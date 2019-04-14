戶外體驗新提案！日本人也忍不住跟風的「豪華露營」

媲美飯店服務、設備完善的豪華露營在日本蔚為風潮，可享舒適環境、自然美景。這次就來趟豪華露營旅，同時深入當地的必訪景點。

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★SKY TERRACE

從熊本市區走路僅需5分鐘的1日露營場地就位在市中心旁的大樓4樓，可遠眺市區全景，每逢春季還可享受屋頂賞櫻的獨特體驗。可容納約20人的寬闊場地一次僅接待1組旅客，讓有孩子的家庭也能安心享受露營的時光。除了露營體驗外，也可作為婚禮後的小聚會、慶生派對等場地。

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【住宿資訊】

地址：熊本県熊本市中央区九品寺 1 丁目 1-26 リバーポート 9 4F

電話：+81-80-9696-9598





★ROCKHILLS GARDEN

改建商業大樓7樓與頂樓的空間，打造出秘密基地般的舒適環境。頂樓露台設有豪華露營區、VIP獨享空間及宛如北極冰屋的透明蛋型空間；7樓場地則為奢華的居家及和風格局。想來趟露營體驗，絕不能錯過頂樓的豪華露營區，佈置精緻、舒適；另有投影空間，可體驗一回露天電影院。

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【住宿資訊】

地址：神奈川県川崎市幸区中幸町 3-8-1 7F / R

電話：+81-44-589-4333





★観音崎京急ホテル

觀音崎京急飯店與知名的戶外用品品牌「snow peak」攜手合作的豪華露營，位於三浦半島最東端，可賞東京灣美景。入住空間不是傳統的帳篷，而是由建築大師‧隈研吾操刀設計的可移動「住箱」。房內擺設溫馨舒適，處處可見snow peak的用品，雖然內部無衛浴設備，但可至緊鄰的SPASSO享受溫泉設施。

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【住宿資訊】

地址：神奈川県横須賀市走水 2-1157-2

電話：+81-46-841-2525





★PICA Fujiyama

能在富士山的映襯下暢遊山梨縣，想必是個旅人的心願。2018年7月開幕的豪華露營PICA Fujiyama就位在富士山的山腳下，從營地抬頭就能望見富士山。佔地5公頃的營地，四周森林圍繞，分為半圓形的透明帳篷區、小木屋區、一般帳篷區等，其中最受歡迎的半圓形透明帳篷坐落在大草皮上，可仰望夜空中的滿天星斗。

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【住宿資訊】

地址：山梨県南都留郡富士河口湖町船津 6662-10

電話：+81-555-28-6303





★峰山高原ホテル RelaXia

設於標高930公尺的高原上，峰山高原飯店RelaXia坐擁豐饒的自然資源，可深度感受自然的清新。2017年起推出豪華露營「Mineyama Marvelous Village」，使用著名帳篷公司LOTUS BELLE的洋蔥狀帳篷，外觀造型獨特、內部寬敞舒適，打造自家般的溫馨空間。入夜後可至屋外體驗星空下的烤肉樂趣，或漫步在浪漫的星空下，共度至福時光。

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【住宿資訊】

地址：兵庫県神崎郡神河町上小田 881-146

電話：+81-790-34-1516





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