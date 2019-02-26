來日本外帶一杯咖啡很時尚，美美的外帶杯打卡照必拍

在風格咖啡廳買杯外帶咖啡、打卡，是旅遊最熱門的行程之一。這些滿載故事的 外帶咖啡杯各個富有特色，是美照的重要角色。

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★the AIRSTREAM GARDEN

隱身於表參道小巷弄內，若不走近看，很難想像銀色露營車內竟然是間咖啡店，車內木頭色桌椅與地板巧妙的平衡了車子的金屬感，打造出時尚空間。Menu以自家烘焙咖啡為主，也提供餐盒和自製手工派。印有露營車圖樣的外帶杯獨具特色，讓咖啡杯與露營車成為來表參道必拍的照片。

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【店家資訊】

地址：東京都渋谷区神宮前 4-13-8

電話：+81-3-6408-9085

營業時間：11：00∼18：00

公休日：無





★ink. by CANVAS TOKYO

在日本社群軟體上帶動甜甜圈咖啡杯風潮的「CANVAS TOKYO」，2017年11月在代官山推出了2號店「ink. by CANVAS TOKYO」，以唇印咖啡成功引起話題。裝潢以白色為基調，搭配門上的鮮紅色唇印，讓整體簡約卻不失時尚。唇印LOGO的咖啡杯搭配以甜菜根、南瓜、抹茶等天然食材製成的彩色拿鐵，掀起了新的打卡熱潮！

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【店家資訊】

地址：東京都渋谷区代官山町 11-12 1F

電話：+81-3-6432-5701

營業時間：11：00 ~ 19：00；六日假 10：00∼19：00（LO 18：30）

公休日：不定





★Blue Sky Coffee

小小店舖坐落於井之頭公園內湖畔旁，店內的咖啡豆全由店家自行烘焙，選用酸味、苦味不強烈的特調混合豆，其他茶飲、酒類等品項也是包羅萬象。別具巧思的外帶杯以井之頭公園為主題設計成天鵝船圖樣，在公園散步時不妨來杯可愛天鵝船咖啡，一邊欣賞公園的湖景、享受愜意時光。

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【店家資訊】

地址：東京都三鷹市井の頭 4-1-1 井の頭公園内南側

營業時間：10：00∼18：00

公休日：三、颱風天、櫻花季





★THE LATTE TOKYO

隱身在奧澀谷寧靜住宅區中、3.7坪大的迷你複合概念咖啡舖，以獨特露天座位和每1∼2個月會變換包裝的設計師聯名插畫咖啡杯在網路上引起風潮。拿鐵系列皆使用每日限量生產的東京牛乳調配，咖啡豆也是為搭配濃郁牛乳特別嚴選，還有椰子、草莓及香蕉等特別口味拿鐵供選擇。

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【店家資訊】

地址：東京都渋谷区神山町 3-3 T'S GREEN 101

電話：+81-3-6416-8298

營業時間：08：00∼19：00； 六日假10：00∼18：00

公休日：不定





★ABOUT LIFE COFFEE BREWERS

由奧澤．自由之丘的知名咖啡廳「ONIBUS COFFEE」老闆開設，提供從產地、農園到烘焙等每環節徹底把關的精品咖啡，堅持凝視Seed to Cup的過程。另還有武藏小山「AMAMERIYA ESPRESSO」及目黑「SWITCH COFFEE TOKYO」的精品咖啡豆能品嚐。杯上的英文字母代表了咖啡種類，F是Filter（濾紙）即滴濾咖啡、W是White即拿鐵、B是Black即美式咖啡。

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【店家資訊】

地址：東京都渋谷区道玄坂 1-19-8

電話：+81-3-6809-0751

營業時間：08：30∼20：30

公休日：不定





★BLUE BOTTLE COFFEE KYOTO CAFÉ

來自美國西岸的藍瓶咖啡，雖是連鎖店卻講究咖啡品質，而被譽為「咖啡界的APPLE」，進軍日本後展店迅速，並在去年3月選擇南禪寺周邊設立關西1號店。店舖改建自屋齡超過百年的町家建築，在充滿京都味的空間能感受不一樣的藍瓶咖啡。獨家設計的簡約風格外帶杯不僅好喝也好拍。

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【店家資訊】

地址：京都府京都市左京区南禅寺草川町 64

營業時間：08：00∼18：00

公休日：無





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