搖滾台中 𝐑𝐎𝐂𝐊 𝐈𝐍 𝐓𝐀𝐈𝐂𝐇𝐔𝐍𝐆 再度攜手FUJI ROCK 台日韓人氣樂團齊聚

「2026搖滾台中 ROCK IN TAICHUNG」將於10月31日至11月1日在文心森林公園與圓滿戶外劇場熱血登場。今年活動同樣集結多組國內外大咖樂團接力演出，其中最大亮點是第3度攜手日本指標性音樂祭FUJI ROCK FESTIVAL®旗下新人舞台ROOKIE A GO-GO Stage from FUJI ROCK FESTIVAL® supported by Levis®，透過台日雙向演出，讓更多國際樂迷感受台灣原創音樂能量，也讓台中成為亞洲流行音樂交流的重要平台。

今年卡司匯聚金曲樂團、人氣獨立樂團及日韓話題新星，包括麋先生 MIXER、拍謝少年 Sorry Youth、icyball 冰球樂團、甜約翰 Sweet John、康士坦的變化球 KST、芒果醬 Mango Jump、白安 ANN、公館青少年、P!SCO、粗大Band；日本人氣偶像搖滾團體「ぜんぶ君のせいだ。」、THE ORCHESTRA TOKYO；韓國樂團CATCH THE YOUNG (캐치더영)、Confined White (컨파인드 화이트)等重量級卡司，曲風橫跨搖滾、另類、獨立、Emo及偶像音樂，從人氣樂團到新生代創作能量一次集結，打造屬於台中的音樂盛會。

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