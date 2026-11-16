快訊

「實在詭異又瘋狂」新台幣貶向10年最弱水位 台幣走弱關鍵曝光

影／台北101點燈「台灣♡JENSEN」 科技業出資力挺黃仁勳

洋流船隊遭爆往淡水河大量灑冥紙 洪孟楷轟：沈伯洋欠鄉親一個道歉

毛孩同樂趣！蹓蹓市集推廣寵物友善生活

聯合新聞網／ 臺中新聞
蹓蹓市集攤位多元，除美食與寵物選品，亦邀請公益單位設攤宣導動物友善。
蹓蹓市集攤位多元，除美食與寵物選品，亦邀請公益單位設攤宣導動物友善。

台中市動物保護防疫處為持續推廣友善動物觀念，11月7日於動物之家后里園區及后里環保公園，舉辦「蹓蹓市集－HAPPYTOGETHER」，吸引許多市民朋友帶著自家毛孩一同參加，共度一個充滿美好回憶的週末。透過活動結合趣味體驗、特色市集及動物保護宣導，進一步提升飼主責任與友善飼養意識，逐步打造人與動物共享的友善城市。

為推動寵物友善的幸福城市，中市動保處自108年起全台首創以寵物為主角的「蹓蹓市集」，以寓教於樂的方式向市民推廣寵物登記、絕育、遛狗繫牽繩及飼主責任等重要觀念。今年市集以「HAPPY TOGETHER」為主軸，規劃多元活動與特色場域，包括以放風為發想的「風箏手作課程」，提醒民眾毛小孩除了日常照顧，也需要適當的活動空間及運動；「闔家團康活動」邀請飼主與毛小孩共同完成計時賽挑戰；「市集攤位」則涵蓋寵物生活、特色飲食、生活雜貨及插畫創作等類別，提供豐富的寵物選品。此外，也邀請台灣之心愛護動物協會、石虎保育協會及惠光導盲犬學校等動保公益團體到場設攤，讓民眾認識動物保護及生態保育議題，共同營造人與動物和諧共好的友善環境。

動保處歡迎有意飼養寵物的民眾前來有「全台最美收容所」美譽的動物之家后里園區參觀，以領養代替購買，給毛孩一個溫暖的家。

更多新聞請見《臺中新聞》

臺中市政府新聞局廣告

臺中新聞

追蹤

相關新聞

美樂地3.0 全齡共享城市綠洲

面對極端氣候與夏日高溫考驗，台中市政府積極推動「美樂地計畫3.0」，透過增設遮陽遮雨設施、擴大喬木綠覆及優化休憩空間，打造更舒適、更友善的戶外遊憩環境。目前全市特色公園已正式突破250座，成功在都會叢林打造兼具共融、安全與舒適的市民休閒綠洲。 美樂地計畫將「共融公園」、「陽光公廁」及「人本無障礙環境」三大理念融入公園建設，不僅大幅改善市民的遊憩品質，更讓公園蛻變為市民日常休閒、運動以及親子共遊不可或缺的重要場域，透過增加遮陽設施、植栽綠覆及改善休憩空間，讓民眾即使在炎炎夏日，也能安心享受戶外活動。 降溫4大招 打造涼感公園 過去市民在白天造訪公園，常因遊具曝曬燙手、缺乏遮蔭而影響使用意願，為此市府於新設公園廣泛導入遮陽設施與植栽調節設計外，亦著手改善現有公園，透過「降溫4大招」，打造全天候皆可使用的友善公園環境。 引風帶走熱氣 遊具設計結合風流動線，藉由在地風勢促進空氣流通、帶走城市熱氣，營造通風涼爽的遊戲環境。如梧棲區「鴨母寮公園」，以梧棲特有九降風為設計發想，打造「風遊戲」共融遊戲場，讓強風化為遊具的一部分。 善用綠蔭植栽 透過增加喬木、灌木及多樣化植栽，擴大公園綠覆蓋面

