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新聞眼／賴總統的海洋國 漁民被犧牲

聯合報／ 本報記者李承穎
賴清德總統（右二）昨出席宜蘭岳明國中小帆船啟航致詞表示，確立國家三個方向，第一個就是探索海洋，我國是海洋國家。記者陳敬丰／攝影
賴清德總統（右二）昨出席宜蘭岳明國中小帆船啟航致詞表示，確立國家三個方向，第一個就是探索海洋，我國是海洋國家。記者陳敬丰／攝影

不到一周，我國漁船因越界捕魚，相繼遭陸方、日方扣留，賴清德總統口中的「海洋國家」正面臨漁業資源的浩劫，但賴不思如何挽救漁民生計，避免區域衝突不斷重演，反而任由府院黨對陸升級為兩岸衝突事件，對日又明顯軟弱，漁民成了政治凌駕民生的犧牲品。

賴清德昨上午在蘇澳港參加宜蘭岳明國中小聯合出航強調，五二○就職演說確立三方向，第一個就是探索海洋，我國是海洋國家，有海洋文化的ＤＮＡ，應該要用海洋豐富生活、研究海洋。

諷刺的是，在賴清德敲鑼祝福孩子們要「航向蔚藍」時，蘇澳港的東北方不遠處，昨天凌晨才剛上演日方扣留基隆漁船，賴口中的海洋國家，連番上演漁民為生計越界捕魚遭扣留，民進黨政府執政八年，也未見如何「研究海洋」，解決漁民被迫航行愈來愈遠的問題。

賴清德對漁民處遇噤聲至今，但當澎湖漁船被陸方扣留，卻任由綠營連番砲轟中國大陸對台侵擾，要大陸自我節制，沒必要在政治上殃及漁民，綠營口口聲聲關心漁民，但面對日方扣留我漁船，外交部、海巡署卻第一時間定調違反台日漁業協定，甚至還與日方協調付罰款，根本認同日方「付錢放人」的要求。

猶記釣魚台釀主權爭議時，我國漁民成第一線犧牲品，動輒被日方扣船、扣人，漁民曾駕船拉白布條抗議「漁民是次等國民？侵占我傳統漁場」，畫面仍歷歷在目，我方節節退讓，曾讓漁民激憤，如今日方扣人船重演，民進黨政府卻收起對大陸的強勢態度，瞬間「消風」難怪漁民再度氣憤難平。

「台日友好」原本是兩國國民樂見的公約數，但不代表我方面對日方必須矮人一截，也不是先打自家小孩給別人看，尤其漁民歷經釣魚台的傷痕，反而讓台日友好成夢幻泡影的口號。

台灣四方鄰海面對漁權爭議，更該不卑不亢地與周邊海域國家協商，不僅不能有雙標態度，還要更檯面化的經營海洋事務，才能真正成為「海洋國家」，保護漁民權益。

海巡署 漁民 罰款 護漁 賴清德 釣魚台

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