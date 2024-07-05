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台中艦籲漁船離開？海巡署發布影片澄清強力護漁

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
海巡署晚間發布新聞稿及影片，指出媒體報導內容與事實不符，海巡署台中艦強力護漁，未要求我方漁民離開。記者廖炳棋/翻攝
海巡署晚間發布新聞稿及影片，指出媒體報導內容與事實不符，海巡署台中艦強力護漁，未要求我方漁民離開。記者廖炳棋/翻攝

媒體報導，中國海警船騷擾澎湖籍漁船，今天在台海海峽中線附近尾隨我國漁船，海巡署部署台中艦護漁，但台中艦竟要求澎湖漁船離開，避免衝突擴大。海巡署晚間發布新聞稿，指出報導內容是誤會，與事實不符。

海巡署說明，今天早上10時32分，台中艦在海峽中線海域巡弋，發現中國海警船14609，在目斗嶼西北方30浬、中線以東3.5浬，以航向161、航速26節，接近本國籍3艘漁船（位於目斗嶼西北28浬)，台中艦立即切入「慶」船與海警船中間，並向中國海警船廣播：「中國海警船14609、中國海警船14609，這裡是中華民國海巡署台中艦，你現在位於我專屬經濟海域，附近的船舶為我國合法通行的船舶，請保持理性不要干擾其航行，請保持理性不要干擾其航行作業。」中國海警船14609回應「在該海域巡弋，勿干擾執勤」。

海巡署表示，台中艦全力保護國籍漁船安全，全程監控海警14609直至航離現場海域為止，期間沒有向「慶」船廣播往澎湖方向航行。媒體報導台中艦相關新聞後，有航經附近海域的船舶，特別將其拍攝到台中艦勇敢護漁的廣播影片傳送海巡，以澄清不實報導。

海巡署說，影片清楚聽到錄到內容：附近的船舶為我國合法通行的船舶，請保持理性不要干擾其航行，請保持理性不要干擾其航行作業。

海巡署指出，已將海峽中線附近海域列為巡弋重點，全面提升執法巡護作為，同時呼籲漁民朋友在海上遇到突發狀況，請撥打118海巡服務專線，海巡艦艇會立即前往援處，確保漁民海上作業安全。

海巡署晚間發布新聞稿及影片，指出媒體報導內容與事實不符，海巡署台中艦強力護漁，未要求我方漁民離開。記者廖炳棋/翻攝
海巡署晚間發布新聞稿及影片，指出媒體報導內容與事實不符，海巡署台中艦強力護漁，未要求我方漁民離開。記者廖炳棋/翻攝

海峽中線 海巡署 澎湖

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