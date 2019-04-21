佛系旅遊深入日本！讓你來趟「朝5晚9」的宿坊體驗

「宿坊」原是為寺院、神社信徒提供住宿的設施，近年則開始開放給一般旅客入住，成為當代新型旅宿。除了完善而整潔的設備之外，還提供寺院神社的文化體驗活動，入住感受「朝5晚9」的起居、淨化身心，來趟與眾不同的旅宿體驗。

分享 facebook

★和空下寺町

2017年4月開幕、在國際間造成話題的「和空下寺町」就位在聚集了80座寺院與神社的大阪四天王寺區，和空下寺町雖不是寺院或神社，卻完整繼承了寺院與神社文化，是間濃縮了日本宗教歷史文化的宿坊型旅宿，讓旅客不用入住寺院也能體驗宿坊，是近年人氣的新時代佛系旅宿。入住不僅能享用京懷石名店「和光菴」的齋菜料理，晚餐後還有抄經、描繪佛像等修行體驗，早上則有祈禱及護摩儀式。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

【旅宿資訊】

地址：大阪府大阪市天王寺区下寺町 2 丁目 5-12

電話：+81-6-6775-7020

Check in15：00∼24：00、Check out10：00





★高山善光寺

從高山車站走約5分鐘，就能抵達坐擁120年歷史的高山善光寺。走進寺院，映入眼簾的正是寺院主供的阿彌陀如來神尊，窗外還有典雅日式庭園，處處散發著靜謐神聖的氛圍。院內共提供5間客房，各個寬敞舒適，在正殿還設有能讓旅客交流的休息區，在體驗日本獨有的宿坊之餘也能度過輕鬆愉快的夜晚。入住還能體驗寫經書、坐禪等各種寺院獨有的活動，沉澱心靈、準備出發新的旅程。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

【旅宿資訊】

地址：岐阜県高山市天満町 4-3

電話：+81-577-32-8470

Check in16：00∼20：00、Check out10：00





★了廣寺

創立於1653年的了廣寺就位在阿蘇外輪山山腳下，放眼望去便是翠綠如畫的田園美景。原在2016年籌備的宿坊因熊本大地震而停止，歷經2年修復後於2018年5月終於正式開幕。宿坊空間以150年老建築的柱子等傳統素材混搭現代裝潢，打造溫馨氣息。離寺院僅幾步路的竹崎水源是號稱「阿蘇第一美味的好水」，留宿就能品嚐到以純淨水與熊本產小麥粉所做的手工麵包與使用自家栽種蔬果所烹調的美味齋菜。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

【旅宿資訊】

地址：熊本県阿蘇郡南阿蘇村久石 427

電話：+81-967-62-9554

Check in15：00∼18：00、Check out10：00





更多日本精彩旅遊內容，請上《Japan Walker》官網

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」