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日本文學家們傾心旅宿　療癒溫泉、靜謐懷舊風情

2019-03-03 22:20Japan Walker

昔日文豪為了取材、專注寫作或為休養而入住旅宿，這些旅宿因而成為孕育文學作品的搖籃、亦或書中故事舞台，跟隨大文豪的腳步下榻旅宿，在靜謐的空間細細感受文藝氛圍。

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★安田屋旅館

被指定為國家有形文化財的旅館創業於1887年，文豪太宰治曾在1947年2月投宿於此約1個月，並在這期間完成了敘述二次大戰後故事的著名小說《斜陽》的第1、2章。太宰治曾入住的客房「月見草」現今仍保持完好，充滿明治懷舊風格的房間內還能遠眺駿河灣跟富士山。旅館的盛情款待、療癒身心的溫泉與以駿河灣新鮮海產所烹飪的料理，讓所有旅客都有賓至如歸的感受。

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【店家資訊】

地址：静岡県沼津市内浦三津 19 　

電話：+81-55-943-2121 　

Check in14：00∼17：00、Check out10：00 　


★山の上ホテル

飯店建於1954年，由於離出版社林立的神田神保町相當近，因此成為作家閉關寫作的地方。飯店深受文豪三島由紀夫青睞，經常留宿外還曾留下讚賞飯店的書信。此外，由於曾獲芥川賞的作家幾乎都會在此執筆撰寫受賞後的第1本作品，因此又有「文化人的飯店」美名。建築為日本早期盛行的經典西洋裝飾藝術風格，能看到幾何對稱的螺旋樓梯等。館內7間餐廳裡最具代表是東京首間在飯店開設的天婦羅店。

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【店家資訊】

地址：東京都千代田区神田駿河台 1-1 　

電話：+81-3-3293-2311

Check in14：00、Check out12：00 　


★中棚荘

深受文豪島崎藤村喜愛、1898年開湯的百年溫泉旅館，1899年島崎藤村來到小諸市度過了7年時間，並決意成為文學家，是他人生的轉捩點。島崎經常在中棚莊泡溫泉，詩集《落梅集》中的「近岸之宿」便是指中棚莊。腹地內有3棟建築，其中還有登錄為有形文化財的餐廳「はりこし亭」。位在懷舊浪漫的舊館大正館客房「藤村之間」是島崎藤村撰寫《千曲川旅情之歌》的地方，現在仍提供旅客入住。

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【店家資訊】

地址：長野県小諸市古城乙 1210 　

電話：+81-267-22-1511

Check in14：00、Check out11：00


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