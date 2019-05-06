爸媽也瘋狂！九州超人氣觀光列車「阿蘇男孩號」 101隻KURO小黑等你來尋找！

2019-05-06 00:00 文／ 可樂旅遊 提供



在別府到阿蘇之間運行的「阿蘇男孩號」，黑與白組成的外觀為主要特點。 圖／可樂旅遊 提供 分享 facebook

科學營、昆蟲營、烘焙營、天文營、桌遊營…每逢暑假即將來臨，做父母的都忙著上網查詢五花八門的夏令營，畢竟校門關的恐怖程度堪比鬼門開，足足兩個月光陰叫爸媽如何自處？只好想方設法把他們往各種營隊送。只是，孩子的成長只有一次，眨眼間就會到了開始嫌爸媽嘮叨的年紀，所以此時不陪更待何時，趁著今年夏天創造一個與寶貝們的獨家回憶吧！小編一個推薦私房玩法，就是到九州來場鐵道之旅！

九州擁有獨特自然與人文地景，從北到南都有讓遊客憧憬不已的絕美風光；同時也是非常適合親子行的城市，只要手持《 JR九州鐵路周遊券 》，就能輕鬆帶著全家大小玩透透。當然來這裡絕不能錯過世界馳名的觀光列車，素有「鐵道迷天堂」的九州，不同路線就有著不一樣的特色列車，讓人恨不得全搭上一輪。

例如從博多開往溫泉勝地由布院的特快列車「由布院之森」，是九州觀光列車中名氣數一數二的，綠色車身勾勒優雅金色線條，列車座椅比普通列車位置更高，適合眺望窗外美景。從熊本開往三角站的「坐A列車去吧」，以「16世紀流傳到天草的南蠻文化」為主題而設計，內部使用色調穩重的木材和彩繪玻璃，吧檯提供各式飲品，耳邊傳來陣陣爵士樂，是趟十足「大人味」的旅程。還有九州最具人氣的骨董級蒸汽觀光火車「SL人吉」，以「很難預訂」出名，車廂滿溢原木芳香、布料與真皮座椅非常舒適，車上還有圖書室和博物館。除此之外九州鐵道還有由布、指宿玉手箱、翡翠山翡翠、海幸山幸、阿蘇男孩、豪斯登堡、音速、隼人之風等路線，真的很難短短幾天之內全部坐完呀！

「由布院之森」歷經博多到由布院，沿途風景優美，令人心曠神怡。 圖／可樂旅遊 提供 分享 facebook

「坐A列車去吧」行駛於熊本與天草間，復古氛圍適合來場大人們的約會！ 圖／可樂旅遊 提供 分享 facebook

而最推薦給爸媽的、則是在別府到阿蘇之間運行的「阿蘇男孩號」，有著黑白特殊外觀，以原創角色KURO小黑為主題，從車外到車內滿滿的可愛小黑，據說共有101隻，不僅小孩看了會瘋狂，連大人都想把每一隻都找出來呢！

阿蘇男孩號是專為親子旅遊所設計，有家庭車廂、親子坐席、木球遊樂池、圖書室等，還有專為不會走路的小嬰兒所設計的安全空間，保證一上車就能讓孩子玩到不亦樂乎，爸媽終於可以喝個咖啡享受片刻寧靜了啊（笑）！除此之外，擁有180度全景觀景窗的全視野展望車廂也是特色之一，欣賞從瀨田站延續到立野站-赤水站的Z字形鐵路，從這裡觀賞是再適合不過的了！

親子座位設計得非常有巧思，仔細看靠背部分的厚度也不同，讓大人小孩坐起來都很舒服。 圖／可樂旅遊 提供 分享 facebook

自由入座的4號車廂，舒適寬敞的沙發可以盡覽窗外美景，牆上有好多小黑記得要來數一數唷！ 圖／可樂旅遊 提供 分享 facebook

木球池區讓小朋友玩得超開心，旁邊還會有服務人員全程陪同，讓家長很放心。 圖／可樂旅遊 提供 分享 facebook

只是《JR九州鐵路周遊券》會不會很難買呢？如果你跟小編一樣懶得研究過於複雜的事，那就記得上 可樂旅遊 就一切搞定啦！《JR九州鐵路周遊券》依照使用範圍有三種票種，分別是「全九州」、「北九州」、「南九州」，「全九州」與「北九州」又有3天、5天兩種選擇，在 可樂旅遊 購買的話，不僅比在日本買更便宜，還能事先上網預訂觀光列車座位，一切事情都在台灣預先完成，對於行程規劃更能提前掌握，到了現場只需輕鬆搭車再也用擔心會手忙腳亂，實在是太方便了！

看到這裡，是否也燃起你心中的那個鐵道魂了呢？今年夏天就帶著孩子來趟九州鐵道行吧！包準孩子會興奮得整路都不來煩爸媽，只想在移動樂園上玩個過癮！（這才是爸媽真正的目的啦！）

更多九州特色列車說明、購票方式等，請上：

https://www.colatour.com.tw/webDM/ticket/japan/kyushu/jrkyushu.html