日本掃貨１０大必搬電器！最高還可省萬元

除了日本零食美妝藥品記得掃之外，最重要的是要搬日本電器啊！大家在台灣一定都能體會日本電器多好用～有機會到日本也一定要逛逛，把在台灣捨不得用、捨不得買的通通都扛回來呀！因為電器價格高，跟台灣售價相比，兩者價差之大~有的電器甚至可以省到萬元以上，馬上買一張機票飛過去都划算！

（以下價格皆以2019年2月匯率0.2863換算）

小編特別整理出日本超夯電器日幣與台幣的價差，大家就可以知道為何要衝去日本搬電器了！警告：以下超級勸敗，請小心服用XD

必搬清單１：超強料理機<水波爐AX-XW300>

現省台幣約 2萬7

水波爐。 圖／SHARP HEALSIO 分享 facebook

這台日本來的水波爐超夯，因為它實在太神奇啦！除了做茶碗蒸、紐澳良烤雞、唐揚雞塊、烤蜜地瓜、紅酒燉牛肉這些美味料理以外，他竟然還會……跟人聊天？！

氣炸+微波+電鍋+烤箱，四合一料理機，加上自動清潔、消毒、除臭等功能，還能搭載雲端無線網路，進行語音辨識，根據季節、氣溫等等給予菜單建議！還會貼心地記住主人的烹調使用習慣，實在太強大，進廚房再也不孤單！…根本是邊緣人必備良品啊！（誤）

水波爐的基本功能有四項，而下列各功能全部可以獨立運作：

過熱水蒸氣(又名水波)：高火力烤焗

微波：一般煮食翻熱/全解凍(煮食用)/半解凍(魚生、雪糕)/麵團發酵

焗爐：一般烤焗，亦可作油炸效果

純蒸氣：一般蒸煮、麵團發酵

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※價格受匯率波動等因素影響，僅供參考，實際價格以當地店家為主

必搬清單２：掃地機器人

現省台幣約7千

掃地機器人。 圖／iRobot官網 分享 facebook

你是不是覺得餅乾碎屑或是頭髮超難掃，常常清理完不久又跑出來，這時就好想敗一台日劇常出現的—掃地機器人！這台全新第九代掃地機器人是網友狂推的機型，吸力比過去機種多了五倍，可限定清掃區域範圍和時間，甚至還可以用遙控器來控制機器人的方向。對於自己住的長輩或是忙碌的單身上班族及雙薪家庭來說非常方便！

想買掃地機器人當清潔助手的人要趁現在！光是台灣和日本的售價，最高就差了七千，超級划算！

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※價格受匯率波動等因素影響，僅供參考，實際價格以當地店家為主

必搬清單３：國際牌多功能<烘被機FD-F06X2>

現省台幣約4千

烘被機。 圖／日本Panasonic官網 分享 facebook

Panasonic發售的烘被機，讓你在家就能夠輕鬆保養棉被！這款「FD-F06X2烘被機」採用噴嘴與軟管一體成形的結構，讓你安裝、收納都超級方便～他的即暖噴嘴能有效率地將暖風送至每個角落，透過奈米水離子和暖風的功能，不僅可以清除臭味，還能讓被子從頭到腳都暖烘烘的～

台灣和日本的售價，價差約3千，到日本購買超划算，快入手一台吧～

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※價格受匯率波動等因素影響，僅供參考，實際價格以當地店家為主

訂完機票，準備訂飯店！

Vessel INN 心齋橋，CP值超高的大阪住宿

Vessel INN 心齋橋。 圖／agoda 分享 facebook

特色：位在心齋橋商店街附近，飯店出來就有地下街可以逛，而且才剛開幕不久！

訂房網評價︰8.8/10 (agoda)

交通︰地鐵「心齋橋站」北改札・2番→「クリスタ長堀」北５号出口步行約10秒

附近景點︰心齋橋商店街、道頓崛、難波商店街

必搬清單４：高速製冰機

現省台幣約5千

高速製冰機。 圖／versos官網 分享 facebook

在炎熱的夏天最適合喝一杯冰涼的飲料了或是來一罐沁涼的啤酒了！注重養生的現代流行DIY自製飲料，這時自備一台小巧的製冰機會非常方便。

這台高速製冰機操作相當簡單，倒入水後6-13分鐘就可以快速製作三種不同尺寸的冰塊，不管是加入咖啡、茶、威士忌都非常合適喔！台灣很少看到有商家賣這個牌子，需要的人記得趁現在去日本搬一台喔！

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※價格受匯率波動等因素影響，僅供參考，實際價格以當地店家為主

必搬清單5：象印電子鍋NP-VQ10

現省台幣約4千

象印電子鍋NP-VQ10。 圖／官網 分享 facebook

象印電子鍋跟以往傳統電鍋最大的不同即是它具備多樣化的炊煮功能，不管是想吃白飯、壽司糯米、稀飯甚至鍋巴，不需要任何技巧只要按下按鈕就能輕鬆上桌！不知道為何，用象印電子鍋讓煮出來的米飯就是會粒粒分明飽滿有彈性，難怪深得許多台灣家庭主婦的喜愛！它也具備保溫監控功能，可以定時保溫，讓家人隨時都有熱熱的飯可以吃。

