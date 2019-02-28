2019全日本櫻花「開花 & 滿開」總預測

每到春天都會有大批遊客前往日本賞櫻，但在訂機票前，記得一定要先查好東京、大阪等各地的櫻花前線。每年日本民間企業的「日本氣象協會」都會預測日本櫻花開花期與滿開期，每個區域、城市都會依據歷年開花期與每年氣候不同並加以預測，但因為近年來全球暖化及氣候異常，很多地區的櫻花狀況也會不斷變動，建議大家在越接近開花日時要持續追蹤最新消息唷！

日本各區域櫻花開花前線

日本的櫻花前線預測通常於每年一月底或二月初開始，陸續根據每年天氣不同來進行預測，而且隨時著時間接近，修正發表次數也會不斷更新！查詢櫻花前線預測的主要網站為：

1.Weathernews

2.Weathermap

3.日本氣象協會

4.日本氣象株式會社

這三個網站預估的開花期雖有些許差異，但除了東北、北海道地區為四月中後才開花，大部分皆為三月底四月初就開花囉！地圖中以線劃分為同一顏色之區域，代表櫻花花期非常接近，排行程時，記得把同時花開的賞櫻景點排入，多跑幾個點吧！

日本各地櫻花「開花」與「滿開」時程

大家安排旅遊除了預測櫻花的開花日，最重要的就是要看到滿滿盛開的櫻花啦！一般來說，櫻花的滿開日為「開花日後7日左右」，想要看到美美的櫻花，別忘了依據開花時程來調整旅遊步調喔！

日本櫻花大部分都是從3月底由九州南部開始盛開，再經過四國南部、九州北部、四國北部，四月初則在關東、關西地區滿開，四月中則為北陸地區，四月底至五月初則來到東北地區與最後開花的北海道。根據歷年的開花情況來看，因為氣候暖化的影響，花期有逐漸提早的趨勢，大部分地區都是在三月中旬左右開花，只有少數像最南邊的沖繩一月就開花；而北部地區，北海道、東北等等到四月底、五月才會開花。

＊小編提醒：櫻花開花、滿開時間都只是「預測」，並非確切日期。每家氣象站的預測時間都不太一樣，建議可以多方參考、比較各家的預測日期，再決定出發的時間！

❀Weathermap

Weathermap今年的櫻花開花預測出爐！去年2018最早開花的在九州福岡，今年預測3/19就能在福岡看到櫻花囉～而東京則是會趕在四月前開花，沒意外的話連假前期是櫻花盛開時期，或許在清明連價假期能在東京看到櫻花花辦吹落的浪漫景色喔！而東北部地區，像是北海道則是會在四月底時開花。

Weathermap預測。 圖／Weathermap 分享 facebook

❀Weathernews

依據Weathernews公布最新開花預測，預估福岡則會在3/20開花、3/27滿開；東京3/18開花、3/25滿開；大阪3/23開花、4/1滿開；東北地區較晚，最早於仙台4/4開花、4/10滿開；北海道地區最晚，預計稚內5/13開花、5/20滿開。

Weathernews預測。 圖／Weathernews 分享 facebook

❀日本氣象株式會社

來看看日本氣象株式會社今年的第3回的櫻開花預測！預估今年福岡地區會是最早開花的地區，大約3/19左右開花；再來東京地區為3/23左右開花；大阪則在3/26左右開花，以上地區約在三月底到四月初會滿開。東北、中部地區大約要四月才進入花期，北海道的北邊地區則有可能要等到5/10才會開花。

日本氣象株式會社預測。 圖／日本氣象株式會社 分享 facebook

❀日本氣象協會

而日本氣象協會也在2/7發表了今年第一回的開花預測，預測結果與往年相差不遠。預測最早開花的地區一樣是在福岡地區，約在3/20開花；東京則會在3/22成為全日本第二個開花的地區。而關西地區要等到差不多3月底才會進入花期，北海道北邊地區則會到5月初至5月中才會見到櫻花盛開的美景。

日本氣象協會預測。 圖／日本氣象協會 分享 facebook

從三月底到五月初日本各地都有櫻花的蹤跡，遍地盛開的櫻花蔚為壯觀，說是花海完全不誇張！看好時間、地點，就可以趕快搶訂便宜機票和住宿，一睹日本櫻花的美麗風采！快趁著連假來看美美的櫻花！

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