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日本樂遊５處賞花景點　粉櫻映襯的春日浪漫

2019-03-17 09:00Ciao潮旅

【撰文/蔣德誼 圖片提供/JNTO、Shutterstock、Teamlab、Tokyo Cruise、くまもと寫真館、三春まちづくり公社、上田市商工觀光部】

在日本多不勝數的賞櫻名所中，有著許多櫻花迷們一生必訪的花見名勝，在粉櫻映襯之下，令春日風景更添幾分奢華浪漫。

上田城跡公園。
上田城跡公園。
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青森縣弘前市 弘前櫻花祭（弘前桜まつり）

在迎來櫻花盛開時節的4月下旬至5月上旬，於弘前公園所舉辦的「弘前櫻花祭」每年都吸引近200萬餘人次的訪客前來觀賞，據說弘前的櫻花和其他地區不同，一朵花芽上可以綻放出好幾蕊花朵，因此綻放時看來更為濃密茂盛。在活動期間，除了有近200家屋台攤位可品嘗在地美食以及小朋友們可玩樂的遊樂設施，為了讓來客更能輕鬆欣賞美景，更會舉辦期間限定的「觀櫻會」（付費制），不用早早卡位或大費周章準備賞花時要吃的點心，只要空手前往即可，可說是十分貼心。

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Add.青森縣弘前市下白銀町1

Tel.+81-172-35-3131

Time.4月20日~5月6日（夜間點燈至23:00)

Web.www.hirosakipark.jp/sakura

神奈川縣橫濱市 大岡川櫻花祭（大岡川桜まつり）

流經橫濱市區的大岡川，在下游的都橋至太田橋一帶，沿著河岸兩旁種滿約500株，長3公里的櫻花大道，為橫濱最受歡迎的櫻花名所之一。隨著櫻花季節所舉辦的「大岡川櫻花祭」，除了有屋台美食之外，也會在河堤旁的空地上搭建起舞台，舉辦音樂、藝能表演以及由在地居民所發起的各種活動，也可乘著獨木舟從河上飽覽繁花美景，夜間隨著沿岸點起的燈籠搖曳的花影，則有著十足浪漫氛圍，待櫻花瓣瓣飄落，染成粉紅的水面更是美麗。

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Add.神奈川縣橫濱市南區弘明寺町

Time.3月30日~4月1日（點燈為3月23日~4月14日17:00~24:00）

Web.river-sakura.com

長野縣上田市 上田城千本櫻花祭（上田城千本桜まつり）

位於長野縣東部的上田市，除了擁有豐富的自然景觀、信州最古老的名湯「別府溫泉」外，更以戰國名將－真田幸村的出身地為人所知。每年於上田城跡公園所舉辦的「上田城千本櫻花祭」，顧名思義可於此欣賞到上千株包括染井吉野櫻、枝垂櫻以及鬱金櫻等不同花種的櫻花盛放，其中又以本丸城壁旁的櫻花為最具代表性的一景，夜間也有被認定為日本夜景遺產的夜櫻可賞。若是戰國歷史迷，則不妨再多留幾日，4月29日於此舉行的「上田真田祭」，則可以看到重現當年與德川軍對戰以及武者遊行的精采場面。

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Add.長野縣上田市二之丸2

Tel.+81-268-23-5408

Time.4月6日∼21日（夜間點燈至22:00）

京都府京都市 平安神宮枝垂音樂會

總是給人風雅之感的古都──京都，欣賞櫻花美景的方式也別有一番情調。從平成元年（1989年）所開始舉辦的「平安神宮枝垂音樂會」，以東神苑貴賓館為舞台，邀請古典樂、雅樂與等各類音樂家演出。特別的是現場並不設置座席，來客們可在各處隨意散步，在隨風悠揚的樂聲中欣賞照映神苑內盛開的紅枝垂櫻，在淡粉色花影與音樂交織成一個有如幻想般的神秘世界。

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Add.京都市左京區岡崎西天王町

Tel.+81-75-241-6170

Time.4月4日~7日18:15~21:00

Web.goo.gl/u7J2ZS·Fee.2,000日圓／人

東京都台東區 隅田川花見船

想要欣賞被選為「櫻花名所百選」的隅田川櫻並木，除了沿著河岸悠閒漫步，也可以搭乘由東京都觀光汽船期間限定推出，從江戶時代即很流行的「隅田川花見船」，從淺草吾妻橋經過濱離宮庭園，最終抵達日出棧橋。在約40分鐘的航程中，全長約1公里的「墨堤千本櫻」、新名所「中央大橋」與日本第一高塔「晴空塔」等，在迎面的春風徐徐中盡收眼底，若是在櫻花盛開的季節來訪東京，非常值得推薦。

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Add.東京都台東區花川1-1-1

Tel.+81-120-977-311

Time.3月16日~4月7日（預定）

Web.goo.gl/BH5bMs

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