必敗商品！暢玩東京迪士尼、大阪環球影城別錯過這些

近年來，台灣旅客前往東京時往往會安排一天或兩天暢玩迪士尼，去大阪的話則會選擇環球影城，到迪士尼和環球影城除了玩遍熱門的遊樂設施外，最重要的當然是血拼！每個人進入園區就會被琳瑯滿目的商品吸引目光，常常會懷疑錢包是不是破洞了，怎麼一出來荷包瞬間乾扁，因為迪士尼和環球影城實在太好買了！現在讓我們帶你們看看迪士尼和環球影城有什麼必買商品吧！

東京迪士尼

士尼玩偶側背包包。 圖／gelli.rosario via Flickr 分享 facebook

達菲、雪莉玫、傑拉多尼、星黛露 經典玩偶和吊飾

如果不說你們可能不知道~達菲前身是Disney Bear其實是美國加州迪士尼推出的人物，但在美國並無太大的吸引力，到了日本迪士尼時以「Disney Bear – Duffy」登場，是個被米老鼠施了魔法後獲得生命的善良玩偶，在日本時登場時聲名大噪，人氣甚至旺過米奇呢！本來只在海洋迪士尼販售，但實在太熱門了所以現在各個迪士尼皆有販售，但還是以日本東京迪士尼內最為密集～～雪莉玫、傑拉多尼、星黛露則是東京迪士尼原創人物喔！因此，來到東京迪士尼尤其是海洋園區，一定要入手達菲系列周邊產品呀！不管是玩偶、鑰匙圈還是造型背包，每一項商品都讓人少女心大噴發！！

造型爆米花桶

造型爆米花桶。 圖／I-Ta Tsai via Flickr 分享 facebook

來到迪士尼為甚麼說一定要買爆米花呢？都是為了可愛爆表的爆米花桶！走在園區內不時可以看到販賣爆米花的小推車，每個推車都販賣著不同可愛造型的爆米花。迪士尼爆米花桶雖然價格有點高但精緻程度沒話說，吃完除了帶回家當紀念，還能拿來當收納盒呢！除了幾款經典款式外，有些可是限量的，看到喜歡的要買要快，不要猶豫！

小編提醒你：建議出發前先上網查詢當時園區限量爆米花桶～～

迪士尼卡通造型玩偶頭飾 迪士尼卡通造型玩偶頭飾

迪士尼卡通造型玩偶頭飾 圖／官網 分享 facebook

一進到迪士尼整個少女魂都冒了出來，在外面根本不敢裝可愛，那到了迪士尼當然要藉此機會完成少女夢阿！看著來來往往的遊客都帶著各式各樣可愛頭飾，相信大家進到園區第一件事就是去找尋喜愛適合的造型頭飾吧！不管是米奇米妮、唐老鴨、高飛等，各式各樣的人物款式讓你選擇困難發作，每一個都好夢幻好可愛，都好想擁有呀！

迪士尼玩偶側背包包

除了頭飾外，在園區看到最多的就是很多女孩兒身上都會背一個卡通大頭的小包，可以拿來裝裝零錢及卡票~也是一項夢幻商品呢！不管是想要甜美可愛的瑪麗貓、奇奇蒂蒂，還是想要怪獸大學的大眼怪、毛怪，或者想要飛向宇宙浩瀚無垠的巴斯光年、胡迪牛仔，各種卡通應有盡有！買回來送給小孩子也非常適合喔！

大阪環球影城

大阪環球影城

大阪環球影城。 圖／Pixabay 分享 facebook

環球影城是每個人去到大阪必去景點，環球影城有哈利波特園區、蜘蛛人園區、小小冰樂園、芝麻街等許多經典卡通專區，那來看看到了環球有什麼必買商品吧！

小小兵商品

小小兵樂園一推出便風靡整個亞洲，到了環球影城當然必買小小兵爆米花桶阿！各個款式都各有巧思，像是派對小小兵的太陽眼鏡可以發光，眼鏡更可以戴上或放在頭上。除了爆米花桶外，還有飲料造型杯、有時候還會有夏季限定挫冰桶喔！小小兵周邊商品也非常的多，不管你要小小兵毛帽、小小兵玩偶、小小兵卡夾等，應有盡有！

可愛泡麵

可愛泡麵 圖／Wikimedia 分享 facebook

來到環球影城，就要買外面買不到的卡通泡麵啦！在園區可購買到四種熱門人物的泡麵，有芝麻街、SNOOPY、小小兵、蜘蛛人，不只包裝可愛，打開泡麵裡面的魚板都是卡通圖案！每一個款式只有一種口味，芝麻街是胡麻醬油口味，在盒子上除了可以看到ELMO外還能看到ZOE跟黃色大鳥；SNOOPY是大眾皆能接受的醬油風味；小小兵的包裝黃澄澄的好可愛呀，不說會以為是香蕉風味呢~但其實是海鮮口味；漫威裡相當火紅的蜘蛛人泡麵，也是醬油口味的喔！讓你捨不得吃下肚的造型泡麵真的非買不可！

哈利波特周邊商品－德維斯和班斯樂器店(Dervish and Bange)

德維斯和班斯樂器店(Dervish and Bange) 圖／Wikimedia 分享 facebook

許多人一到園區第一個就是衝向哈利波特園區，現在讓我們告訴喜愛哈利波特的你，到環球影城該帶什麼回去做紀念！德維斯和班斯樂器店是專賣魔法用具、學院制服的商店。如果是哈利波特狂迷的話，霍格華茲大學葛來分多制服一定要買一件幻想自己是個魔法師～但畢竟制服價格稍高一點，沒有預算的朋友，可以購買學院圍巾，既實用又有紀念價值。

德維斯和班斯樂器店 圖／Wikimedia 分享 facebook

除了衣服圍巾外，魔法師必備的魔杖怎麼能少呢~商店裡也有販售各種場景出現過的魔杖喔！園區內也販售相當多特色紀念品，像是金探子的吊飾或首飾，自用送禮兩相宜！

哈利波特周邊商品－蜂蜜公爵

哈利波特周邊商品－蜂蜜公爵 圖／Ruth and Dave via Flickr 分享 facebook

哈利波特迷也一定要來逛逛蜂蜜公爵的小店，蜂蜜伯爵是霍格莫德村里的一家著名甜品店，還記得小說電影裡的鼻屎糖嗎？這裡有販售！！如果沒有買魔杖的話，店裡也有魔杖造型的巧克力！

看完了迪士尼與環球必買商品，是不是感到心癢想手刀衝去買呢~在各節日像是聖誕節、萬聖節都會有不同的活動以及限定商品，趕快趁假期衝一波迪士尼或環球影城吧！

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