台灣本島最高媽祖雕像 大安港媽祖文化園區躍升海線新地標

大安港媽祖文化園區歷經14年，終迎來全島最高媽祖雕像，為台中海線增添新亮點。媽祖石雕本體高30公尺，搭配23.6公尺高的基座，總高度達53.6公尺相當於18層樓高，是台灣本島最高的媽祖雕像，落成後一舉成為海線最新地標，為海線觀光發展帶來無限可能。

大安港媽祖文化園區原為大安海水浴場的一部分，後轉型為結合媽祖文化與海洋觀光的文化園區，並逐步發展成兼具在地人文與休閒遊憩功能的觀光據點。該媽祖雕像由台中市興富發文化藝術基金會全額捐贈、藝術家柯建華設計，並向大甲鎮瀾宮媽祖擲筊請示後，選定以693塊花崗石組裝而成，總重量超過1,000公噸。雕像頭戴九條垂珠后冠，手持如意、腳踏海浪，面朝台灣海峽，展現莊嚴慈悲的神韻，象徵庇佑海線居民與往來船隻。

發展觀光不僅著重景點建設，更需結合節慶活動與特色旅遊，打造多元旅遊體驗。例如「2026台中海洋觀光季」10月系列活動串聯園區，吸引超過15萬人次遊客暢遊海線。未來也將以媽祖文化為起點，深化與觀光產業及各界資源合作，為台中海線觀光注入新動能。

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