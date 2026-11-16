美樂地3.0 全齡共享城市綠洲

面對極端氣候與夏日高溫考驗，台中市政府積極推動「美樂地計畫3.0」，透過增設遮陽遮雨設施、擴大喬木綠覆及優化休憩空間，打造更舒適、更友善的戶外遊憩環境。目前全市特色公園已正式突破250座，成功在都會叢林打造兼具共融、安全與舒適的市民休閒綠洲。

美樂地計畫將「共融公園」、「陽光公廁」及「人本無障礙環境」三大理念融入公園建設，不僅大幅改善市民的遊憩品質，更讓公園蛻變為市民日常休閒、運動以及親子共遊不可或缺的重要場域，透過增加遮陽設施、植栽綠覆及改善休憩空間，讓民眾即使在炎炎夏日，也能安心享受戶外活動。

后里森林公園「搖籃遊戲場」巧妙利用園區內森林設置吊床，讓孩童可以在天

然的樹蔭底下悠閒搖擺。

降溫4大招 打造涼感公園

過去市民在白天造訪公園，常因遊具曝曬燙手、缺乏遮蔭而影響使用意願，為此市府於新設公園廣泛導入遮陽設施與植栽調節設計外，亦著手改善現有公園，透過「降溫4大招」，打造全天候皆可使用的友善公園環境。

引風帶走熱氣 遊具設計結合風流動線，藉由在地風勢促進空氣流通、帶走城市熱氣，營造通風涼爽的遊戲環境。如梧棲區「鴨母寮公園」，以梧棲特有九降風為設計發想，打造「風遊戲」共融遊戲場，讓強風化為遊具的一部分。

善用綠蔭植栽 透過增加喬木、灌木及多樣化植栽，擴大公園綠覆蓋面積；或結合公園原有樹蔭打造休憩空間，巧妙融合地形與自然特色，降低日照曝曬、營造「城市涼感」環境，同時提升城市綠化與生態品質。

導入親水設計 將遊戲場導入親水與保水設施，並設置休息座椅區，讓家長能在舒適清涼處陪伴孩子。如梧棲區「下寮里漁寮運動公園」，家長可在園區設施「水戰綠洲」旁的座位區舒適陪伴。

設置遮陽設施 針對公園內孩童停留時間較長的熱門遊憩設施，增設遮陽棚、遮蔭網，減少遊具及活動空間直接受到日照的範圍，避免孩童及家長因高溫燙傷或熱傷害。

3公園降溫有感 成親子遊憩新熱點

南屯區樂田公園 溜索區「風箏」好吸睛

南屯區樂田公園。

樂田公園是假日熱門休憩場域，為提升公園使用舒適度，建設局於今年完成遊戲場鞦韆、溜索及滑梯等熱點區域的遮陽設施，其中溜索區更融入吸睛的「風箏」意象。此外，亦增設遊戲場資訊板，提供高溫及熱傷害相關資訊，供家長參考。

梧棲區鴨母寮公園 通風設計引風降溫

梧棲區鴨母寮公園

鴨母寮公園以梧棲的九降風為設計發想，打造「風遊戲」共融遊戲場，除設施如大船遊具組採通風設計外，遊憩動線亦適當留有通道供風流動，讓自然風勢能在遊戲場內流通，帶走熱氣、降低悶熱感，營造通風涼爽的遊憩環境。

豐原區翁明公園 貓頭鷹主題遊戲場

豐原區翁明公園

翁明公園透過公私協力整建，導入象徵吉祥的貓頭鷹主題式遊戲空間與完整無障礙動線，是適合各年齡層的友善場域，並在滑梯區、沙坑區、攀爬區等處設置遮陽設施，有效降低沙面與遊具表面溫度，讓孩童能舒適玩耍。

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