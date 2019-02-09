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台日交流賽／桃猿挨6轟 慘遭羅德完封血洗22分

森林系咖啡館正夯！坐擁山林喝杯咖啡真愜意

2019-02-09 16:30Japan Walker

走在林間小徑，飄來陣陣誘人的咖啡香。前往被綠意環繞、與大自然相互融合的 森之咖啡，享受這片豐饒大地的純粹美好。

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★Cafe Restaurant Orange Tree

相模原市位於神奈川縣北部，是僅次於橫濱市和川崎市的第3大城市。靜靜坐落於宮瀬湖畔森林裡的咖啡廳，從開墾到建築設計皆由店主夫婦一手包辦，被綠意環繞的原木小屋就好似童話裡的溫馨小木屋。除了經典咖啡之外，餐點從義大利麵到咖哩等應有盡有，以天然食材進行烹煮的料理美味又暖心，溫馨氣氛讓顧客有回家的感覺。

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【店家資訊】

地址：神奈川県相模原市緑区鳥屋 1738-14 　

電話：+81-42-785-1887 　

營業時間：10：00∼17：00 　


★ハコニワ

沖繩除了著名的海之咖啡館外，其實北部還有許多森之咖啡館，位於山坡上的「ハコニワ」是由屋齡50多年的老民宅改建的山間小屋，每一磚一瓦都蘊含著老闆娘的心意，細膩典雅的佈置，有如回到了老家一般舒適。店內飲品與餐點都是老闆娘親自設計，餐點部分以沖繩野菜為中心，提供各種溫潤天然的手工家常菜。

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【店家資訊】

地址：沖縄県国頭郡本部町字伊豆味 2566 　

電話：+81-98-047-6717 　

營業時間：11：30∼17：30 　

公休日：三、四 　


★Le Milieu 鎌倉山

位於鎌倉山上的咖啡廳，天氣好時能從店家的露天平台透過層層山景眺望到遠方的由比濱海岸，將鎌倉的山景與海景一同收入眼底。室內空間採大面玻璃窗戶，能享受被自然包圍的感覺，成為雜誌爭相報導的推薦名店。用心製作的甜點活用素材原有的風味，種類豐富的手作烤蛋糕也是店家招牌。

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【店家資訊】

地址：神奈川県鎌倉市鎌倉山 3-2-31 　

電話：+81-467-50-0226 　

營業時間：10：00∼18：00 　

公休日：不定休


★丸山珈琲

創業於輕井澤，全亞洲第1個參加世界咖啡師大賽勇奪世界冠軍的丸山咖啡，在日本擁有多家分店，是當地代表性名店，更是愛咖啡人士必朝聖之店。綠意盎然的林間可愛店舖帶有濃濃的溫馨氣息，咖啡是使用世界各咖啡產地直送的嚴選咖啡豆所沖泡，並細心烘焙展現豆子原本的香醇，是旅遊輕井澤必訪的咖啡廳。

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【店家資訊】

地址：長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢 1154-10 　

電話：+81-267-42-7655 　

營業時間：10：00∼18：00 　

公休日：二（遇國定假日照常營業；8月無休）


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咖啡沖繩輕井澤甜點必訪

Japan Walker

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