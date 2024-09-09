快訊

午後對流旺盛！10縣市大雨特報 恐一路下到晚上

有違偵查不公開？「沈慶京1500」隨身碟曝光 北檢今分案辦洩密

不只大阪、名古屋！日本關西「隱藏版寶藏景點」好吃好玩、CP值爆表！

撰文／ 黎詩彥

喜歡日本旅遊的朋友，一定對大阪、名古屋不陌生，緊鄰大阪名古屋的三重縣伊勢志摩更是日本人心中度假勝地，雖然對台灣人來說不是那麼熟悉，但是交通便利，溫泉、美食、海景通通有！絕對帶給你前所未有的日式體驗！

三重縣伊勢志摩交通便利，溫泉、美食、海景、滑雪通通有！ 圖／日商近鐵投資控股 提供
三重縣伊勢志摩交通便利，溫泉、美食、海景、滑雪通通有！ 圖／日商近鐵投資控股 提供

不可錯過！超豪華觀光特急「SHIMAKAZE」
三重縣位於日本中部近畿地區，海景優美，被譽為「日本愛琴海」。近鐵觀光特急「SHIMAKAZE」分別從大阪難波、京都、名古屋發車前往伊勢志摩，車廂內挑高視野、整面落地窗，搭配真皮按摩座椅，遊客還可至咖啡車廂邊賞景邊用餐，感受不一樣的旅遊體驗。

觀光特急「SHIMAKAZE」，是關西旅遊必搭乘的一大亮點。 圖／日商近鐵投資控股 提供
觀光特急「SHIMAKAZE」，是關西旅遊必搭乘的一大亮點。 圖／日商近鐵投資控股 提供

更棒的是，還可以購買外國人優惠車票「近鐵電車周遊券5日券plus」，五天內近鐵全線無限次搭乘，還附上奈良、三重指定地區免費巴士券，交通便捷讓旅程擁有更多彈性和樂趣。

使用近鐵電車周遊券，就能無限次乘坐近鐵電車和區域巴士，非常划算！ 圖／日商近鐵投資控股 提供
使用近鐵電車周遊券，就能無限次乘坐近鐵電車和區域巴士，非常划算！ 圖／日商近鐵投資控股 提供

景點1. 八幡海女小屋
必訪「海女小屋」，除了可以與海女近距離互動交流，還可以吃到最新鮮的海鮮套餐、試穿海女的傳統作業服，由海女在顧客面前火烤伊勢龍蝦和鮑魚，讓五感與味蕾都大豐收！

海女小屋可品嚐新鮮烤制伊勢龍蝦和鮑魚。 圖／日商近鐵投資控股 提供
海女小屋可品嚐新鮮烤制伊勢龍蝦和鮑魚。 圖／日商近鐵投資控股 提供

景點2. 伊勢神宮與御蔭橫丁老街
伊勢神宮是日本地位最為崇高的神宮，被稱為「日本人一生必訪的心靈故鄉」，伊勢神宮分為外宮和內宮，建議可以先參拜外宮再前往內宮，使用周遊券內附的免費巴士券省錢又方便。

伊勢神宮被稱為「日本人一生必訪的心靈故鄉」。 圖／日商近鐵投資控股 提供
伊勢神宮被稱為「日本人一生必訪的心靈故鄉」。 圖／日商近鐵投資控股 提供

參拜完內宮後也可順遊鄰近的「御蔭橫丁」老街，赤福、伊勢烏龍麵、豚捨等都是必吃美食，小巷走進去有各種招財貓與招福貓，簡直就是貓奴的天堂！

御蔭橫丁老街充滿古都風味，在地美食充滿特色。 圖／日商近鐵投資控股 提供
御蔭橫丁老街充滿古都風味，在地美食充滿特色。 圖／日商近鐵投資控股 提供

景點3. 賢島西班牙遊船英虞灣遊覽
賢島西班牙遊船從近鐵賢島站出站步行僅3分鐘，相當便利，船身仿西班牙大航海時代船隻，宛如歐洲宮殿的赭紅復古船艙，沿著英虞灣繞行約50分鐘返港，讓旅客暢享海上巡航的片刻優雅。

賢島西班牙遊船仿14~16世紀西班牙大航海時代船隻，海上巡遊飽覽英虞灣美景。 圖／日商近鐵投資控股 提供
賢島西班牙遊船仿14~16世紀西班牙大航海時代船隻，海上巡遊飽覽英虞灣美景。 圖／日商近鐵投資控股 提供

露天庭院溫泉眺望浪漫海景！住宿推薦：賢島寶生苑
喜歡泡湯的朋友「賢島寶生苑」絕對不會讓你失望！在露天庭院溫泉欣賞英虞灣的湛藍海色或夕陽美景，真是人生一大享受！且所有房間都面海，美麗海景盡收眼底！

露天庭院溫泉賞景、海鮮料理會席，讓旅客身心大滿足。 圖／日商近鐵投資控股 提供
露天庭院溫泉賞景、海鮮料理會席，讓旅客身心大滿足。 圖／日商近鐵投資控股 提供

除了這麼多好吃好玩的行程，秋冬遊三重還可搭乘「御在所空中纜車」，或是到「名花之里」欣賞日本規模最大的華麗燈海光之隧道！出發之前可以先上近鐵官網直接購票五日券plus只要5,700日圓，就能5天內無限次乘坐， CP值實在太高啦！

近鐵電車官網
https://www.kintetsu.co.jp/foreign/chinese-han/

相關新聞

不只大阪、名古屋！日本關西「隱藏版寶藏景點」好吃好玩、CP值爆表！

喜歡日本旅遊的朋友，一定對大阪、名古屋不陌生，緊鄰大阪名古屋的三重縣伊勢志摩更是日本人心中度假勝地，雖然對台灣人來說不是那麼熟悉，但是交通便利，溫泉、美食、海景通通有！絕對帶給你前所未有的日式體驗！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。