水質淨化結合生態綠化 打造綠色親水空間 河川整治再升級 3大溪展河岸新風貌

台中市政府持續推動河川水岸整治，從源頭減污、水質淨化到景觀改善，將河川從傳統排水防洪功能，進一步發展為兼具生態保育、休閒遊憩與觀光價值的城市空間。近年市府將綠、柳川整治經驗延伸至惠來溪、潮洋溪及軟埤仔溪，以改善水質為核心目標，使溪流重新展現自然風貌，也為市民打造更多親水休憩場域。

都會型河川再生 惠來溪、潮洋溪成河岸綠廊

惠來溪河道水環境。

惠來溪與潮洋溪流經台中精華地段，沿岸人口密集，過去因承接大量民生污水，影響水質及周邊環境。市府推動「惠來溪及潮洋溪水環境改善工程」，透過污水截流、水質淨化及生態綠美化，讓都市河川化身為乾淨優美的綠色親水空間。

為改善水質，市府將污水截流至水湳水資源回收中心，並引進清溪水流作為補充水源，徹底改善惠來溪上游水質，讓整條溪流清澈潔淨；潮洋溪段則進行多孔隙護岸更新工程，以多孔隙的砌石護岸重新加固，補強基礎安全，多孔隙護岸也能作為良好的生態棲地。

惠來溪城市溪流新篇章塑造近自然蜿蜒河道。

改善工程也結合鄰近公園、綠地，增設親水設施、觀景平台及步道，打造生態友善的河岸綠廊。空間規劃亦保留原生樹種，以惠來遺址文化為核心打造S型步道，串聯周邊綠帶與水域，讓民眾感受歷史文化與水文生態交織的特色。此外，也規劃沉浸式互動劇場，透過科技體驗介紹溪流記憶，推廣水文化教育。

百年圳脈重獲新生 軟埤仔溪打造水岸漫活空間

軟埤仔溪四區右岸新設人行道供市民漫步於河川旁。

流經豐原區的軟埤仔溪是承載地方農業記憶的百年圳脈，過去因灌溉水源調度、生活污水排入，導致下游常年處於乾涸及髒亂的水環境。市府透過跨機關協調，在不影響農民灌溉權益下，將灌溉水源分流以維持溪流基本流量，並進行污水截流處理，讓溪流重現自然水貌，重塑「豐葦之原」的在地水岸風情。

軟埤仔溪水環境改善工程，重塑環境功能與生態價值。

河岸環境改善方面，水利局針對陳舊斑駁的護岸，採取塊石培厚方式加固，打造符合現行通洪標準的安全結構；河道則採取複式斷面設計，透過植栽槽與透水設施達到滲透、保水的效果，兼顧深槽灌溉與生態營造功能，並以自然減碳的工法塑造生態棲地，為水生動植物打造溫暖家園。

此外，河岸兩側打造全長3.7公里環狀步道，並種植喬木、灌木等多元植栽，增加綠覆面積，並設置「林蔭聽水廣場」及「溪畔劇場平台」，提供市民休憩空間。隨著水質改善、植栽綠化及設施完善，軟埤仔溪已轉變為豐原具代表性的水岸綠廊。

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