台灣本島最高媽祖雕像 大安港媽祖文化園區躍升海線新地標

大安港媽祖文化園區歷經14年，終迎來全島最高媽祖雕像，為台中海線增添新亮點。媽祖石雕本體高30公尺，搭配23.6公尺高的基座，總高度達53.6公尺相當於18層樓高，是台灣本島最高的媽祖雕像，落成後一舉成為海線最新地標，為海線觀光發展帶來無限可能。 大安港媽祖文化園區原為大安海水浴場的一部分，後轉型為結合媽祖文化與海洋觀光的文化園區，並逐步發展成兼具在地人文與休閒遊憩功能的觀光據點。該媽祖雕像由台中市興富發文化藝術基金會全額捐贈、藝術家柯建華設計，並向大甲鎮瀾宮媽祖擲筊請示後，選定以693塊花崗石組裝而成，總重量超過1,000公噸。雕像頭戴九條垂珠后冠，手持如意、腳踏海浪，面朝台灣海峽，展現莊嚴慈悲的神韻，象徵庇佑海線居民與往來船隻。 發展觀光不僅著重景點建設，更需結合節慶活動與特色旅遊，打造多元旅遊體驗。例如「2026台中海洋觀光季」10月系列活動串聯園區，吸引超過15萬人次遊客暢遊海線。未來也將以媽祖文化為起點，深化與觀光產業及各界資源合作，為台中海線觀光注入新動能。 更多新聞請見《臺中新聞》 臺中市政府新聞局廣告

台灣超巨蛋600億打造 全台最大室內棒球場

台中第三顆蛋！台中市政府於10月16日舉辦「台中市運動產業園區新建營運移轉（BOT）案」簽約儀式，與投資團隊台灣人壽所成立的台灣超巨蛋開發公司正式簽署契約，並宣布場館定名為「台灣超巨蛋」，為國內投資規模最大的單一運動場館開發案。 過去因台中缺乏可容納萬人以上的大型室內體育館，市府已投入約百億元興建「台中巨蛋」，規劃主、副兩座場館，主場館可容納1.5萬人，副場館則可容納3,000至5,000人，預計119年完工。為進一步滿足大型棒球賽事需求、發展運動產業園區，市府另行規劃興建「台灣超巨蛋」，採市府提供土地、民間投資興建的BOT模式，打造可容納逾4萬5,000名觀眾的國際級室內棒球場，未來除舉辦國際棒球賽事，也可承接大型演唱會及藝文展演，為台中運動及展演產業開創新局。 台灣人壽預計投資台灣超巨蛋約600億元，基地位於水湳經貿園區創研一用地，占地約16.3公頃，距離規劃中的捷運橘線站點約400公尺，未來民眾將可搭乘捷運，從台中國際機場或台中火車站前往。 簽約儀式也邀請今年首度登上美國職棒大聯盟（MLB）、效力底特律老虎隊的旅美球員李灝宇出席見證，與市長盧秀燕及棒壇貴賓共同見證台中棒球發展

水質淨化結合生態綠化 打造綠色親水空間 河川整治再升級 3大溪展河岸新風貌

台中市政府持續推動河川水岸整治，從源頭減污、水質淨化到景觀改善，將河川從傳統排水防洪功能，進一步發展為兼具生態保育、休閒遊憩與觀光價值的城市空間。近年市府將綠、柳川整治經驗延伸至惠來溪、潮洋溪及軟埤仔溪，以改善水質為核心目標，使溪流重新展現自然風貌，也為市民打造更多親水休憩場域。 都會型河川再生 惠來溪、潮洋溪成河岸綠廊 惠來溪與潮洋溪流經台中精華地段，沿岸人口密集，過去因承接大量民生污水，影響水質及周邊環境。市府推動「惠來溪及潮洋溪水環境改善工程」，透過污水截流、水質淨化及生態綠美化，讓都市河川化身為乾淨優美的綠色親水空間。 為改善水質，市府將污水截流至水湳水資源回收中心，並引進清溪水流作為補充水源，徹底改善惠來溪上游水質，讓整條溪流清澈潔淨；潮洋溪段則進行多孔隙護岸更新工程，以多孔隙的砌石護岸重新加固，補強基礎安全，多孔隙護岸也能作為良好的生態棲地。 改善工程也結合鄰近公園、綠地，增設親水設施、觀景平台及步道，打造生態友善的河岸綠廊。空間規劃亦保留原生樹種，以惠來遺址文化為核心打造S型步道，串聯周邊綠帶與水域，讓民眾感受歷史文化與水文生態交織的特色。此外，也規劃沉浸式互動劇場

