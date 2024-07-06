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沿海資源枯竭 漁船走險愈捕愈遠

聯合報／ 記者陳敬丰游明煌蔡家蓁／連線報導
宜蘭南方澳漁民表示，近年漁業資源枯竭，加上潮汐比過去強，確實擔心在不熟悉的漁場作業時有越界風險。本報資料照
宜蘭南方澳漁民表示，近年漁業資源枯竭，加上潮汐比過去強，確實擔心在不熟悉的漁場作業時有越界風險。本報資料照

我國漁船因越界捕魚連日遭陸、日扣留，漁民及漁業專家坦言，台灣沿海漁業資源日漸枯竭，漁民往往要鋌而走險到更遠的漁場捕魚，若不小心越界，動輒就要背上數百萬罰款，甚至身陷異國囹圄。

基隆漁船昨被日方扣留，八斗子漁民表示，約在六、七年前，也有三艘漁船曾被日本公務船登檢，日方出示蒐證影片，告知在什麼時間、地點越界捕魚，日方派專人以中文說明。

漁民說，日方會告知有兩條路可選，一是因為侵入日方海域，依法匯出罰款即可離開，依船隻大小，支付數十萬到數百萬；二是跟他們到日本福岡，依法律程序來處理，這三艘船主都付錢了事，不願走法律程序，有一艘大船曾被罰八百萬。

釣魚台由於主權問題，我方與日方一直有經濟海域重疊，二○○四年到二○○五年間就有七艘蘇澳籍漁船被日方扣留；二○一三年簽訂台日漁業協議後，畫出北緯廿七度線以南，以及釣魚台十二浬以外的海域為協議適用海域，台灣漁船可在這片區域作業，衝突逐漸減少。

南方澳漁民說，這幾年沒再發生船被扣留事件，但漁業資源逐漸枯竭，船長可能就到不熟悉漁場「試手氣」，船上雖都有衛星訊號確保沒有越界，但近年潮汐比過去強，一小時可以讓船漂出三到四浬，一不注意就會越界。

蘇澳區漁會總幹事陳春生表示，漁獲量減少是事實，但漁會仍建議漁民不要冒險，若被日方扣留，最高可以罰三百萬元新台幣，風險遠高過收益。

金門縣府漁牧科長樊德正說，漁業資源有洄游或季節移動特性，有漁民會追隨傳統漁場，金門周遭海域即為馬加 、小管等漁場，近年漁獲減少，也是漁民愈抓愈遠原因。

「政府不爭氣，如果我們國家現在很強、很凶，誰敢隨便抓漁民？」金門李姓漁民說，漁業資源枯竭讓漁民鋌而走險，現在台灣國際地位逐漸式微，也讓漁民常因為越界被抓。

金門縣議員董森堡說， 台灣漁民會到大陸鄰近海域捕魚，一來是大陸禁海期，海面上競爭船隻較少，且夏季是捕小管旺季，漁民逐漁獲「忘了」過於鄰近大陸海岸。他認為應回歸基本漁權討論，不要陷意氣之爭。

漁民 罰款 金門 釣魚台

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