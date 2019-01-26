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2019沖繩琉球海炎祭：平成最後花火大會！沖繩海炎祭懶人包

2019-01-26 22:00Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

沖繩琉球海炎祭介紹

花火是日本祭典中絕對少不了的一環，而琉球海炎祭更是以此作為祭典主軸，並結合沖繩的自然與人文風節的夏日慶典，同時也是全日本最早的煙火大會，而明年的第16屆琉球海炎祭將於2019年4月13日舉辦。

這次的琉球海炎祭同樣選在宜野灣海濱公園舉辦，多達10000發煙火會與沖繩原創音樂一同綻放，渲染出夜晚中最美的視覺×聽覺饗宴，整個煙火表演預計長達一小時，可以說是沖繩夏日絕對不能錯過的祭典活動！

＊活動時間：2019.04.13

＊活動地點：宜野灣海濱公園

＊官方網站：第16回琉球海炎祭

沖繩琉球海炎祭煙火

從2010年開始，沖繩琉球海炎祭特別邀請了世界知名設計師koshinojunko設計煙火，之後每年koshinoJunko也都會參與煙火設計。

沖繩琉球海炎祭煙火使用最新科技，使用電腦技術發射約10000發煙火。搭配音樂及燈光創造最完美的演出，配合剛開海的沖繩海上，閃耀著光和舞煙火。花火的確有感動人心的因子，帶來充滿餘韻的微醺初夏夜晚。

負責企劃沖繩琉球海炎祭活動的久保貴司製作人曾說過：「每年都有很多人帶著淚水從頭看到尾，因此今後也想在世界各國綻放，這樣讓日本驕傲的傳統美學花火和音樂的合作。」

沖繩琉球海炎祭門票種類

▲沖繩琉球海炎祭會場&座位圖。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲沖繩琉球海炎祭會場&座位圖。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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沖繩琉球海炎祭的門票通常會提早開賣，因為門票非常搶手，所以小編建議大家一定要是先做好研究門票種類和套票的功課，等到官方公布開售通路時，趕快下好離手！

＊一般入場券：含入場門票不含座位，可於沙灘外規畫區域（上圖黃框）使用，可自行攜帶野餐墊。

＊TA指定席：含入場券及專屬座位席（上圖紅框）。

▲沖繩琉球海炎季。（圖／琉球海炎祭　ryukyukaiensai）
▲沖繩琉球海炎季。（圖／琉球海炎祭　ryukyukaiensai）
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如果不想枯等官方資訊公布，還要坐在電腦前或去便利商店搶票的話，也可以選擇趣吧推出的專屬套票方案，更能提早規劃沖繩琉球海炎祭與沖繩自由行的行程安排！

沖繩琉球海炎祭Q&A

▲沖繩琉球海炎季。（圖／琉球海炎祭FB）
▲沖繩琉球海炎季。（圖／琉球海炎祭FB）
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Ｑ：天氣惡劣或下雨，琉球海炎祭還照常舉行嗎？

Ａ：雨天會照常實施，若天候極度不佳則順延至隔日。

Ｑ：可以使用三腳架拍照嗎？

Ａ：有出售攝影師座位區的票券，若有需要請與秘書處hanabi.kaiensai@gmail.com聯繫。

Ｑ：琉球海炎祭施放煙火的時間與時長？

Ａ：表定19:30開始，通常時常為1小時。

Ｑ：琉球海炎祭可以攜帶食物和飲料嗎？

Ａ：禁止攜帶外食進入，會場內有美食專區。

Ｑ：琉球海炎祭禁止攜帶物？

Ａ：帳篷、傘、桌椅、寵物、腳踏車、滑板。

沖繩琉球海炎祭周邊玩法

沖繩琉球海炎祭周邊景點＃1

沖繩會議中心劇院

如果說往年沖繩琉球海炎祭中最特別的活動，絕對莫過於2018年琉球海炎祭15週年時，邀請沖繩出身的夏川里美來舉辦演唱會了，當時她演唱了〈涙そうそう〉、〈花〉、〈夜來香〉等經典曲目，不只讓現場的台灣人有共鳴，更替繩琉球海炎祭帶來了溫暖的氛圍！

此外舉辦夏川里美演唱會的沖繩會議中心劇院大樓，也是去年安室奈美惠在日本引退時，最後一場告別演出的演唱會場地，距離沖繩琉球海炎祭會場步行只有一分鐘‵喜歡這兩位日本人氣歌手的人，不妨可以趁著沖繩琉球海炎祭來玩時，順便到這邊朝聖一下！

沖繩琉球海炎祭周邊景點＃2

沖繩國際電影節

▲沖繩海炎祭周邊玩法-沖繩國際電影節。（圖／沖縄国際映画祭）
▲沖繩海炎祭周邊玩法-沖繩國際電影節。（圖／沖縄国際映画祭）
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同樣在每年4月中舉辦的還有「沖繩國際電影節」，由日本最大的娛樂公司「吉本興業」主辦，從2009年舉辦至今，漸漸轉為結合電影、音樂、舞蹈、時尚等綜合元素的全島慶典，希望讓沖繩的春天熱鬧起來！

在國際電影節期間，在沖繩各地都會有活動會場讓大家一同共襄盛舉，也會邀請當紅的日本藝人來參加紅毯亮相，可以說是非常熱鬧有看點！

＊官方網站：沖繩國際映画節

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