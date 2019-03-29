絕景花見！ 日本「賞櫻名所」絢爛而短暫的美學

【撰文/蔣德誼 圖片提供/JNTO、Shutterstock、Teamlab、Tokyo Cruise、くまもと寫真館、三春まちづくり公社、伊那市觀光協會、靜岡縣觀光協會】

在大和民族心目中有著獨特地位的櫻花，一說它從綻放到落下僅有7日，花落不過一瞬，也象徵日本追求絢爛而短暫的美學精神。每到春暖時節，它們總是從南到北接力盛開，吸引無數愛花的旅人為之傾倒讚嘆。 分享 facebook

滋賀縣甲賀市 MIHO MEUSEM

由設計羅浮宮玻璃金字塔及華盛頓國家博物館東館的貝聿銘所打造的MIHO MEUSEM，除了建築以及藏品都獨具特色之外，其實還有一個僅能在春天櫻花季節才能見到的特殊景觀，在走進入口之後，就可看到兩旁由低垂盛放的枝垂櫻所構成，長約150公尺的櫻花大道。緊接在後的則是通往美術館主建築的隧道，在進入隧道之後若回頭一望，就可看到通道盡頭有如畫屏般的春櫻景致，而隧道本身也會被櫻花染上一層粉櫻色，有如通往世外桃源的粉紅之路。 分享 facebook

Add.滋賀縣甲賀市信樂町田代桃谷300·Tel.+81-748-82-3411

Time.4月中旬~下旬·Web.www.miho.or.jp

長野縣伊那市 高遠城址公園

有著「天下第一櫻」美稱的高遠城址公園，多達1,500株的本地特有種櫻花「高遠小彼岸櫻」，偏桃粉色，略小的花朵模樣十分惹人憐愛，此處的櫻花，是於明治時代從舊時高遠藩的馬場所在地遷移至此，據說當時在馬場所栽種的櫻花，多到能把馬兒們的身影都隱藏在花叢之中。 分享 facebook

除了被選為日本「櫻花名所百選」之一，這裡還有許多舊城拆除時所留下的建築物也值得一看，像是被指定為國家有形文化財的高遠閣、與粉櫻相映成趣的櫻雲橋、問屋門和太鼓櫓等等史跡，一到櫻花季節，每每吸引20～25萬人次前來爭睹風采。

Add.長野縣伊那市高遠町東高遠·Time.4月上旬~中旬·Web.takato-inacity.jp 分享 facebook

靜岡縣島田市 大井川鐵道

位於靜岡縣的大井川鐵道，是日本少數幾乎每日都有SL蒸汽火車行駛的觀光鐵道，除了經常是影視廣告取材的景點外，位於家山站步行約十分鐘處，於鐵道沿線有著長達約1公里的櫻花隧道。 分享 facebook

滿開的櫻花和冒著白色煙霧噗噗前進的黑色蒸汽火車所構成的美麗情景，是此地春天特有的風情畫，每逢花季，總是吸引大批人潮前往觀賞。

Add.靜岡縣島田市金谷東二丁目1112番地·Tel.0547-45-4112·Time.3月下旬~4月上旬·Web.oigawa-railway.co.jp 分享 facebook

山口縣岩國市 錦帶橋

被稱為日本三大名橋的錦帶橋，最早建於江戶時代，由當時的岩國藩藩主吉川廣嘉完成，優美而獨特的五重弧形拱橋設計，以及集當時工藝技術大成，至今仍完整保存的木造結構，可說是山口縣最具代表性的景點，也因深受當地民眾喜愛，而有著「凌雲橋」、「五龍橋」、「帶雲橋」等別名。在鄰接錦帶橋的吉香公園一帶，廣植有數千株染井吉野櫻、八重櫻，雄偉沉穩的拱橋與粉嫩的櫻花，組成一幅絕佳美景。 分享 facebook

Add.山口縣岩國市岩國1丁目·Tel.+81-827-29-5116

Time.3月下旬~4月上旬·Web.kintaikyo.iwakuni-city.net

山梨縣富士吉田市 淺間公園五重塔

坐落於富士山腳下的「富士吉田市」，據說無論在市內的何處都能輕而易舉地望見富士山。而在富士五湖區域中，被公認是眺望富士山最佳角度之一的觀景勝地「淺間公園」，除了曾經登上日本米其林綠色旅遊指南的封面，位於園內的「新倉山富士淺間神社」，也拜勝景所賜，終年參拜訪客絡繹不絕。 分享 facebook

在這樣有著濃厚大和風情的景致當中，自然少不了櫻花的點綴，園內約種植有650株的染井吉野櫻，日本人心中充滿神聖地位的富士山、朱紅色五重塔與國花櫻花的組合，堪稱是很能代表日本的一幅春日風景。 分享 facebook

Add.山梨縣富士吉田市淺間2-3353·Tel.+81-555-22-1111

Time.4月上旬~中旬·Web.www.arakurayama-sakura.com

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