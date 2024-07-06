被陸扣留澎湖船長孝子 9旬母求神盼早歸

澎湖大進滿八十八號漁船二日晚間因越界捕魚遭大陸海警登檢並扣留，我國籍洪姓船長、丁姓船員及三名印尼籍移工都被拘留。洪姓船長是西嶼鄉大池村人，當地村民指，洪男家中有四兄弟，僅洪男和高齡九旬母親同住，洪男非常孝順，且子承父業，和父親都是「討海人」；村民盼政府盡快和對岸溝通，好讓洪男早日返鄉。

「只要天氣好，洪男就會出海捕魚，靠天吃飯，討海人生活很艱苦。」村民一句話道盡洪男身為捕魚郎的辛酸；村民透露，洪家有四兄弟，其他三兄弟都在台灣，洪男個性內向，沉默寡言，出海捕魚最多在海上待二、三天就上岸，為了照顧九旬高齡的老母親，只要不上船的日子，幾乎都待在竹灣家鄉，連馬公市區也不會去。

村民表示，親友原擔心高齡母親健康，未告知洪男出海捕魚被大陸扣押一事，但老人家等不到兒子返家，頻頻詢問鄰里，加上親友一度要接她到市區住，消息才「走漏」，由於洪母仍習慣住老家，雖現在獨居，但由鄰居和村長負責照料三餐。

洪母相當擔心兒子安危，步履蹣跚地走到家附近宮廟祈求神明保佑，盼兒子早日平安回家；村民也希望政府盡快和對岸溝通，好讓洪男早日返鄉。