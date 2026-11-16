台灣超巨蛋600億打造 全台最大室內棒球場
台中第三顆蛋！台中市政府於10月16日舉辦「台中市運動產業園區新建營運移轉（BOT）案」簽約儀式，與投資團隊台灣人壽所成立的台灣超巨蛋開發公司正式簽署契約，並宣布場館定名為「台灣超巨蛋」，為國內投資規模最大的單一運動場館開發案。
過去因台中缺乏可容納萬人以上的大型室內體育館，市府已投入約百億元興建「台中巨蛋」，規劃主、副兩座場館，主場館可容納1.5萬人，副場館則可容納3,000至5,000人，預計119年完工。為進一步滿足大型棒球賽事需求、發展運動產業園區，市府另行規劃興建「台灣超巨蛋」，採市府提供土地、民間投資興建的BOT模式，打造可容納逾4萬5,000名觀眾的國際級室內棒球場，未來除舉辦國際棒球賽事，也可承接大型演唱會及藝文展演，為台中運動及展演產業開創新局。
台灣人壽預計投資台灣超巨蛋約600億元，基地位於水湳經貿園區創研一用地，占地約16.3公頃，距離規劃中的捷運橘線站點約400公尺，未來民眾將可搭乘捷運，從台中國際機場或台中火車站前往。
簽約儀式也邀請今年首度登上美國職棒大聯盟（MLB）、效力底特律老虎隊的旅美球員李灝宇出席見證，與市長盧秀燕及棒壇貴賓共同見證台中棒球發展的重要里程碑。
台灣超巨蛋不僅是國際級棒球場，而是以運動產業園區的概念進行整體規劃，包括運動休閒、娛樂、飲食、購物、文化、科技與醫療等多元服務，預計創造6,355億元經濟價值，提供7.2萬個工作機會。
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