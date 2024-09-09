不只大阪、名古屋！日本關西「隱藏版寶藏景點」好吃好玩、CP值爆表！

喜歡日本旅遊的朋友，一定對大阪、名古屋不陌生，緊鄰大阪名古屋的三重縣伊勢志摩更是日本人心中度假勝地，雖然對台灣人來說不是那麼熟悉，但是交通便利，溫泉、美食、海景通通有！絕對帶給你前所未有的日式體驗！

三重縣伊勢志摩交通便利，溫泉、美食、海景、滑雪通通有！ 圖／日商近鐵投資控股 提供

不可錯過！超豪華觀光特急「SHIMAKAZE」三重縣位於日本中部近畿地區，海景優美，被譽為「日本愛琴海」。近鐵觀光特急「SHIMAKAZE」分別從大阪難波、京都、名古屋發車前往伊勢志摩，車廂內挑高視野、整面落地窗，搭配真皮按摩座椅，遊客還可至咖啡車廂邊賞景邊用餐，感受不一樣的旅遊體驗。

觀光特急「SHIMAKAZE」，是關西旅遊必搭乘的一大亮點。 圖／日商近鐵投資控股 提供

更棒的是，還可以購買外國人優惠車票「近鐵電車周遊券5日券plus」，五天內近鐵全線無限次搭乘，還附上奈良、三重指定地區免費巴士券，交通便捷讓旅程擁有更多彈性和樂趣。

使用近鐵電車周遊券，就能無限次乘坐近鐵電車和區域巴士，非常划算！ 圖／日商近鐵投資控股 提供

景點1. 八幡海女小屋必訪「海女小屋」，除了可以與海女近距離互動交流，還可以吃到最新鮮的海鮮套餐、試穿海女的傳統作業服，由海女在顧客面前火烤伊勢龍蝦和鮑魚，讓五感與味蕾都大豐收！

海女小屋可品嚐新鮮烤制伊勢龍蝦和鮑魚。 圖／日商近鐵投資控股 提供

景點2. 伊勢神宮與御蔭橫丁老街伊勢神宮是日本地位最為崇高的神宮，被稱為「日本人一生必訪的心靈故鄉」，伊勢神宮分為外宮和內宮，建議可以先參拜外宮再前往內宮，使用周遊券內附的免費巴士券省錢又方便。

伊勢神宮被稱為「日本人一生必訪的心靈故鄉」。 圖／日商近鐵投資控股 提供

參拜完內宮後也可順遊鄰近的「御蔭橫丁」老街，赤福、伊勢烏龍麵、豚捨等都是必吃美食，小巷走進去有各種招財貓與招福貓，簡直就是貓奴的天堂！

御蔭橫丁老街充滿古都風味，在地美食充滿特色。 圖／日商近鐵投資控股 提供

景點3. 賢島西班牙遊船英虞灣遊覽賢島西班牙遊船從近鐵賢島站出站步行僅3分鐘，相當便利，船身仿西班牙大航海時代船隻，宛如歐洲宮殿的赭紅復古船艙，沿著英虞灣繞行約50分鐘返港，讓旅客暢享海上巡航的片刻優雅。

賢島西班牙遊船仿14~16世紀西班牙大航海時代船隻，海上巡遊飽覽英虞灣美景。 圖／日商近鐵投資控股 提供

露天庭院溫泉眺望浪漫海景！住宿推薦：賢島寶生苑喜歡泡湯的朋友「賢島寶生苑」絕對不會讓你失望！在露天庭院溫泉欣賞英虞灣的湛藍海色或夕陽美景，真是人生一大享受！且所有房間都面海，美麗海景盡收眼底！

露天庭院溫泉賞景、海鮮料理會席，讓旅客身心大滿足。 圖／日商近鐵投資控股 提供

除了這麼多好吃好玩的行程，秋冬遊三重還可搭乘「御在所空中纜車」，或是到「名花之里」欣賞日本規模最大的華麗燈海光之隧道！出發之前可以先上近鐵官網直接購票五日券plus只要5,700日圓，就能5天內無限次乘坐， CP值實在太高啦！

近鐵電車官網https://www.kintetsu.co.jp/foreign/chinese-han/