超高CP值推薦「日本著名溫泉鄉」輕量型溫泉旅青年旅宿！

在日本想來趟溫泉之旅，價格高昂的溫泉旅館卻讓人卻步？近年在日本各地溫泉鄉相繼開了許多價格親民的青年旅宿，超高的CP值在背包客之間蔚為話題。這次，就來趟輕量型溫泉旅吧！

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★熱海溫泉鄉ONSEN HOSTEL HINOEMI

以「人與人相會的高C P值溫泉旅宿」為宗旨，於2018年開幕的「陽の笑」，館內所有房間都能欣賞相模灣海景，擁有得天獨厚的絕佳賞景位置，還備有能盡情享受熱海天然溫泉的浴池，超高CP值在背包客之間廣為盛傳，躍升為熱海著名的旅宿之一。為打造無國界、任何年齡層都能享樂的互動空間，細心規劃出公共休憩區、共用廚房與孩童遊樂區。客房以4∼6人的和室為主，也有西式套房。

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【店家資訊】

地址：静岡県熱海市海光町 9-8

電話：+81-557-81-6780

Check in15：00∼22：30

Check out11：00





★澀溫泉鄉の猿 HOSTEL

2013年4月開幕，主打能以親民價格享受100％源泉天然溫泉。女將當年因深深被澀溫泉的魅力吸引而收購廢棄旅館，親自整頓改造，並設法增加溫泉水量，經長年的堅持現在已煥然一新化身為富有日式風情的質感旅宿。溫泉浴池分為室內及露天風呂，氯化鈉的泉質能改善手腳冰冷，清澈的湯泉裡有夢幻的白色湯之花漂浮。館內備有桌球與公眾空間以利旅客互相交流，即使隻身投宿也不會寂寞。

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【店家資訊】

地址：長野県下高井郡山ノ内町平穏 2034

電話：+81-269-33-3317

Check in16：00∼22：00

Check out10：00





★土湯溫泉鄉YUMORI ONSEN HOSTEL

土湯溫泉鄉擁有悠久歷史，為了延續日本傳統優美的溫泉文化，當地開始了「YUMORI Project」， 將荒廢的溫泉旅館全面翻新，改建為符合現代住宿形態的 溫泉青年旅宿「YUMORI ONSEN HOSTEL」。館內有寬廣的交流大廳、共用廚房、CAFE & BAR等設備，營造出能輕鬆與人交流的空間。客房共分為6種房型，有附設露天溫泉的家庭型、男女混合床位型、女性專用床位型、和式通鋪等，還能享受改裝前老舖溫泉旅館「山水莊」的頂級溫泉。

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【店家資訊】

地址：福島県福島市土湯温泉町字堂ノ上 7-1

電話：+81-24-595-2170

Check in15：00∼22：00

Check out10：00





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