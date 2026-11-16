毛孩同樂趣！蹓蹓市集推廣寵物友善生活

台中市動物保護防疫處為持續推廣友善動物觀念，11月7日於動物之家后里園區及后里環保公園，舉辦「蹓蹓市集－HAPPYTOGETHER」，吸引許多市民朋友帶著自家毛孩一同參加，共度一個充滿美好回憶的週末。透過活動結合趣味體驗、特色市集及動物保護宣導，進一步提升飼主責任與友善飼養意識，逐步打造人與動物共享的友善城市。

為推動寵物友善的幸福城市，中市動保處自108年起全台首創以寵物為主角的「蹓蹓市集」，以寓教於樂的方式向市民推廣寵物登記、絕育、遛狗繫牽繩及飼主責任等重要觀念。今年市集以「HAPPY TOGETHER」為主軸，規劃多元活動與特色場域，包括以放風為發想的「風箏手作課程」，提醒民眾毛小孩除了日常照顧，也需要適當的活動空間及運動；「闔家團康活動」邀請飼主與毛小孩共同完成計時賽挑戰；「市集攤位」則涵蓋寵物生活、特色飲食、生活雜貨及插畫創作等類別，提供豐富的寵物選品。此外，也邀請台灣之心愛護動物協會、石虎保育協會及惠光導盲犬學校等動保公益團體到場設攤，讓民眾認識動物保護及生態保育議題，共同營造人與動物和諧共好的友善環境。

動保處歡迎有意飼養寵物的民眾前來有「全台最美收容所」美譽的動物之家后里園區參觀，以領養代替購買，給毛孩一個溫暖的家。

更多新聞請見《臺中新聞》

臺中市政府新聞局廣告