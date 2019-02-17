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【日本新稅制整理】日本旅遊注意了！2019年提高及新增三大稅收

2019-02-17 10:00FunTime旅遊比價

近年來因為日幣貶值，國人們都愛前往日本旅遊，不管是冬季滑雪、秋季賞楓、春季賞櫻，甚至是大肆血拼，在日本能滿足所有需求。但為了提升旅遊品質，日本政府在2019年將提高及新增三大稅收，分別是消費稅、住宿稅、出國稅這三項。

消費稅

消費稅 圖／Pxhere
消費稅 圖／Pxhere
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2019年10月過後，日本將消費稅從原本的8%提高到10%，但在這面政府也有提出「減輕稅率制度」，針對餐飲及生活用品只要外帶就能維持8%的消費稅。但這僅此於外帶喔！如果內用餐飲還是會被徵收10%稅，記得要提前告知店家是要內用還是外帶~

消費稅 圖／Wikimedia
消費稅 圖／Wikimedia
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但退稅制度依舊是不分總類消費達5000日圓，依舊能想退稅服務，在購物這點倒是沒有影響，不過對於住宿、餐飲等其他旅遊花費會有一定的增加，到日本旅遊這點要多注意！

宿泊稅（住宿稅）

宿泊稅（住宿稅） 圖／Pixabay
宿泊稅（住宿稅） 圖／Pixabay
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2018年10月起，包含東京、大阪、京都都開始收取「住宿稅」，是根據旅客入住的金額、房價級距而定稅率。舉個例子，如果每人每晚住宿費低於20,000日圓，收取住宿稅200日圓的住宿稅，20,000至49,999日圓，收取500日圓的住宿稅；若是住宿費高於50,000日圓以上，則要收取1000日圓的住宿稅。

而大阪則是要在2019年夏天擴大住宿稅，只要滿7000日圓就要繳交住宿稅。另外東北的金澤也要在2019年四月起收取住宿稅，初步定為一萬住宿費低於20,000日圓，收取200日圓住宿稅，20,000日圓以上則收取500日圓的住宿稅。

出國稅

出國稅 圖／Wikimedia
出國稅 圖／Wikimedia
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2019年1月開始去日本遊玩不論國籍，只要由日本出國的旅客一律徵收1000日圓（約新台幣280元）的出國稅。此稅收日本政府將用來提升旅遊環境品質、提升體驗型觀光設施滿意度、強化介紹日本魅力的觀光資訊！有十種情況不用被徵收出國稅~除此之外，不論是使用機票或船票，都將會在票價裡增收出國稅喔！

以下符合以下10種情況，就不需要收取出國稅！

1.船舶或航空機組員

2.強制遣返出境人員

3.搭乘政府專機，公務用專機出國的旅客

4.從日本轉機，且在24小時內離境旅客

5.從日本出國，因為天氣原因或機材突然損壞必須返回日本的旅客

6.因天氣原因必須緊急入境日本的旅客

7.未滿2歲者

8.外交官、領事官及其他享有日本政府外交待遇的機關與人員(限因公出國)

9.國家外賓訪客

10.美國軍隊及聯合國軍隊人員(限因公出國)

新的一年要去日本玩的朋友荷包可能要縮水了，日本政府新增的這幾項稅收範圍不小，要去玩的朋友可能要多注意一下有沒有影響到旅程的安排喔，也要記得都把這些額外費用加進預算中，才不會錢帶不夠啦！

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