毛孩同樂趣！蹓蹓市集推廣寵物友善生活

台中市動物保護防疫處為持續推廣友善動物觀念，11月7日於動物之家后里園區及后里環保公園，舉辦「蹓蹓市集－HAPPYTOGETHER」，吸引許多市民朋友帶著自家毛孩一同參加，共度一個充滿美好回憶的週末。透過活動結合趣味體驗、特色市集及動物保護宣導，進一步提升飼主責任與友善飼養意識，逐步打造人與動物共享的友善城市。 為推動寵物友善的幸福城市，中市動保處自108年起全台首創以寵物為主角的「蹓蹓市集」，以寓教於樂的方式向市民推廣寵物登記、絕育、遛狗繫牽繩及飼主責任等重要觀念。今年市集以「HAPPY TOGETHER」為主軸，規劃多元活動與特色場域，包括以放風為發想的「風箏手作課程」，提醒民眾毛小孩除了日常照顧，也需要適當的活動空間及運動；「闔家團康活動」邀請飼主與毛小孩共同完成計時賽挑戰；「市集攤位」則涵蓋寵物生活、特色飲食、生活雜貨及插畫創作等類別，提供豐富的寵物選品。此外，也邀請台灣之心愛護動物協會、石虎保育協會及惠光導盲犬學校等動保公益團體到場設攤，讓民眾認識動物保護及生態保育議題，共同營造人與動物和諧共好的友善環境。 動保處歡迎有意飼養寵物的民眾前來有「全台最美收容所」美譽的動物之家后

花毯節15週年 甜點王國夢幻登場 三麗鷗7大明星齊聚 創下三大歷史之最

「2026台中國際花毯節」於10月31日至11月22日盛大登場，今年適逢花毯節15周年，台中市政府以「甜點王國」為策展主題，首度攜手日本三麗鷗集結七大超人氣明星：Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米、大耳狗喜拿、布丁狗、彼安諾及人魚漢頓，打造專屬花區，並一舉締造花毯節「最好看、展區最大、主題最高」三大歷史紀錄。透過人氣角色與花藝景觀的創意結合，打造繽紛花海與沉浸式童話場景。 今年花毯節將台中甜點文化融入花卉景觀，結合三麗鷗七位明星、花藝設計及互動體驗，讓甜甜圈、草莓、棉花糖及冰淇淋等甜點意象化為大型花卉造景，呈現不同主題場景，吸引大批遊客到訪，親子家庭、年輕遊客及三麗鷗粉絲紛紛走訪各展區，欣賞花海並拍照留念。 會場中央矗立高達19公尺的主花毯「蜜糖奇遇」，由花朵、糖果與蛋糕層層堆疊而成壯觀的甜點城堡，結合機械動態設計、煙霧泡泡及雪花等特效，搭配Hello Kitty旋轉演出，宛如一座夢幻音樂盒劇場。以三麗鷗七大人氣明星打造的七大展區，包括「糖衣花園」由酷洛米在甜點王國的大門熱情迎賓；「聖代樂園」由布丁狗坐在大型的香甜聖代中；「莓好時光」是Hello Kitty趴在巨型草莓上的甜美

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。