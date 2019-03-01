櫻花、紫藤花、油菜花.. 2019日本花季巡禮 四季花卉推薦景點

2019日本花季推薦景點

2019日本花季推薦景點＃1

惠庭花園

▲2019日本花季-惠庭花園。（圖／eniwa eye） 分享 facebook

說到北海道的花卉，多半腦海會浮現富良野薰衣草田的景緻，但其實就在離新千歲機場和札幌市不遠處，有個日本有名的「花之鄉-惠庭」，種植的花卉數量是北海道之冠。

從1991年的夏季惠野庭園比賽開始，便讓惠庭擁有了花園城市的美名，隨後在2005年開始舉辦「惠庭花和生活展」，由當地人帶遊客散步於戶外花園。在惠庭除了令人目不轉睛的各式花卉，自行採花、食花也是一項有趣的體驗活動，快到惠庭來趟與北海道居民的深度旅遊吧！

＊惠庭花和生活展：6~9月

2019日本花季推薦景點＃2

油菜花

▲2019日本花季-靜岡河津櫻。（圖／©Yasufumi Nishi/©JNTO） 分享 facebook

油菜花與櫻花都是春天的代表花卉，日本花季來到靜岡縣伊豆河津町，除了這裡是東日本最早的賞櫻勝地，又加上油菜花的花期與櫻花相近、一般較常種植於河床邊，因此在河津川河岸有800顆櫻花樹齊放，又有油菜花相伴，粉紅亮黃交織的景色更盛日本花季之美。

說到油菜花景點，也少不了千葉的小湊鐵道、夷隅鐵道，能拍出火車行駛過大片油菜花田的景色，日本花季除了櫻花，油菜花的美也不容小覷。

＊最佳賞花時間：3月中旬～4月上旬

2019日本花季推薦景點＃3

櫻花

▲2019日本花季-富士山櫻花。（圖／©JNTO） 分享 facebook

日本花季的櫻花，是日本最知名的景色，世界各地的遊客在春天都會跟著櫻花預想期與前50景，開始搶攻機票旅日。不只遊客，連日本人在櫻花季都會聚辦各式活動與祭典，或是悠閒的在櫻花樹下野餐，櫻花的熱門程度遍及全球。

日本櫻花季時來到富士山，可以到在新倉山淺間神社散散步，走上398階的石階後，映入眼簾是日本的日本的象徵-富士山，櫻花、山頂積雪的富士山、五重塔結合的壯麗景色，只要看過就一定無法忘懷。

＊最佳賞花時間：3月~5月，由南至北盛開

2019日本花季推薦景點＃4

富士山芝櫻

▲2019日本花季-富士山芝櫻。（圖／©JNTO） 分享 facebook

在櫻花季末之後，則是另一個日本花季-芝櫻季的開始！「芝」在日文上是草皮的語意，因此在賞完櫻花隨風飄落的浪漫花季後，換種角度欣賞遍地開花的芝櫻吧！

在東京近郊最著名的就是富士山芝櫻祭，從桃紅、粉紅、淺紫到白色的芝櫻都有，一大片望去特別可愛又繽紛，登上觀景台後是富士山全景與一片粉色芝櫻花海，無論是近觀芝櫻或遠眺都有不同的感受。

＊最佳賞花時間：4月中旬～5月下旬

2019日本花季推薦景點＃5

紫藤花

▲2019日本花季-紫藤花。（圖／攝影者：TANAKA Juuyoh (田中十洋), Flickr CC License） 分享 facebook

足利花卉公園被美國CNN評為世界10大夢幻景點，公園內有1000㎡大藤花架，150年的大藤與相似夢幻瀑布的紫藤花兼具優美壯麗，淡紅藤、白藤、黃藤的花隧道也是其迷人之處，每年還有盛大的「大藤節」可以參與同樂。

足利花卉公園同時也是獲得日本夜景遺產認證的景點，日本花季來此可欣賞到紫藤花白日、黑夜兩種美景，夜晚點燈時的畫面色彩別有一番風味，就連坐在池旁觀賞紫藤花與其倒影也相當夢幻。

＊最佳賞花時間：4月下旬～5月上旬

2019日本花季推薦景點＃6

薰衣草

▲2019日本花季-北海道富良野。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

說到日本花季，絕對不能忘記與北海道劃上等號的薰衣草，一想到薰衣草腦海便自動浮出富良野、美瑛，1976年因為JR月曆的薰衣草田照使得富良野聲名大噪，其中又以腹地廣大的富田農場最為知名，有多達13種不同花卉的花田，當中最引人注目的是斜坡上的種滿七彩花卉的彩色花田。

而美瑛四季彩之丘當然也不遑多讓，除了有壯闊繽紛的花海景色，搭配遠方的十勝連峰顯得更獨特，更可以搭乘「四季彩NOROCCO號」暢遊花田間。

＊最佳賞花時間：7月上旬～8月上旬

2019日本花季推薦景點＃7

賞楓

▲2019日本花季-嵯峨野紅葉。（圖／©Kyoto Convention Bureau/© JNTO） 分享 facebook

雖然是要介紹日本花季，但賞楓也是四季中非常重要的旅遊活動，而且無論是春天賞櫻與秋天賞楓，兩者對於日本來說都極度重要！東京-昭和紀念公園有紅葉及銀杏大道、福岡-竈門神社是日本人的私房賞楓景點、京都-下鴨神社兼具大鳥居及紅黃楓樹、奈良-奈良公園有野生梅花鹿配紅葉，秋意正濃時來日本賞楓，特別有度假休閒感。

＊最佳賞花時間：10月上旬～12月上旬

2019日本花季推薦景點＃8

水仙

▲2019日本花季-大角海濱公園水仙。（圖／ ©Imabari City/©JNTO） 分享 facebook

在白雪紛飛的12月中，在位於愛媛縣的最北端的大角海濱公園，以及被譽為「水仙之鄉」的福井縣越前海岸都有一大片水仙生長地，山水之美與受日本海吹拂的白黃水仙，色彩簡單卻不失美感，就連香氣也濃郁持久，每年12月中旬在越前海岸還會舉辦的「水仙節」除了美景還有新鮮的松葉蟹可品嚐。

＊最佳賞花時間：12月～3月

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