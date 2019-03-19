東京迪士尼「只排第2名」！2018赴日旅客10大打卡點 你去過幾個？

2019-03-19 23:50 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 陳睿中 ／台北報導



日本大阪環球影城名列2018觀光旅遊排行第一名。圖／KAYAK提供 分享 facebook

不僅台灣人喜愛前往日本旅遊，日本也吸引來自世界各地的旅客。日本媒體《旬刊旅行新聞》日前公佈2018年世界遊客在日本入境打卡報告。其中「觀光旅遊」類型，由大阪環球影城奪下冠軍、東京迪士尼樂園居於第2；「購物」排行中，LAWSON排行第1；至於「美食」則是以築地市場拿下第1名，最具人氣。

本次的2018年入境報告，乃是分析2018年訪日的外國旅客所發送Twitter、IG等約80,000則貼文進行分析，並區分為旅遊休閒、購物、美食3大類別；同時將貼文者的屬性區分為東南亞、東亞、美國和其他地區。

在觀光旅遊部份，大阪環球影城拿下5,045分，排名第1；東京迪士尼樂園為4,442分排名第2；第3名則是位於京都的伏見稻荷大社。第4名～第10名，則分別為東京迪士尼海洋、大阪城、東京鐵塔、明治神宮、東京晴空塔、奈良公園，以及嵐山的竹林小徑。

東京迪士尼樂園是日本知名人氣景點。圖／讀者陳水草提供 分享 facebook

在購物部份，路邊常可見到的LAWSON奪冠，販售有各種零食、藥妝的平價賣場唐吉訶德位居亞軍，展出巨型鋼彈的台場購物廣場則是第3名，接下來為錦市場、寶可夢中心、陽光城、竹下通、東京中城、yodobashi camera與全家便利商店。美食部份，前3名分別為築地市場、一蘭、星巴克，後續排名則為黑門市場、麥當勞、藍瓶咖啡、Hard Rock Café、COCO壹番屋、一風堂、吉野家。