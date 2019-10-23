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「花見」幸福

2019-10-23 14:51聯合線上 文／良友旅遊

足利花公園粉藤。 圖／良友旅遊 提供
足利花公園粉藤。 圖／良友旅遊 提供
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說到春天旅遊，國人最愛去、討論度相當高非日本莫屬。日本春天百花齊放，櫻花、紫藤、杜鵑，色彩斑斕美麗綻放，吸引不少人前來旅遊觀光，感受春意盎然的日本。

櫻花樹下賞櫻。 圖／良友旅遊 提供
櫻花樹下賞櫻。 圖／良友旅遊 提供
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繽紛春櫻 櫻花百選名所
櫻花被尊為日本精神的象徵，對於日本人來說有著重要意義。各地也會舉辦賞櫻活動。每年3-5月花季，吸引不少旅客一睹漫天櫻花雪的美景。

「日本櫻花百選名所」是賞櫻重要性的指標，來到位於享有陸奧的小京都之稱的角館町，不但是陸奧三大名櫻，也是櫻花百選名所之一。帶有古色古香的氣息，4月初～5月會盛開枝垂櫻，擁有300年以上的樹齡，獨特的黑色土牆與粉嫩枝垂櫻相映襯，別有一番風情。

當然還要與三五好友相約坐在櫻花樹下，開懷暢飲、品嚐日式點心，像是花見糰子、山形名物、花見甘酒或茶品，感受最道地的花見行。

大藤夜賞。 圖／良友旅遊 提供
大藤夜賞。 圖／良友旅遊 提供
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浪漫藤花 夜賞紫藤
除了賞櫻之外，紫藤也是季節限定美景，令不少人為之傾倒。紫藤花雖多為紫色，但也有白色、粉色與黃色。花序長20－30釐米，生於枝端或葉腋。自古以來紫藤被視為高貴之花，淡紫和白色的花串極顯優雅尊貴。

紫藤盛開時聲勢驚人，彷彿紫色瀑布，當微風徐來，一串串的花穗垂掛枝頭，隨風起時迎風搖曳，卻又浪漫唯美。夜晚時會安排燈光裝飾，藤花在燈光的映照之下，紫色、粉色的藤花閃耀發亮，多了一種浪漫、迷幻美，與白天觀賞時呈現出不同風貌。

百選名湯與精緻和風會席料理
日本獨有的溫泉文化，讓旅客選擇溫泉飯店變成旅遊中一大重要特色，面湖的日式客房、露天風呂，湖光粼粼的水面，倒影著四季多彩的美景，無論是在哪一處都能欣賞到眼前迷人樣貌。

旅行中絕對少不了的還有美食，泡完暖呼呼的溫泉後，享用精緻的和風會席，一道一道細細品嚐，一邊喝酒、品茶，一邊觀賞窗外庭院，悠閒感受愜意的旅程，體驗全然不同的日本旅遊風情。

良友旅行2020年日本賞花行程
良友旅行精心規劃2020年日本春季賞花行程，安排前往櫻花百選名所、國營Hitachi海濱公園，讓您沉浸在櫻花繽紛、紫藤浪漫的氛圍中。並安排上選旅宿和精緻和風會席料理，帶你深度體驗日本，留下最美好回憶。

弘前公園櫻花。 圖／良友旅遊 提供
弘前公園櫻花。 圖／良友旅遊 提供
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11/16(六)將舉辦日本春季行程發表會，免費參加，歡迎報名，現場還會準備茶水點心，快來跟我們吃喝玩樂，一起搶先了解最熱門的賞花行程！

2020年良友日本春季行程發表會！
這裡報名：https://forms.gle/vYfPBSVqhgRf5Non8

良友旅行社 日本春季參考行程
東北櫻花雪舞7日> https://bit.ly/2m2jlFC
足利雙紫藤、嫣紅杜鵑5日> https://bit.ly/2BMSFxl

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