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漁船被扣 謝龍介問：總統何時說句話
基隆八斗子籍「福洋二六六號」漁船遭日本公務船登檢扣船。外交部昨表示，據我駐日人員查報，該漁船疑似進入日本奄美大島附近海域作業，因違反當地漁業規範而遭日本水產廳公務船取締，經我國駐日館處積極向日方交涉並且提出擔保後，「福」船已於晚間平安獲釋。
賴總統昨出席宜蘭縣岳明國中小聯合全國共卅六所學校，帆船繞行台灣周邊海域啟航活動，賴表示，他出身新北萬里區，也非常喜歡海洋，擔任行政院長時成立海洋委員會，帶動全民了解海洋，包含五二○就職演說，確立國家三大方向之一就是探索海洋。
澎湖漁船遭陸方扣留事發已超過三天，兩岸關係緊張，現場媒體高聲詢問賴總統如何看待陸委會主委邱垂正說「兩岸關係就是兩岸關係」，但賴僅向現場民眾揮手致意，並未回答。
我漁船接連被大陸、日本取締扣留，國民黨主席朱立倫昨指出，過去兩岸漁船常見越界情形，但我方海巡及大陸海警均有共識、相互尊重執法，現在民進黨政府與中國大陸只有拳頭，沒有溝通、協調。國民黨立委謝龍介昨質疑，我方漁船接連在周邊海域遭扣，他要請問賴清德總統，何時才要出來說句話？對中國大陸不吭聲，對最熟悉的日本也不吭聲嗎？
謝龍介表示，早先賴清德拋出「新兩國論」，他曾苦口婆心勸切莫操之過急，如今對岸真的對台態度轉為強硬，不肯釋放台灣漁船，我方又無法交涉，倒楣的都是老百姓，請問賴清德有什麼對策因應？後續該怎麼避免類似事件再次發生？
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