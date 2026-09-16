台中國際動漫博覽會 谷本貴義獻聲動漫音樂會

「2026台中國際動漫博覽會」將於9月17日至23日熱鬧登場！今年以「漫味食光」為主題，規劃「食光饗宴」、「創作食坊」、「台漫茶屋」及「漫食新味」四大展區，精選台灣原創漫畫，呈現豐富多元的飲食文化，假日期間還有動漫同人創作市集及漫畫講座。

9月19日市府台灣大道市政大樓中央挑高川堂舉辦「動漫音樂會」，除了動漫DJ、動漫偶像接力演出外，更邀請曾演唱《數碼寶貝》、《七龍珠改》等多首經典神曲的日本歌手谷本貴義登台，並帶來《中華一番！》經典歌曲，帶領漫迷重溫熟悉旋律。現場還有Random Dance熱舞派對及同人文創市集，讓創作者、Coser與漫迷交流同樂。

9月20日則安排「動漫歌舞秀」，並延續與國家漫畫博物館的合作，於國漫館舉辦「2026台中原創短漫大賽」頒獎典禮及舞台快閃演出，串聯雙場域帶來不同動漫體驗。

除了熱鬧的動態活動，靜態展也精選多部以美食為題材的台灣原創漫畫，包括榮獲日本國際漫畫賞的清水《友繪的小梅屋記事簿》、茜Cian最新力作《食寶動物園》等，現場還有上百部漫畫免費翻閱，假日更安排漫畫作家講座與動漫偶像演出，讓漫迷從閱讀、音樂到同人創作，全方位感受動漫文化的魅力。

活動資訊

時間：9月 17 日至9月23日 09:00 - 18:00

地點：台中市政府台灣大道市政大樓 惠中樓1樓（捷運市政府站）

門票：免費入場

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