2019日本賞櫻必備－日本三大櫻花名所＋櫻花百選全攻略

三大日本櫻花名所

三大日本櫻花名所＃1

高遠城址公園

▲日本櫻花百選推薦-高遠城址公園。(圖／©Akira Okada/©JNTO) 分享 facebook

長野的高遠城擁有「天下第一櫻」的稱號！從日本戰國時代至此，城址的外圍已被高達1500棵櫻花樹包圍，春天到高遠城賞日本櫻花，絕對每棵櫻花樹下都坐滿了來賞櫻、野餐的人群。

另外高遠城的日本櫻花最特別的點在於，這的櫻花是與其他景點不同的品種，高遠城種植的小彼岸櫻花較為粉嫩，熱鬧兼具獨特唯美浪漫的日本賞櫻名所非高遠城莫屬。若你親眼到高遠城賞櫻，一定會肯定它的美及稱號。

＊官網：高遠城址公園

＊地址：長野縣伊那市高遠町東高遠2295

＊開放時間：6：00～22：00

三大日本櫻花名所＃2

吉野山

▲三大日本櫻花名所-吉野山。（圖／攝影者：Reginald Pentinio, Flickr CC License） 分享 facebook

奈良除了各大著名的文化古蹟遺址，以及可愛的鹿可以餵食玩耍，奈良吉野山可是日本櫻花名所地之一。吉野山擁有多個世界遺產景點，在春天櫻花盛開時，多達三萬株的櫻花一同齊放，因此吉野山更有一目千本的美稱，光是想像從下千本、中千本、上千本及奧千本齊放的滿山櫻花景色，就讓人想立馬飛至奈良觀賞其壯麗美景。

＊官網：吉野山觀光協會

＊地址：奈良縣吉野郡吉野町吉野1612

三大日本櫻花名所＃3

弘前公園

▲日本櫻花百選推薦-青森弘前城。(圖／©Hirosaki city/©JNTO) 分享 facebook

春天到青森的弘前公園賞櫻，能看見與目黑川相似卻更美的日本櫻花景色，在弘前公園的河川上被落下的櫻花覆蓋，而粉白色花海上還能坐著小船悠遊其中，這就是春天應有的浪漫。

▲日本櫻花百選推薦-青森弘前城。(圖／©Hirosaki city/©JNTO) 分享 facebook

弘前櫻花季的夜晚點燈更加動人，垂櫻在河岸兩旁隨風搖把，落下的小花朵像極了雪花，而點燈的櫻花隧道，走在當中就像仙境般。非常建議一次欣賞白天及夜裡的弘前公園櫻花，不同景致及氛圍、50種日本櫻花花種都值得慢慢欣賞。

＊櫻花季票價：大人310日幣、兒童100日幣

＊開放時間：9:00～17:00

＊官網：青森縣觀光資訊網站

＊地址：青森縣弘前市下白銀町1

日本櫻花百選推薦

日本櫻花百選推薦＃1

東京 井之頭恩賜公園

▲日本櫻花百選推薦-井之頭恩賜公園。(圖／©Yasufumi Nishi/© JNTO) 分享 facebook

位於吉祥寺附近的井之頭恩賜公園，在春天時也是一處日本賞櫻推薦地，無論是在湖邊小橋上、湖邊長椅上悠閒聊天賞景、在湖上划船或踩著天鵝船，這都是欣賞井之頭恩賜公園的不同角度，不過據說浪漫的櫻花下踩坐天鵝船有個情侶會分手的傳言，情侶到此賞櫻花可得自行斟酌囉！最建議的時間為假日，除了櫻花更有街頭表演及市集，在絕美的櫻花景色下遊玩，絕對是很棒的旅行。

＊地址：三鷹市井之頭4-1

＊櫻花季票價：公園免費/划船搭天鵝船需付費

＊開放時間：公園全日開放/划船搭天鵝船每月時間不同

＊官網：東京觀光官方網站

日本櫻花百選推薦＃2

東京 日光大道櫻並木

從東京搭乘50分鐘新幹線即可到達的櫪木縣，有著一處都市裡的櫻花雪。日光大道櫻並木長達16公里，步行在這條櫻花大道上，就像走入了一處仙境，慢慢仔細欣賞的同時，真的會讓人忘記自己在日本賞櫻。而在日光大道櫻並木這條道路上，推薦搭乘車子，搖下車窗悠閒地吹著微風，隨著山櫻花花瓣的落下，就如進入了雪景中。

＊地址：櫪木縣日光市下金井町

＊櫻花季票價：免費

＊官網：宇都宮觀光資訊網

日本櫻花百選推薦＃3

兵庫縣 姬路城

▲日本櫻花百選推薦-姬路城。(圖／©JNTO) 分享 facebook

白色城牆加上其外形，姬路城又被稱為白鷺城，本身就為日本著名的名城，一年四季都吸引各國人去觀光，到了春天櫻花季更是熱鬧，圍著姬路城的櫻花與雪白的姬路城共入鏡頭所呈現的畫面，令人陶醉。廣大的三之丸廣場上，有大批民眾在櫻花樹下野餐玩樂。來到了姬路城推薦大家登上天守閣，親臨櫻花下與高空俯視成群櫻花的景致都必須體驗。

＊地址：兵庫縣姬路市本町68

＊票價：成人1000日圓/高中、國中、國小生300日圓

＊開放時間：9：00～17：00 ※4月27日～8月31日9：00～18：00

＊官網：姬路觀光會展工作室

日本櫻花百選推薦＃4

宮城縣 船岡城址公園

▲日本櫻花百選推薦-船岡城址公園。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路） 分享 facebook

宮城縣的船岡城址公園是縣內唯一一處被列入日本賞櫻百選名單的賞櫻景點，在船岡城址公園可以從三種角度去賞櫻，1.在櫻花樹下野餐；2.至船岡城址公園的頂端，眺望一整片的櫻花，3.搭乘綠色斜面纜車，體驗被櫻花包圍的感受，纜車行駛在櫻花樹叢當中，車中的人被眼前的櫻花美到屏氣凝神，而車外的風景是粉中一點綠的樣貌！

＊地址：宮城縣柴田郡柴田町大字船岡字館山18-8

＊票價：免費

＊開放時間：9:00～17:00（週一閉園）

日本櫻花百選推薦＃5

沖繩 名護城公園

▲沖繩名護城。（圖／© Okinawa Convention＆Visitors Bureau） 分享 facebook

沖繩是日本櫻花最早盛開的地方，一月底就可以到此參加「名護櫻花祭」，不但可以欣賞到較為鮮紅的日本櫻花，還能從祭典表演如：沖繩EISA太鼓舞、琉球舞蹈當中，感受到沖繩人的熱情。

沒碰上祭典也不用擔心，名護城公園內的遊樂設施、櫻橋都很適合拍照玩樂，甚至連遊客中心都可以遠眺沖繩市區，賞日本櫻花的同時還有風景可看也是很值得的獨特體驗。

＊活動時間：1/26、27

＊地址：名護市名護5511

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