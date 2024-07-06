聽新聞
test
0:00 / 0:00

日扣我漁船 船東匯款贖人批台日友好無用

聯合報／ 記者游明煌廖炳棋蔡家蓁／連線報導
基隆八斗子籍「福洋二六六號」漁船昨凌晨在彭佳嶼東北方二八八浬，遭日本水產廳公務船登檢、扣船。記者游明煌／翻攝
基隆八斗子籍「福洋二六六號」漁船昨凌晨在彭佳嶼東北方二八八浬，遭日本水產廳公務船登檢、扣船。記者游明煌／翻攝

澎湖漁船本月二日越界捕魚遭中國大陸海警船登檢扣船，昨又發生基隆漁船「福洋二六六」號進入日本奄美大島附近捕魚，遭日本水產廳公務船登檢，並扣留盛姓船長及洪姓輪機長，蔡姓船東匯給日方約新台幣一百廿一萬罰款才獲釋，並批政府說的「台日友好」根本沒有用。

海巡署人士表示，我方漁民違反台日漁業協議在先，若外籍船隻闖入我海域也會被扣船。

執法線外1.5浬 遭日扣船

福洋二六六號船有台籍盛姓船長、洪姓輪機長和六名印尼籍漁工，船在六月廿五日自基隆八斗子漁港出港，主要捕鎖管；漁業署漁業監控中心前晚九時發現福船超出護漁範圍後，即聯繫船主，但該船仍於昨凌晨零時許，在彭佳嶼東北方二八八浬（暫定執法線外一點五浬），遭日本公務船登檢原地扣船，其中盛、洪兩人遭扣到公務船上，海巡署上午六時五十分獲報調派南投艦趕赴現場。

海巡署指出，經駐日人員查證，福船進入日方奄美大島附近海域作業，因違反當地漁業規範，遭日方取締。

船東匯121萬 不認為越界

基隆區漁會試圖撥漁船衛星電話卻未通，也有漁民說，過去在附近作業都沒出事，不解這次為何會被扣船；經漁業署、外交部與日方交涉後，日方同意只要船主付罰款六百萬六千元日圓（約新台幣一百廿一萬三千元）後，人船就可以離去。

蔡姓船東下午四點前匯款，日方完成相關手續後，在台灣時間下午五時卅四分放人，船長等兩人在下午六時○一分安全回到船上。

「日本比阿共仔更土匪。」蔡姓船東批，日本說要看到錢才要放人，比他們抓魚還要好賺，一天就賺一百多萬元。

蔡姓船東表示，「我國政府是吃屎的，一直在說什麼台日友好」，就他了解，那裡海域應是重疊的經濟海域，他不認為有越界，但也只好吞了，真的莫名其妙；漁船被日本放了，不會馬上回基隆，會在海上繼續作業，因為一趟出去就要六十多萬油錢等費用，這次付一百廿一萬，要再抓一些漁獲回本，否則就虧死了。

基隆漁船遭日登檢 罰款獲釋 製表／廖炳棋、游明煌
基隆漁船遭日登檢 罰款獲釋 製表／廖炳棋、游明煌

3船曾越界 最多被罰800萬

基隆區漁會表示，上次基隆漁民被日方登檢扣船是六、七年前，三艘船因越界被罰錢了事，罰款從數十萬到數百萬不等，最多被罰八百萬元。漁會說，被日方登檢頻率不高，有時是跟著魚群和海流走，有「拚一下，不會這麼倒楣」的心態才會越界，會加強宣導。

海巡署內部人士說，根據台日漁業協議，兩國各自畫分護漁作業區域，從福洋二六六號船作業軌跡來看，已越過我方護漁區域、進入日方範圍，「簡單說就是撈過界了」。

海巡署人士表示，我方漁民違反協議在先，日方要求繳罰款才放船放人，似乎也沒有不合理地方；以台灣來說，外籍船隻闖入台灣海域違法作業，也會依法規、情節輕重扣人船，嚴重的船隻還會被沒入。

不見政府抗議 漁民批雙標

澎湖漁船因在金門外海越界捕魚遭陸方扣留，立即升級兩岸事件，金門漁民說，兩案是雷同情節，但澎湖漁民被陸方抓，幾乎是陸委會再加綠營立委連番砲轟，可是當基隆漁民被日方取締，卻看不到執政黨強力抗議，中央根本是雙標。

基隆 海巡署 漁業署 漁民 罰款 護漁 陸委會

延伸閱讀

匯121萬放人了！基隆漁船遭日留置 船長等二人安全回船上

我漁船遭日艦登檢留置 漁業署：船長已平安返抵漁船

台日友好根本騙人！船東批日本「比阿共仔更土匪」 曝已匯台幣120萬

雙標？我漁船越界遭陸方、日方抓走 漁民質疑中央「作法差很大」

相關新聞

日扣我漁船 船東匯款贖人批台日友好無用

澎湖漁船本月二日越界捕魚遭中國大陸海警船登檢扣船，昨又發生基隆漁船「福洋二六六」號進入日本奄美大島附近捕魚，遭日本水產廳...

新聞眼／賴總統的海洋國 漁民被犧牲

不到一周，我國漁船因越界捕魚，相繼遭陸方、日方扣留，賴清德總統口中的「海洋國家」正面臨漁業資源的浩劫，但賴不思如何挽救漁...

被陸扣留澎湖船長孝子 9旬母求神盼早歸

澎湖大進滿八十八號漁船二日晚間因越界捕魚遭大陸海警登檢並扣留，我國籍洪姓船長、丁姓船員及三名印尼籍移工都被拘留。洪姓船長...

漁船被扣 謝龍介問：總統何時說句話

基隆八斗子籍「福洋二六六號」漁船遭日本公務船登檢扣船。外交部昨表示，據我駐日人員查報，該漁船疑似進入日本奄美大島附近海域...

【重磅快評】有實力對峙中國海警 卻任日本宰割我漁民

基隆漁船「福洋266」今晨在彭佳嶼東北方，我方暫定執法線外約1.5浬作業時，遭日本公務船登檢扣船，船長與台籍船員被帶走調...

我漁船被日扣押...駐處積極協調擔保 外交部證實：已提早獲釋

我國籍漁船「福洋266」於5日凌晨在彭佳嶼東北方288浬（我國暫定執法線外1.5浬）遭日本公務船登檢扣押並將船長帶離漁船...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。