最重要的是，日本售價也比台灣便宜太多了吧！可以省下台幣約4千元（依照其功能等級），不管如何手刀衝去日本敗一台再說

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※價格受匯率波動等因素影響，僅供參考，實際價格以當地店家為主

必搬清單６：國際牌負離子吹風機 (EH-NA99)

現省台幣約1千3

國際牌負離子吹風機 (EH-NA99)。 圖／日本PANASONIC官網 分享 facebook

連江蕙都愛用的吹風機，不誇張，小編身旁許多女性朋友都已經人手一支了！它神奇的地方在於以冷熱送風模式使得頭髮猶如做光澤美髮般的沙龍效果，出風口上的小洞充分地將奈米水離子送出，給予頭皮滋潤，讓頭皮保持健康。講了這麼多功能，其實它就是達到我們對吹風機的最高要求：快乾加柔順！

全新的NA99承襲NA98的優點之餘，更加升級，更強調在降低髮尾的毛燥、更快乾，除了基本的三個顏色之外，還增加限量的紫灰色！話不多說，水水們趕快乖乖把錢掏出來吧XDD

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※價格受匯率波動等因素影響，僅供參考，實際價格以當地店家為主

必搬清單７：Dyson V8 Fluffy

現省台幣約1萬4

Dyson V8 Fluffy。 圖／Dyson官網 分享 facebook

Dyson是吸力永遠不會減弱的吸塵器，不需來回拖拉就可以清潔溜溜，30坪的空間，不到10分鐘就打掃完畢了，非常好用！Dyson內部採用密封設計，據官網說排出的空氣還比我們吸進去的還乾淨，因此很適合有過敏症狀的朋友們！

Dyson吸塵器一直都是許多台灣人的愛牌，再加上台灣和日本售價實在差太多，幾乎都可以差到1萬以上，所以早已成為許多人去日本指定搬回台灣的電器了，這時不敗一台也太對不起自己了！

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※價格受匯率波動等因素影響，僅供參考，實際價格以當地店家為主

必搬清單８：IRIS OHYAMA IC-FAC2

現省台幣約2千

IRIS OHYAMA IC-FAC2。 圖／amazon.co.jp 分享 facebook

只有1.6公斤重的除蟎吸塵器，是現在最夯的日本必搬家電之一！（推薦給你：看更多日本必買）輕巧又好操作、配備4公尺的電線，讓你每個角度都能輕鬆清潔到！集塵杯可以水洗、減少消耗，容易過敏的人，強力推薦去日本玩時一定要購入一台！

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※價格受匯率波動等因素影響，僅供參考，實際價格以當地店家為主

必搬清單９： OMRON低週波治療器HV-F021

現省台幣約1千5

OMRON低週波治療器HV-F021。 圖／omronhealthcare.com.tw 分享 facebook

這台低週波治療器實在是舒緩痠痛、疲勞的最佳好幫手！這絕對是最佳的日本伴手禮，在台灣買一台HV-F021的價格可是可以在日本買兩台呢！到日本遊玩一定要買一台回家孝敬爸爸媽媽！小編自己這次去日本也帶了一台回家，平常坐在辦公室太久肩膀肌肉痠痛，回家使用這台機器，疼痛瞬間獲得舒緩！電療的強度最高可以調到15級，一個療程只有15分鐘，15分鐘一到機器就會自動關機，就算舒服到睡著也沒關係XDD

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※價格受匯率波動等因素影響，僅供參考，實際價格以當地店家為主

必搬清單１０：Dyson涼暖氣流倍增器/電風扇

現省台幣6千

Dyson涼暖氣流倍增器。 圖／Dyson官網 分享 facebook

這台超高科技！結合電風扇及暖氣於一身的涼暖氣流倍增氣，最適合擺在家裡了，不管是夏天還是冬天都能使用，完全不需要考慮到收納的問題，特別的是還能調整睡眠模式，不會發出惱人的噪音，讓你舒服一覺到天亮喔！（無扇葉設計不只好清潔，且小寶貝的家庭也沒有安全疑慮。台灣售價硬生生比日本多了台幣7千元以上，到日本購入真的超級划算！

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※價格受匯率波動等因素影響，僅供參考，實際價格以當地店家為主

看了這麼多日本必買電器是不是心癢癢的！告訴你省錢撇步：

撇步1： 官方優惠券

嫌前面那些方法太麻煩？沒關係，現在只要到BIC CAMERA粉絲專頁下載最新優惠券，列印下來後就可以享有折扣，非常方便！

官方優惠券。 圖／BIC CAMERA官網 分享 facebook

使用優惠券+信用卡的一些優惠買電器用品，省下來的錢也是不少！心動嗎？是不是要趕快著手準備一下去日本血拼的行程了！別忘記要多帶幾個壯丁去幫忙搬電器哦XDD

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