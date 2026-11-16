花毯節15週年 甜點王國夢幻登場 三麗鷗7大明星齊聚 創下三大歷史之最

「2026台中國際花毯節」於10月31日至11月22日盛大登場，今年適逢花毯節15周年，台中市政府以「甜點王國」為策展主題，首度攜手日本三麗鷗集結七大超人氣明星：Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米、大耳狗喜拿、布丁狗、彼安諾及人魚漢頓，打造專屬花區，並一舉締造花毯節「最好看、展區最大、主題最高」三大歷史紀錄。透過人氣角色與花藝景觀的創意結合，打造繽紛花海與沉浸式童話場景。

今年花毯節將台中甜點文化融入花卉景觀，結合三麗鷗七位明星、花藝設計及互動體驗，讓甜甜圈、草莓、棉花糖及冰淇淋等甜點意象化為大型花卉造景，呈現不同主題場景，吸引大批遊客到訪，親子家庭、年輕遊客及三麗鷗粉絲紛紛走訪各展區，欣賞花海並拍照留念。

彼安諾從可口的冰淇淋甜筒中悄悄探出頭來。

會場中央矗立高達19公尺的主花毯「蜜糖奇遇」，由花朵、糖果與蛋糕層層堆疊而成壯觀的甜點城堡，結合機械動態設計、煙霧泡泡及雪花等特效，搭配Hello Kitty旋轉演出，宛如一座夢幻音樂盒劇場。以三麗鷗七大人氣明星打造的七大展區，包括「糖衣花園」由酷洛米在甜點王國的大門熱情迎賓；「聖代樂園」由布丁狗坐在大型的香甜聖代中；「莓好時光」是Hello Kitty趴在巨型草莓上的甜美模樣；「軟綿夢境」大耳狗喜拿依偎在柔軟的雲朵上；「夏日樂章」則是彼安諾從可口的冰淇淋甜筒中探出頭來；「巧克奇境」則由人魚漢頓與好友小百合坐在巨型巧克力上；「法式午茶」是美樂蒂優雅地坐在馬卡龍上，各展區各具特色並帶來充滿趣味的視覺體驗。

Hello Kitty的苺好時光。

美樂蒂優雅地坐在馬卡龍上。

台中國際花毯節主花毯明星布丁狗。

因應活動期間人潮眾多，會場周邊每日上午8時至下午5時實施交通管制，並規劃免費接駁路線及停車場，建議民眾搭乘接駁車前往，或利用外圍停車場，輕鬆暢遊花毯節。

2026 臺中國際花毯節活動資訊

活動時間：10/31-11/22 上午8:30～下午16:30

活動地點：臺中市新社區種苗場二苗圃 (協興街與興義街口)

花毯節官網：https://www.flowercarpet.tw/

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