人或親子一同前來的話，也有各種神社活動等著大家，各式圖案的繪馬隧道、把紙人放入水中使它通過繩子的「人形流」，暑假期間還有「結緣風鈴季」，小小的藤架上有大家寄託的願望，風鈴隨著風輕輕搖擺發出清脆聲響。冰川神社是個最佳日本打卡景點，每個過程都能邊玩邊拍，無論誰前來都能感受到冰川神社的樂趣。

打卡景點#5

富士山

▲日本打卡景點-富士山御來光。（圖／靜岡縣觀光局）
▲日本打卡景點-富士山御來光。（圖／靜岡縣觀光局）
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富士山是日本的象徵，從浮世繪繪畫一直到近代文學作家太宰治的作品中，都深深流露出富士山的意義。想要一覽富士山的美、想將富士山納入日本打卡景點，可以到河口湖欣賞，位於富士山腳下的湖畔可清楚將富士山及其倒影一同映入眼簾。

除了欣賞富士山之外，也會販賣有富士山圖型的消暑冰品、印有圖案的傳統小團子等美食，風景、美食一切都是打卡的好物品，是一年四季都好玩的日本打卡景點。

打卡景點#6

嵐山

▲日本打卡景點-京都嵐山保津峽。（圖／©Yasufumi Nishi/©JNTO...
▲日本打卡景點-京都嵐山保津峽。（圖／©Yasufumi Nishi/©JNTO）
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以賞櫻、賞楓聞名的嵐山，其實在端午連假也是很棒的景點，可以搭乘小火車到竹林間放鬆心情，順道在山林間避暑。在渡月橋及嵐山公園一帶，就宛如穿越回平安時代，有山景河川及古老建築景色外，也可以搭乘「保津川遊船」，又是一個不同的玩樂方式。

嵐山不只是所謂自然山景之美，他的玩樂方式、美食、建築景致都為這裡增添很多色彩，靜謐空間下的日本打卡景點也別有一番風味。

看完以上幾個的日本打卡景點，你是不是也想趕快飛一趟日本了呢？趁著端午連假前還有一小段時間，趕快安排行程，好好享受連假吧！

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富士山連假冰川

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