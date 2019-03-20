日本富士山登山新手包／富士山登山路線、住宿、溫泉整理

日本富士山登山交通&路線

無論是從哪一條富士山登山路線上山，上下山的單程都至少需要3~5小時，因此要前往富士山登山之前，一定要衡量好自己的體力，並且做好體能訓練，以免身體不適必須得半途而歸，那可就掃興啦！

另外要注意的是，如果不是搭乘大眾運輸或登山團前往的話，除了御殿場登山口之外，其他幾條富士山登山路線，在登山期間都是禁止自駕車通行的喔！

▲富士山登山路線。（圖／富士山登山官網） 分享 facebook

富士山登山路線＃1 吉田路線

前往富士蘇巴魯線五合目，可從富士急行線河口湖車站‧富士山車站搭乘登山巴士。或者從新宿西口候車樓搭乘高速巴士。

富士山登山路線＃2 須走路線

前往須走口五合目，可從御殿場線御殿場車站或者從小田急線新松田車站搭乘登山巴士。

富士山登山路線＃3 御殿場路線

前往御殿場新五合目，可從JR御殿場線御殿場車站搭乘登山巴士。

富士山登山路線＃4 富士宮路線

前往富士宮五合目，可從JR東海道線本線三島車站,或者從JR東海道新幹線新富士車站‧東海道線富士車站‧身延線富士宮車站搭乘登山巴士。

日本富士山登山景點

日本富士山登山景點＃1

富士山御來光

▲富士山御來光。（圖／靜岡縣觀光局） 分享 facebook

位於半山腰的富士山五合目是吉田路線的終點，可以近距離觀賞標高3,776公尺的富士山山頂，更是觀賞富士山御來光（日出）的首選，如果體力不足夠到富士山登頂的話，至少不能錯過富士山御來光這個景點！

富士山御來光每年夏季都會吸引許多旅人特地前來觀賞，隨著腳步與呼吸一步步爬上富士山，會感受到前所未有的視野與身心舒暢。

日本富士山登山景點＃2

富士山頂最高點

▲富士山登頂。（圖／攝影者：stan chow, Flickr CC License） 分享 facebook

除了能夠在富士山五合目欣賞富士山御來光之外，體力夠好的話也可以挑戰富士山登頂，經由富士山五合目一路上到九合目，穿過古老的石造鳥居與雙獅雕像後，看到久須志神社完成富士山登頂，在海拔3776公尺高的富士山劍峰欣賞絕美的日出！

▲富士山火山口。（圖／攝影者：stan chow, Flickr CC License） 分享 facebook

前往富士山劍峰時會先經過富士山火山口，走過碎石與泥土鋪成的山路後會看到「日本最高峰」的石碑，這樣繞行火山口一周，被日本人稱為是「缽巡」。往直徑約八百公尺的火山口內部看，可以看到幾乎不會溶的長年積雪，不僅能看到許多奇特的地質景觀，更體會到自然的壯闊與人類的渺小。

日本富士山登山景點＃3

紅富士之湯

▲富士山登山住宿-山中湖温泉 紅富士の湯。（圖／山中湖温泉 紅富士の湯） 分享 facebook

這個位於日本富士山山腳下的山中湖溫泉之所以叫做「紅富士之湯」，是因為在冬季早晨的時候，可以一邊泡湯一邊看著被朝陽光芒染為橘紅色的富士山，不只可以一飽眼福與心靈，更能舒緩富士山登山後疲憊的身軀，絕對是富士山之旅不能錯過的景點。

日本富士山登山住宿

前往富士山登山，雖然有「彈丸登山」這樣不住宿、徹夜的登山路線，但是這樣身體發生問題或高山症的危險率比平常高出3倍，因此強烈建議大家放慢速度，選擇兩天一夜的登山路線並住宿，才是良好的登山方式。

不過要注意的是，富士山上資源較少，加上登山季節前往富士山登山的人非常多，特別是週末，可能會有用水限制、無法洗澡、不能自由選擇客房，甚至是住宿空間比一個人肩寬還窄等等情況出現，建議大家可以先多看一些富士山住宿訊，做好心理準備再前往！

日本富士山登山住宿＃1

東洋館

▲富士山登山住宿-東洋館。（圖／東洋館） 分享 facebook

▲富士山登山住宿-東洋館。（圖／東洋館） 分享 facebook

位於富士山七合目、海拔3000公尺的山間小屋「東洋館」，距離富士山五合目的吉田路線登山口大約3小時，在2007年翻修後，主要以男女合住的雙層床舖房為主。東洋館有著「與星星最近的地方」的美稱，也能看到富士山御來光、夕陽雲海，因此不少人都會選擇在這裡停留一宿，享受富士山上的寧靜空氣。

且東洋館有提供一泊二食的服務，通常早餐是簡單的便當，晚餐則提供漢堡排定食，也有簡單的小商店，販售水、麵食、糖果、零食、巧克力等可以補充能量的食物，以及簡易的登山裝備，讓大家可以在這裡做好登山的能源補充和獲得良好的休息。

日本富士山登山住宿＃2

本八合目トモエ館

▲富士山登山住宿-本八合目トモエ館。（圖／本八合目トモエ館） 分享 facebook

位於富士山八合目、海拔3400公尺的「トモエ館」，距離富士山五合目的吉田路線登山口大約5~6小時距離，因此建議最晚要在中午左右出發，如果有要前往富士山登頂的話也非常推薦，因為「トモエ館」距離富士山山頂只有大約1小時半的路程。

▲富士山登山住宿-本八合目トモエ館。（圖／本八合目トモエ館） 分享 facebook

除了路線方便之外，在トモエ館也能看到富士山日出、日落時分的富士山影、整個關東地區的夜景和雲海，非常美麗！

日本富士山登山裝備

▲富士山登山裝備。（圖／Pixabay） 分享 facebook

前往日本富士山登山，除了基本的糧食和登山杖之外，禦寒衣物跟用具都是非常重要的！因為即使是在夏天，富士山山頂也會有溫度零下的時候，所以一定要準備足夠的禦寒裝備，否則在山上著涼可就不好了！

另外在山上小屋通常能買到雨衣、頭燈和水，這些比較簡單的登山裝備或是補充糧食，但是在部分登山路線的下山處並沒有設立山上小屋，所以還是要保留回程時足夠飲用的糧食與水唷！

日本富士山登山團遊

▲富士山登山。（圖／Pixabay） 分享 facebook

除了前面提過的幾種以搭乘大眾運輸前往的富士山登山路線之外，近年來也有不少人會參加富士山山登山團，不但可以省去不少事前功課、搭乘交通工具的麻煩，甚至還可以從東京市中心－新宿出發！

此外在富士山登山時也有專業的領隊及山嶽嚮導帶路，就算是登山新手也不用害怕，只要事先做好基本功課、體能訓練，跟著領隊嚮導的指示，用心感受富士山的美就可以了！

想知道更多日本富士山旅遊內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」