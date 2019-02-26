親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遊日情報誌
北海道．東北
東京愛旅遊
京都愛旅遊
大阪愛旅遊
關西地區
中部．中國
沖繩
關東地區
四國．九州

去大陸唸書的正負評估 台生準備好了嗎？

陸女跨海選「精主」 「杜拜王子」打敗美軍海陸

來日本外帶一杯咖啡很時尚，美美的外帶杯打卡照必拍

2019-02-26 10:58Japan Walker

在風格咖啡廳買杯外帶咖啡、打卡，是旅遊最熱門的行程之一。這些滿載故事的 外帶咖啡杯各個富有特色，是美照的重要角色。

分享

★the AIRSTREAM GARDEN

隱身於表參道小巷弄內，若不走近看，很難想像銀色露營車內竟然是間咖啡店，車內木頭色桌椅與地板巧妙的平衡了車子的金屬感，打造出時尚空間。Menu以自家烘焙咖啡為主，也提供餐盒和自製手工派。印有露營車圖樣的外帶杯獨具特色，讓咖啡杯與露營車成為來表參道必拍的照片。

分享

分享

【店家資訊】

地址：東京都渋谷区神宮前 4-13-8 　

電話：+81-3-6408-9085 　

營業時間：11：00∼18：00 　

公休日：無　


★ink. by CANVAS TOKYO

在日本社群軟體上帶動甜甜圈咖啡杯風潮的「CANVAS TOKYO」，2017年11月在代官山推出了2號店「ink. by CANVAS TOKYO」，以唇印咖啡成功引起話題。裝潢以白色為基調，搭配門上的鮮紅色唇印，讓整體簡約卻不失時尚。唇印LOGO的咖啡杯搭配以甜菜根、南瓜、抹茶等天然食材製成的彩色拿鐵，掀起了新的打卡熱潮！

分享

分享

【店家資訊】

地址：東京都渋谷区代官山町 11-12 1F 　

電話：+81-3-6432-5701 　

營業時間：11：00 ~ 19：00；六日假 10：00∼19：00（LO 18：30） 　

公休日：不定　


★Blue Sky Coffee

小小店舖坐落於井之頭公園內湖畔旁，店內的咖啡豆全由店家自行烘焙，選用酸味、苦味不強烈的特調混合豆，其他茶飲、酒類等品項也是包羅萬象。別具巧思的外帶杯以井之頭公園為主題設計成天鵝船圖樣，在公園散步時不妨來杯可愛天鵝船咖啡，一邊欣賞公園的湖景、享受愜意時光。

分享

分享

【店家資訊】

地址：東京都三鷹市井の頭 4-1-1 井の頭公園内南側　

營業時間：10：00∼18：00 　

公休日：三、颱風天、櫻花季


★THE LATTE TOKYO

隱身在奧澀谷寧靜住宅區中、3.7坪大的迷你複合概念咖啡舖，以獨特露天座位和每1∼2個月會變換包裝的設計師聯名插畫咖啡杯在網路上引起風潮。拿鐵系列皆使用每日限量生產的東京牛乳調配，咖啡豆也是為搭配濃郁牛乳特別嚴選，還有椰子、草莓及香蕉等特別口味拿鐵供選擇。

分享

分享

【店家資訊】

地址：東京都渋谷区神山町 3-3 T'S GREEN 101 　

電話：+81-3-6416-8298 　

營業時間：08：00∼19：00； 六日假10：00∼18：00 　

公休日：不定


★ABOUT LIFE COFFEE BREWERS

由奧澤．自由之丘的知名咖啡廳「ONIBUS COFFEE」老闆開設，提供從產地、農園到烘焙等每環節徹底把關的精品咖啡，堅持凝視Seed to Cup的過程。另還有武藏小山「AMAMERIYA ESPRESSO」及目黑「SWITCH COFFEE TOKYO」的精品咖啡豆能品嚐。杯上的英文字母代表了咖啡種類，F是Filter（濾紙）即滴濾咖啡、W是White即拿鐵、B是Black即美式咖啡。

分享

分享

【店家資訊】

地址：東京都渋谷区道玄坂 1-19-8 　

電話：+81-3-6809-0751 　

營業時間：08：30∼20：30 　

公休日：不定


★BLUE BOTTLE COFFEE KYOTO CAFÉ

來自美國西岸的藍瓶咖啡，雖是連鎖店卻講究咖啡品質，而被譽為「咖啡界的APPLE」，進軍日本後展店迅速，並在去年3月選擇南禪寺周邊設立關西1號店。店舖改建自屋齡超過百年的町家建築，在充滿京都味的空間能感受不一樣的藍瓶咖啡。獨家設計的簡約風格外帶杯不僅好喝也好拍。

分享

分享

【店家資訊】

地址：京都府京都市左京区南禅寺草川町 64 　

營業時間：08：00∼18：00 　

公休日：無


更多日本精彩旅遊內容，請上《Japan Walker》官網

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡東京

Japan Walker

《Japan Walker》專以日本旅遊為主題的雜誌，每月提供來自日本的流行情報，擁有最即時、最專業、最多元的優點，透過編輯的整輯企劃，隨時掌握各種吃喝玩樂的流行動態，將是前往日本旅行時的最佳工具。
FB：Japan Walker 粉絲團
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

【日本新稅制整理】日本旅遊注意了！2019年提高及新增三大稅收

2019-02-17 10:00

日本掃貨１０大必搬電器！最高還可省萬元

2019-02-16 22:00

2019日本賞櫻預測出爐！3月18日東京搶先開

2019-02-15 13:04

必敗商品！暢玩東京迪士尼、大阪環球影城別錯過這些

2019-02-15 10:00

森林系咖啡館正夯！坐擁山林喝杯咖啡真愜意

2019-02-09 16:30

2019日本賞櫻必備－日本三大櫻花名所＋櫻花百選全攻略

2019-02-07 15:30

2019櫻花前線出爐 東京最早3月18日就開花

2019-01-28 14:50

日本過年吃的「七草粥」是什麼？

2019-01-28 08:00

熱門文章

2019日本櫻花情報 京都五大賞櫻景點

2019-02-24 16:33

「我回來了！」入住個性旅宿享受京都的舒適日常

2019-02-24 22:00

「羽田機場風格商場」落成，只路過更要細心佇足玩一玩喔

2019-02-24 21:00

看東京晴空塔 就是要配上超好吃的竹末東京雞湯拉麵！

2019-02-23 16:26

懶人包／大阪環球影城「哈利波特魔法世界」入場要點

2019-02-23 18:01

櫻花不只用「看」的！日本賞櫻創新3體驗

2019-02-23 11:45

來日本外帶一杯咖啡很時尚，美美的外帶杯打卡照必拍

2019-02-26 10:58

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top