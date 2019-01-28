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日本過年吃的「七草粥」是什麼？

2019-01-28 08:00背包客棧

【作者:amberjuly】

在日本，為了迎接新年並祈求這一年間能夠無病無災，會在1月7日這一天吃「七草粥」（ななくさがゆ）

所謂的「七草粥」，顧名思義就是用七種在新春剛發芽的草做成的粥

而這七種草分別是「芹菜、薺菜、御行（又名鼠麴草）、繁縷、佛座、鈴菜、蘿蔔葉」

圖／背包客棧
圖／背包客棧
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（來源：http://foodslink.jp/syokuzaihyakka/syun/vegitable/haruno7kusa.htm

據說吃七草粥的起源是從中國傳來，並於日本的平安時代中期（西元794~1185年間）傳入日本的皇宮內，成為宮室例行的祭典之一，直至江戶時代吃七草粥的習慣才傳入民間，成為民間過年的傳統習慣。

為什麼是1月7日呢？｜

至於為什麼要在1月7日這天吃七草粥呢？

這就要從中國的歷史開始說明

傳說女媧補天創造眾生，依順序造出了「雞、狗、豬、羊、牛、馬」等動物，在第七天才創造出「人」，於是古人就依順序把歲後初一至初七分別對應每種生物，才有「正月一日為雞、二日為狗、三日為豬、四日為羊、五日為牛、六日為馬、七日為人」的說法（漢代東方朔《占書》記載）

漢、魏朝以後陸續發展成慶祝、或是祭祀等活動的節日，到了唐代更在民間盛起形成「人日節」，而也就正好在同一個時間內傳入了日本，因此才會在日本留下初七要慶祝的習俗。

至於什麼時候流行起初七要吃粥的習慣，最早可以追溯到宋朝《太平御覽》一書中記載的南朝梁宗懔《荊楚歲時記》，內容寫道：「正月七日為人日。以七種菜為羹，剪彩為人，鏤金箔為人，以貼屏風，亦戴之頭鬢」，可見在南朝那時候就有開始吃七草羹的習慣。

吃七草粥有什麼作用？

古人吃七草粥，據說是因為吃完後能讓一整年都不生病

這可能是因為古人相信用初春剛摘的新草最具有生命力，而在初七「人日」吃的話能消災除惡。

而在日本也有流傳一個說法是因為在過年時吃太多大魚大肉，而吃七草粥能幫助消化，讓吃過多的胃能夠好好休養。

七種草的作用分別如下：

芹菜：解熱，增進食慾，改善貧血症。

薺菜葉：調整腸胃，保養眼睛。

御行（又名鼠麴草）：止咳止痰、利尿。

佛座：改善濕疹。

繁縷：化膿止痛。

鈴菜：利尿、改善便秘。

蘿蔔葉：促進消化、預防感冒。

在哪裡能吃到七草粥？

聽完這麼多，那我到底能夠在哪裡吃到這麼神的粥呢？

剛好新年去奈良春日大社參拜

在參拜的路上有一個叫做「春日荷茶屋」的餐廳

圖／背包客棧
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圖／背包客棧
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裡面的招牌就是「万葉粥」（まんようがゆ）

其實就是所謂的「七草粥」～

圖／背包客棧
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圖／背包客棧
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圖／背包客棧
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春日荷茶屋是「先點餐後入座」

在門口依上圖點餐，就算不會日文也能輕鬆點餐！

圖／背包客棧
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店內沒有很大，就幾個位子而已

如果不嫌棄的話，戶外也有位子

只是冬天太冷我們選擇坐室內

▼戶外區有暖爐

圖／背包客棧
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▼春日荷茶屋的「萬葉粥套餐」￥1080（税込）

圖／背包客棧
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粥裡面除了有七草之外，還附有兩個麻糬

圖／背包客棧
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圖／背包客棧
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圖／背包客棧
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七草都切得很細，其實根本就不知道現在吃的是哪種草＆吃不出來有什麼味道XD

圖／背包客棧
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因為粥本身沒什麼鹹味，所以有附小菜「醃蘿蔔、酸梅、酒漬蘿蔔」

醃蘿蔔非常好吃，其他我就覺得太鹹了，所以沒有吃完

圖／背包客棧
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蛋捲是熱的也非常好吃！

海帶很神奇，裡面竟然包有醃過的魚肉！但吃起來有點腥就是了...

旁邊還有兩個蒟蒻牛蒡

圖／背包客棧
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以上就是日本「七草粥」的起源與過年去奈良玩的食記！...

原文出處：日本過年吃的「七草粥」是什麼？

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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